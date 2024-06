Das Nova Rock Festival im Burgenland lockt ab Donnerstag wieder Zehntausende in die Felder. APA/FLORIAN WIESER

Heute beginnt in Nickelsdorf im Burgenland das Nova Rock Festival. Das mit 50.000 Besuchern vier Tage lang laufende Festival eröffnet den Musikfestivalsommer. Zu den großen Acts zählen heuer Green Day, Jane’s Addiction oder Måneskin. Bis Sonntag wird gerockt.

Im August ist traditionell das andere Massenfestival fällig, das FM4 Frequency (14. bis 17. August). Auch dort feiern 50.000 Besucherinnen und Besucher vier Tage lang, unter anderem mit Ö3-Star Ed Sheeran, Raf Camora oder Gigi D’Agostino, dessen L’amour Toujours gerade in den Negativschlagzeilen war, weil Rechtsextreme das Lied ausländerfeindlich umgetextet haben.

Neben den Massen- haben es Qualitätsfestivals eher schwer. Doch es gibt sie, die kleineren, exklusiveren, bei denen man sich nicht fürchten muss, als Kollateralschaden eines über die Maßen angeheiterten Mitbesuchers zu enden. Wobei diese Festivals weniger werden, das Geschäft mit den internationalen Acts teurer und mühsamer geworden ist. Das jedes Jahr einige exklusive Acts präsentierende Jazz Fest Wien ist während Corona sanft entschlafen, traditionell beliebte Festivalorte wie Wiesen im Burgenland sind bis auf wenige Veranstaltungen verwaist.

Des Zuspruchs erfreuen sich eintägige Auftriebe, die ein Publikum anziehen, das wegen der Musik anreist und nicht, um einen neuen persönlichen Bierrekord aufzustellen. Den Spagat zwischen Größe und Qualität versucht in Linz das Lido Sounds (27. bis 30 Juni), dass nach seiner Premiere im Vorjahr heuer ebenfalls vier Tage lang sendet: mit den Libertines, Sam Smith oder Attwenger. Hier ist ein kleiner Querschnitt durch die heimischen Angebote.

Vier Tage an der Donau am Lido Sounds

Linz grüßt Barcelona. Das Primavera Festival in Spanien war so etwas wie eine Idealvorlage für das Lido Sounds Festival, das vom 27. bis 30 Juni in Linz stattfindet. Wird das Primavera am Mittelmeer ausgetragen, bietet das Lido immerhin die Donau. Entlang derer wird das Festival auf einem Gelände ausgetragen, das sonst als Parkplatz genutzt wird. Tapfere Anrainer aus den naheliegenden Häusern wurden milde gestimmt, für sie wurde am ersten Festival eine eigene Gratistribüne eingerichtet. Die Premiere war trotz eines geknickten Bäumchens ein Erfolg, bei der zweiten Austragung bietet das Festival ein Programm, das mit Auftritten von Acts wie The Libertines, Gossip, Kings of Leon oder erlesenen Acts wie Benjamine Clementine auf zwei großen Bühnen Programm bietet. Das Publikum ist angenehm, die Kulinarik ansprechend, die An- und Abreise schmerzfrei. Ein Festival, bei dem man sich fragt, warum Wien so etwas nicht auf der Donauinsel zusammenbringt.

Beth Ditto tritt mit Gossip beim Linzer Lido Sounds auf. APA/dpa/Sebastian Gollnow

Musik auf der Alm beim Fuzzstock

Dem Punk-Gedanken folgend, dass man selber macht, was man gerne hätte, hat der aus Kärnten stammenden Musiker Herwig Zamernik vor ein paar Jahren heimlichtuerisch das Fuzzstock ins Leben gerufen. Austragungsort ist eine Alm in Feistritz ob Bleiburg, Fuzzstock bezieht seinen Namen beim Alias des Organisators: Zamernik ist als Chef von Fuzzman & His Singin’ Rebels ein Qualitätsgarant.

Von 23. bis 25. August werden auf der Petzen neben dem Gastgeber Acts wie Die Sterne, Oskar Haag, Monobrother, Stefanie Sargnagel oder das Schweizer Duo Steiner & Madlaina auftreten. Das Motto des Festivals lautet "Sonne, Almen, Liebe, Blumen". Nur keine Nachprüfung haben ist noch schöner.

Fuzzman

Musik im alten Hallenbad beim Poolbar Festival

Vor 30 Jahren ist die Idee des Poolbar Festival entstanden, längst zählt das den Sommer über ein vielfältiges Programm bietende Festival zu den Traditionsfestivals, und es hält in Feldkirch jedes Wochenende mehrere Highlights parat: Lesungen, Konzerte, DJs, Open Air oder in der Halle. Da gab es in der Vergangenheit exklusive Shows von Acts wie Pixies oder den Go-Betweens während anderswo zum 500. Mal Billy Talent oder die Ärzte auftraten.

