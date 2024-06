Bei manchen ist es Frust. Bei anderen liegt es an der Unentschlossenheit. Und für wieder andere ist es der Protest. Die Gründe, warum 43,7 Prozent der wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher – das sind 2,79 Millionen von rund 6,37 Millionen – bei der EU-Wahl darauf verzichtet haben, ihre Stimme abzugeben, sind breit gestreut.

Im Vergleich zur EU-Wahl 2019 ging die Wahlbereitschaft heuer wieder etwas zurück. Damals trieb die aufgeheizte Stimmung nach Auffliegen des Ibiza-Skandals und wegen des am Tag nach der Wahl bevorstehenden Misstrauensantrags gegen den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch 59,8 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen. Die Beteiligung an der EU-Wahl ist traditionell trotzdem geringer als bei Nationalratswahlen. Den Tiefpunkt erreichte das Interesse an EU-Wahlen im Jahr 2004, als nur 42,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Der bisherige Negativrekord bei Nationalratswahlen liegt bei einer Wahlbeteiligung von 74,9 Prozent (2013).

Doch nicht nur durch die Verweigerung der Stimmabgabe wird bei der Wahl Unmut ausgedrückt. 1,7 Prozent der abgegebenen Stimmen waren bei der EU-Wahl ungültig – das sind immerhin 60.548 Stimmzettel, die keiner Partei zugeordnet werden konnten.

DER STANDARD hat junge Nichtwählerinnen und Nichtwähler, aber auch Menschen, die ungültig abgestimmt haben, aufgerufen, sich zu melden, um mit ihnen über ihre Gründe zu sprechen und darüber, was ihnen für die Zukunft wichtig ist.

"Nächstes Mal das kleinste Übel"

Es ist die erste Wahl gewesen, bei der er stimmberechtigt war. Trotzdem hat Christian seine Stimme nicht abgegeben. "Ich gehe in Tirol in die Schule, dort wurde überhaupt kein Wahlkampf ausgetragen", sagt der Kärntner. Das sei schon auch ein Problem für ihn gewesen. Zwar habe er online viel von der Wahlwerbung der Parteien mitbekommen. Aber er hätte gerne direkten Kontakt mit Menschen gehabt. "Und nicht immer nur irgendwelche auswendig gelernten Texte gehört", sagt der 18-Jährige. Die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten hätten selbst keinen Einfluss auf seine Entscheidung gehabt. Sehr wohl spiele aber "die Art und Weise, wie sie etwas vortragen", eine Rolle.

Präferenzen für manche Parteien habe er zwar, aber keine habe ihn richtig überzeugen können. "Es gibt nur manche Parteien, die ich gar nicht wählen wollte", sagt er. Im Nachhinein bereue er, dass er seine Stimme nicht abgegeben hat. Denn bei einer der Parteien, die in Christians engerer Auswahl waren, war es am Ende knapp. "Meine Stimme hätte das nicht geändert, aber wenn es mehreren so ging wie mir, hätte das was verändern können", sagt er.

Gelernt habe er daraus, dass er "auf jeden Fall" bei der Nationalratswahl seine Stimme abgeben werde. "Ich muss nicht zu hundert Prozent hinter einer Partei stehen, ich wähle das kleinere Übel." Was es bräuchte, damit Christian überzeugt ist? "Glaubwürdige Maßnahmen für Bildung, Klimaschutz und die Schaffung von Zukunftsperspektiven für junge Menschen", sagt er. Denn Umwelt und Klima würden "uns alle betreffen". Aber auch Fragen des Arbeitsmarkts, leistbares Wohnen und das Thema Integration und Zuwanderung würden den 18-Jährigen beschäftigen.

"Ich will zu den Wählern zählen"

Zur Demokratie gehört es, dass man auch wählen geht, findet Julie. Egal bei welcher Wahl: "Ich finde, wir müssen unsere Stimme abgeben." Entscheiden konnte sich die 19-Jährige diesmal allerdings nicht – keine Partei hat ihr zugesagt. Julie gehört zu den 1,7 Prozent jener Wahlberechtigten, die weiß gewählt haben – sprich: die zwar im Wahllokal gestanden sind, einen Stimmzettel abgeholt haben, aber dann kein gültiges Kreuzerl bei einer Partei gemacht haben. Was der Unterschied zum Nichtwählen sei? "Ich will, dass ich zu den Wählern dazuzähle."

