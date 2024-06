Die Finalisten (Jermaine, Luka und Julian, Linus) und Finalistinnen (Lea, Xenia, Fabienne) freuen sich auf das Finale von "Germany's Next Topmodel". ProSieben/Sven Doornkaat

Berlin – Vor dem großen Finale der Castingshow Germany's Next Topmodel sind die sieben noch im Rennen stehenden Nachwuchsmodels müde, aber auch voller Freude. "Die Proben sind anstrengend. Mir wurde ja gesagt, dass das anstrengend wird, aber ich wusste nicht, dass das so anstrengend wird", sagte Kandidat Jermaine kurz vor der Endentscheidung. Die Show ist an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

Sauer werde der 20-Jährige während der Proben, wenn Dinge schieflaufen. "Weil wenn das live passiert, dann haste halt verkackt. Da kannst du halt nichts mehr machen." Ziel sei es, am Donnerstagabend einen perfekten Auftritt hinzulegen. Dafür werde er sicher noch einmal alle Kraft zusammennehmen müssen, denn an den Abenden sei er momentan "schon wirklich kaputt", erzählte Jermaine. "Aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall", so der Kandidat aus Kassel in Hessen.

Wie ein Flummi

Neben Jermaine stehen unter anderem auch Linus (25) aus Berlin sowie Fabienne (21) aus Solingen und Lea (24) aus Düsseldorf im Finale. Auch sie berichten von anstrengenden Tagen. Anders als ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten geht es der 24 Jahre alten Xenia aus Hof in Bayern. "Ich bin irgendwie aktuell wie ein Flummi, die ganze Zeit am Rumspringen. Ich habe so viel Energie und Power – ich weiß gar nicht, wohin damit", sagte sie im Interview vor dem Finale. Sie wolle "endlich raus", liebe die Proben und habe "Megaspaß", sagte sie mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. "Überglücklich bin ich", ergänzte sie.

Egal, ob angestrengt oder vor Glück sprudelnd – die Neumodels vereint auch die Vorfreude auf das Finale. Während der Proben habe Model-Mama Heidi Klum in den letzten Tagen darauf geachtet, dass ihre Schützlinge fit blieben, berichten sie. So habe die 51-Jährige den drei jungen Frauen etwa geraten, die hohen Schuhe auszuziehen.

Am Ende wird es auch in der 19. Staffel von Germany's Next Topmodel Klum sein, die entscheidet, wer die Show und damit den Titel gewinnt. Nachdem in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur Frauen, sondern auch Männer angetreten waren, wird es am Donnerstag gleich zwei Gewinner geben – oder auch drei. Denn ebenfalls besonders: Auf ihre Reise nahm Klum diesmal die Zwillinge Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main mit. In den letzten Wochen wurden sie von Heidi und ihren prominenten Gästen zwar einzeln bewertet, im Finale treten die Brüder nun jedoch als Team an. (APA, 13.6.2024)