Hip-Hop in Niederösterreich beim Rolling Loud

Die 11.000-Seelen-Gemeinde Ebreichsdorf wird vom 5. bis zum 7. Juli zum ersten Mal Austragungsort des Rolling Loud Europe. Das 2015 in Miami gegründete Hip-Hop-Festival ist eines der größten seiner Art, Ableger finden sich mittlerweile in Asien, Nordamerika und Australien. Und jetzt Niederösterreich.

Mit übergroßen Headlinern wie Rap-Superstar Nicki Minaj, Playboi Carti oder Travis Scott versucht man die Menschenmassen in die Provinz zu locken. Auch der nuschelnde Chicago-Drill-Trapper Chief Keef, sein österreichisches Pendant Money Boy oder die zur Rapperin gewordene deutsche Influencerin Shirin David finden sich im Line-up. Chaotisch könnte sich die An- und Abreise zum Open-Air-Gelände Racino gestalten, zumindest war das Anfang Juni beim Metallica-Konzert vor 60.000 Menschen der Fall. Viel Zeit ist nicht mehr, um sich ein funktionierendes Verkehrskonzept zu überlegen

Hoffen muss man auch, dass der große Star Nicki Minaj nicht noch abspringt. Wie es sich für einen richtigen Rapstar gehört, wurden auf ihrer aktuellen Tour nämlich bereits mehrere Konzerte wegen Drogenbesitzes abgesagt. Man darf dem Rolling Loud in Ebreichsdorf viel Glück wünschen – brauchen werden sie es.

Ihre "Pink Friday 2"-Tour führt die Rapperin Nicki Minaj hoffentlich nach Niederösterreich. Charles Sykes/Invision/AP

Elektronische Musik beim Paradies Garten Festival

Alles Elektro! Das heißt es aus Umweltgründen nicht nur bald im Straßenverkehr, sondern auch beim zum dritten Mal stattfindenden Paradies Garten Festival in Bruck an der Leitha (NÖ). Das Festival für elektronische Musik ist das erste CO2-neutrale Festival Österreichs, das heißt, es bezieht seinen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. Gespeist wird damit Tanzmusik von Ben Klock, aimé, Atrip, Niks oder Wolfram. Auch Ellen Allien, seit bald 30 Jahren die wichtigste Schaltzentrale der Berliner Technoproduktion, schaut vor der schönen Kulisse des Schlosses Prugg vorbei. Strommusik für Anspruchsvolle mit Engagement für eine bessere Welt: Von 2. bis 4. August, Camping ist möglich.

Ellen Allien, Schaltzentrale der Berliner Technoszene. tasya menaker

Reggae beim Hill Vibes Festival

Vier Tage Reggae in den Bergen gibt es zwischen 24. und 27. Juli beim Hill Vibes Reggae Festival in Telfs. Am Line-Up stehen neben Gentleman und Alborosie unter anderem Romain Virgo, Mellow Mood, Teacha Dee, Samora und Treesha. Mit dabei ist auch die heimische Band House of Riddim, die gemeinsam mit Teacha Dee den Song Rastafari Way aus dem letzten James Bond veröffentlichte. Nach den Liveshows kann in der Dancehall-Area noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Tagsüber bietet das Hill Vibes dann eine Fülle an Workshops an, von Yoga bis hin zu Tanz. Das Festival hat sich den Grundgedanken von Reggae und Rastafari verschrieben, es steht für Einigkeit und Miteinander.

Reggaeville

Kleine Eintagesfestivals

Auch Menschen, die nicht campen oder irgendwo übernachten wollen, soll der Festivalspaß vergönnt sein. In ganz Österreich finden Festivals statt, die nur einen Tag lang dauern. Fürs Butterfly Dance, das am 5. Juli im Schlosspark Esterházy veranstaltet wird, kann man die verstaubten Tanzschuhe aus den 1990ern wieder aus dem Keller holen.

Kruder & Dorfmeister legen auf, zusätzlich gibt es noch ein DJ Set von Bonobo und die Amerikaner von Thievery Corporation begeistern mit ihrer Mischung aus Downbeat, Bossa Nova und jamaikanischem Reggae. Härter geht es am Shutdown Festival auf dem Gelände des Kernkraftwerks Zwentendorf zu. Auf fünf Bühnen gibt es zwölf verstrahlte Stunden lang Hardstyle von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern. Das Besondere am Sisters Festival am 12. Juli in der Arena Wien ist, dass es ausschließlich von und mit Frauen gestaltet wurde. Baiba, Crush oder auch Iris Gold spielen – im Publikum willkommen ist trotzdem jeder.

Altrocker wie Status Quo oder Uriah Heep gibt es dafür am 5. Juli auf dem Clam-Rock-Festival auf der Burg Clam und gleich noch einmal am Tag darauf beim Zwillingsfestival Lovely Days im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt. Let’s rock! (Karl Fluch, Jakob Thaller, Stefan Weiss, 13.6.2024)