"Ich hatte bei keiner Partei das Gefühl, dass sie sich wirklich für die Menschen oder das Land Österreich und die EU einsetzt", sagt die Steirerin. Viel eher hatte sie das Gefühl, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in diversen TV-Diskussionsrunden "nur die anderen Parteien kritisieren und sich gegenseitig schlechtmachen", anstatt zu versuchen, die Zuseherinnen und Zuseher "von ihrer eigenen Agenda" zu überzeugen. Was sie sonst noch gestört habe? "Sie beantworten die Fragen nicht, sondern reden nur um den heißen Brei herum. Außerdem finde ich, dass Aussagen mit Fakten und Studien belegt werden sollten und nicht mit persönlichen Geschichten. Das gefällt mir nicht."

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind Julie jedenfalls wichtig. Sie würden die Parteien repräsentieren, "natürlich könnte man eine Vorzugsstimme geben", sagt sie. Aber zum Großteil nehme sie im Wahlkampf eben die Listenersten wahr. Inhaltlich kritisiert die 19-Jährige, dass der Klimaschutz "oft runtergespielt" werde. "Aber es ist die Umwelt, in der wir leben, und mit der sollte gut umgegangen werden", findet sie. Außerdem sollten sich die Parteien mehr um den Ukrainekrieg kümmern. Den Krieg zu beenden sollte "Priorität haben".

Bei der Nationalratswahl wird Julie wieder wählen. Wenn sie bis dahin niemand überzeugt, erneut ungültig.

"Gutes Rauswieseln"

Als "ein gutes Rauswieseln aus dem prinzipiellen Konflikt, wählen zu gehen", bezeichnet Ivy ihre Situation. Die Tirolerin lebt mittlerweile in Wien, hat ihren Hauptwohnsitz allerdings zu spät verlegt und den Stichtag für die EU-Wahl verpasst. Am Sonntag stand sie im Wahllokal, wo ihr mitgeteilt wurde, dass sie in Wien nicht abstimmen kann. "Ich habe versucht, meine bürgerlichen Pflichten zu erfüllen", sagt sie.

Die Wahlen, die sie zuletzt miterlebt habe, seien immer eine Wahl gegen etwas gewesen, nie für etwas. "Ich würde aber gerne für etwas und nicht nur gegen den Rechtsruck wählen." Es sei zwar "sinnvoll, Parteien zu wählen, die politisch in eine ähnliche Richtung wie man selbst gehen. Aber es ist frustrierend, wenn man von der Politik nicht vertreten wird und sich nur zwischen Regen und Traufe entscheidet, weil alle Parteien furchtbar sind."

Ob sie bei der Nationalratswahl wählen wird? "Ich fürchte schon", sagt sie. Auch wenn es keine "gute Option" gebe. "Es gibt in allen Parteien queer- und transfeindliche Personen", sagt Ivy. Bei keiner Partei gebe es die Option, dass sie sich auch sicher fühlen könne, wenn diese nachher in Regierungsfunktion komme. Gleichzeitig gebe es Parteien, die offensichtlich schlimmer seien als andere.

"Keine Partei hat auf mich gepasst"

Aramis sieht "keinen Sinn dahinter, nur das geringste Übel zu wählen". Bei der EU-Wahl habe ihn niemand überzeugt. Von niemandem habe er sich "wirklich vertreten" gefühlt. "Auf mich und meine Meinungen hat keine Partei wirklich gepasst", sagt der 20-Jährige. "Es gibt zwar immer wieder einzelne Punkte, die ich in gewissen Parteiprogrammen gut finde", erzählt er. Aber das Gesamtpaket habe am Ende bei keiner Partei gepasst. Die EU-Wahl habe er daher ausgelassen.

