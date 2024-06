Staatspreis Werbung an Jung von Matt Donau mit Werbung für Erste Bank, "Perfect Match" bei Netflix, TV-Tipps

TV-Tagebuch Landeschef Drexler hört in "ZiB 2" aufs "Grundrauschen" gegen Migration Der steirische Landeschef erklärt bei Armin Wolf verstärkte ausländerpolitische ÖVP-Härte auf den Fährten der FPÖ bis zur Wahl

Star Kevin Spacey bricht in TV-Show in Tränen aus: Millionenschulden nach Prozessen wegen sexueller Belästigung Sein Haus in Baltimore werde diese Woche zwangsversteigert, erzählte der frühere Hollywood-Star

Austria Presse Agentur Umsatz der APA-Gruppe wuchs 2023 um 1,9 Prozent Personalstand stieg auf 511 Vollzeitäquivalente – Fokus auf "Trusted AI" und neue Plattform Newsdesk – Gebhart neu im Vorstand, Grasl neu im Aufsichtsrat

Ausgezeichnet Staatspreis Werbung an Jung von Matt Donau Mit Werbung für Erste Bank – Good Life Crew für besten Werbefilm und Brokkoli Advertising Network & ÖBB in Print/Outdoor geehrt

Realityshow Resteverwertung in der Liebesvilla: "Perfect Match" In der Show recycelt Netflix Singles, die in anderen seiner Shows wider Erwarten die große Liebe nicht gefunden haben. Viel Mühe hat man sich nicht gegeben

Switchlist "Unternehmen Capricorn", "Hot Shots!" und AC/DC: TV-Tipps für Mittwoch Außerdem ein Gespräch über Internet-Giganten, eine Reportage über einfaches Leben als wahrer Luxus und eine Doku über Deutschland als Sorgenkind