Anders soll es im Herbst sein. Er brauche zwar noch Zeit. Aber er ist überzeugt: "Bis zur Nationalratswahl werde ich eine Entscheidung getroffen haben", sagt der Maturant. Bei der EU-Wahl habe es schlicht nicht gereicht. Wichtig sei ihm, dass mehr auf die Jugend geschaut wird, auf die nächste Generation und darauf, dass für sie das Leben und Wohnen wieder leistbarer wird. "Wenn man als Jugendlicher arbeiten geht, sollte man sich auch etwas leisten können", findet der Niederösterreicher.

Ein wesentlicher Punkt seien die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der einzelnen Fraktionen. Und da ist sich Aramis schon jetzt sicher: "Ich würde Herbert Kickl nie wählen, das kann ich nicht vertreten." Obwohl er der FPÖ in ein paar inhaltlichen Anliegen zustimme. "Das ist aber auch bei anderen Parteien der Fall." Er befindet sich im Zwiespalt: "Die Vorfälle in Deutschland beeinflussen schon meine Meinung." Was er damit meint? Etwa den Fall eines Polizisten in Mannheim, der durch einen Messerangriff eines Afghanen gestorben war, erzählt er. "Das muss behandelt werden, andere Parteien sind mir zu schwach bei solchen Vorfällen." Gleichzeitig bereite ihm der "gravierende Rechtsruck" allerdings Sorgen.

"Verschenktes Potenzial"

Mathias ärgert sich, dass er nicht wählen war. Als er das Ergebnis der EU-Wahl gesehen habe, sei er "sprachlos" gewesen. Und sein Umfeld habe die "Augen überdreht", als er seinen Freundinnen und Freunden erzählte, dass er nicht wählen war. Schließlich wisse seine "Bubble", wie er wählen würde. Es gehe viel darum, "rechts zu verhindern." Warum war der 32-Jährige dann nicht wählen? "Der Grund ist gar nicht so tiefgründig. Ich habe einfach vergessen", sagt er. Er sei den ganzen Sonntag unterwegs gewesen, am Abend sei ihm die EU-Wahl eingefallen. Da war es bereits zu spät.

Im September soll das anders sein: "Bei der Nationalratswahl werde ich sicher wählen. Da bin ich auch mehr involviert." Das österreichische Parlament sei ihm dann doch wichtiger als das europäische. "EU-Wahl hat mich nicht so abgeholt. Die Nationalratswahl ist schon noch ein größerer Brennpunkt, wenn man schaut, was auf uns zukommt", findet der Oberösterreicher. "Ich wohne in Wien, da spürt man die Politik noch mehr als sonst irgendwo. Österreichische Politik ist das Tagesgeschäft." Mathias geht offen damit um, dass er nicht gewählt hat, schließlich sei "Wählen nicht Rocket-Science und Nichtwählen verschenktes Potenzial".

"Politik soll sich besser präsentieren"

"Ich hätte nicht gewusst, wen ich wählen soll", sagt Melanie. Informiert habe sie sich "hauptsächlich übers Internet und Social Media". Was sie in Medienberichten über die einzelnen Parteien mitbekommen habe, habe sie nicht überzeugt. Außerdem findet die 20-Jährige, dass man in der Schule "zu wenig aufgeklärt wird".

Insgesamt bekomme man zu wenig von den Politikerinnen und Politikern mit – wenn gerade kein Wahlkampf ist. Sie wünscht sich, dass sich die Politik "besser präsentiert und nicht nur zu der Zeit, bevor gewählt wird, sondern das ganze Jahr". Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten würden für die Wienerin "keine Rolle spielen". Schließlich gehe es nicht um die einzelne Person, sondern um die Inhalte der Partei, die dahintersteht. Wichtig ist Melanie, dass Wohnen billiger wird und gegen die steigenden Preise gekämpft wird. "Junge Erwachsene können sich immer weniger leisten", sagt sie.

Was Melanie ärgert? "Bei den Wahlen gibt es immer Versprechen, und dann bekommt man nichts mehr mit davon. Wenn die Politik ihre Versprechen nicht einhält, lohnt es sich nicht, wählen zu gehen." Eine Nichtwählerin aus Prinzip ist sie nicht. Wählen war sie bereits: "Aber damals hatte ich mehr Hintergründe." Ob sie im Herbst ihre Stimme abgeben wird? "Ich bin noch unsicher."

"Wollte meine Stimme abgeben"

"Jeder Partei, egal ob links, rechts, oben, unten, geht es um dasselbe", sagt Christoph. Was das ist? "Andere schlecht machen, um selber besser dazustehen." Keine Partei habe angeboten, was ihm "am Herzen liegt". Am Herzen lägen dem 29-Jährigen derzeit der Nahostkonflikt und der Ukrainekrieg, sagt er. Da habe er nicht das Gefühl, "dass es um Frieden geht". Vielmehr würde versucht, einen Schuldigen zu finden. "Es können die Parteien schon miteinander nicht für Frieden sorgen, wie wollen sie es dann in einem Konflikt von einem anderen Land schaffen?"

Gewählt hat der Niederösterreicher trotzdem. Abgegeben hat er aber eine ungültige Stimme. Zum ersten Mal überhaupt hat er bei der EU-Wahl weiß gestimmt. "Ich habe per Briefwahl gewählt", erzählt er. Mit seiner Entscheidung hat er eigentlich "ein gutes Gefühl. Ich weiß: Ich habe gewählt, ich bin kein Nichtwähler, ich gebe meine Stimme trotzdem ab." Für Nichtwählerinnen und Nichtwähler hat Christoph kein Verständnis. Viele Menschen seien dafür gestorben, dass alle ein Wahlrecht haben.

Ob er bei der Nationalratswahl gültig wählt, weiß er noch nicht. "Aber vermutlich wird es auch ungültig", sagt er.

"Bürokratischer Aufwand"

Der bürokratische Aufwand sei ihm zu groß gewesen, sagt Andreas. "Ich hätte nach Südtirol fahren müssen und habe mich entschieden, das nicht zu tun." Der 26-Jährige lebt in Salzburg, rund viereinhalb Stunden hätte er nach Hause gebraucht. "Für fünf Minuten wählen und dann das Gleiche noch einmal retour", sagt er.

"Ich würde nicht sagen, dass die EU-Wahl mir nicht wichtig genug war", erklärt Andreas, der von sich selbst sagt, "eigentlich politikinteressiert" zu sein. Für eine Partei habe er sich nicht entscheiden können – Tendenzen habe er zu mehreren Parteien. Was er aber schon genau wisse: welche Parteien er nicht will. "Es gibt Ansätze verschiedener Parteien, die ich gut finde. Aber es ist schwierig, sich für eine Partei zu entscheiden – am Ende fehlt mit ein Grundkonzept, dem ich zustimme."

Kann er eine Partei denn nur dann wählen, wenn er sich zu 100 Prozent mit ihr identifiziert? "Eigentlich muss das nicht sein", sagt er. Wichtige Themen seien jedenfalls "Umwelt, Natur und Klimawandel", das seien die Punkte, "wo man sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen muss". Gleichzeitig sei eine "wirtschaftsstarke Orientierung" wichtig. Bei der Nationalratswahl würde Andreas wählen. Allerdings: Als italienischer Staatsbürger ist er nicht wahlberechtigt.

"Mir war schnell klar, dass es sich nicht ausgeht"

Sebastian heißt eigentlich anders, er will lieber anonym bleiben. Auch er war am Sonntag nicht wählen. Obwohl: Eigentlich wollte er seine Stimme abgeben. Wie ihm erging es auch seinen Kolleginnen und Kollegen. "Um kurz vor sieben habe ich einen Alarm auf meinem Handy erhalten. Da war mir eigentlich schon klar, dass es sich nicht ausgeht", erzählt der 23-Jährige.

Statt in die Wahlkabine fuhr Sebastian ins Feuerwehrhaus, dort sei klar gewesen, dass es weiter in Richtung Südburgenland gehen wird. Den restlichen Tag war der Feuerwehrmann wegen der schweren Unwetter im Bezirk Oberwart im Einsatz und kümmerte sich um überflutete Keller in den Ortschaften.

Bei der Nationalratswahl will Sebastian jedenfalls wählen gehen. "Ich finde es wichtig, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen", sagt er. Er überlegt nun, im Herbst eine Wahlkarte zu beantragen – falls wieder etwas passiert. (Oona Kroisleitner, Antonia Titze, 16.6.2024)