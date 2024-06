Bill Gates (Mitte) beim Spatenstich für das neue Mini-Atomkraftwerk. Terrapower

Bill Gates und sein Energieunternehmen namens Terrapower beginnen im US-Bundesstaat Wyoming mit dem Bau eines Kernkraftwerks, das die Energieerzeugung "revolutionieren" wird – zumindest ist das das erklärte Ziel des Milliardärs.

Der Microsoft-Gründer nahm in der kleinen Gemeinde namens Kemmerer den Spatenstich für das Projekt vor. Gates Unternehmen beantragte im März bei der Atomaufsichtsbehörde eine Baugenehmigung für einen fortschrittlichen Kernreaktor. Dessen Besonderheit besteht darin, dass er nicht mit Wasser, sondern mit Natrium gekühlt wird.

Im Falle einer Genehmigung durch die US-Atomaufsichtsbehörde Nuclear Regulatory Commission würde Terrapower die Anlage auch als kommerzielles Kernkraftwerk betreiben. Aktuell liegt nur eine Bau-, aber keine Betriebsgenehmigung vor. Aber das Bauunternehmen, die Bechtel Corporation, wertet es schon als Erfolg , dass die Behörde die Baugenehmigung angenommen hat, wie Heise berichtet.

Das neue Kraftwerk wird voraussichtlich vier Milliarden Dollar kosten, wovon die Hälfte vom US-Energieministerium beigesteuert wird. Der CEO von Terrapower, Chris Levesque, erklärte, dass in dieser Summe die erstmaligen Kosten für die Planung und Genehmigung des Reaktors beinhaltet sind, sodass künftige Reaktoren deutlich weniger kosten würden. Das ist deutlich billiger als bislang übliche Kernkraftwerke. Das liegt daran, dass kleine modulare Kernspaltungsreaktoren eingesetzt werden. Das Miniatomkraftwerk kann damit in einer Fabrik vorgefertigt werden und an Ort an Stelle montiert werden, vergleichbar mit einem Fertigteilhaus.

Strom für 400.000 Haushalte

Der Reaktor hat eine Basisleistung von 345 Megawatt und soll zu Spitzenzeiten 500 Megawatt leisten können. Dies soll genug sein, um rund 400.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die ersten Reaktoren von Terrapower werden sich rein auf die Stromerzeugung konzentrieren. Künftige Anlagen könnten aber neben großen Industrieanlagen errichtet werden, wo sie nicht nur Strom, sondern auch Heizwärme produzieren. Die Abwärme des Reaktors könnte aber auch zur Wasserstoffproduktion oder für die Petrochemie genutzt werden, heißt es in einem Bericht von AP.

Der Atomreaktor wird neben einem Kohlekraftwerk in der kleinen Gemeinde Kemmerer in Wyoming gebaut. AP/Natalie Behring

Da Natrium als Kühlmittel verwendet wird, könne auf gewisse redundante Sicherheitssysteme verzichtet werden. Außerdem erfordert das neue Kraftwerk keine Kühlwasserzirkulation. Weshalb Gates den Reaktor seiner Firma auch als "Grundlage für Amerikas Energiezukunft" bezeichnete. "Dies ist ein großer Schritt in Richtung sicherer, reichhaltiger und CO2-freier Energie", sagte Gates. "Und es ist wichtig für die Zukunft dieses Landes, dass Projekte wie dieses erfolgreich sind."

Der Standort des Atommeilers grenzt an ein Kohlekraftwerk an. Der Energieversorger möchte aber bis 2026 die Verbrennung von Kohle einstellen und erwägt deshalb den Umstieg auf Kernenergie. In den USA erlebt die Kernenergie eine Renaissance. Das erklärte Ziel von Joe Biden ist es, die USA bis 2050 CO2-neutral zu machen. Da der Energiebedarf aber deutlich steigen wird, braucht das Land dringend neue Produktionskapazitäten. Deshalb soll die nukleare Energieerzeugung bis 2050 verdreifacht werden.

"Zeit, Kernenergie weiterzuentwickeln"

Der CEO von Terrapower, Chris Levesque, drückt es so aus: "Die Branche war nicht innovativ. Sie hat eher die Leistung der Vergangenheit wiederholt, ohne sich mit neuen Technologien weiterzuentwickeln. Und das war gut für die Zuverlässigkeit." Angesichts der hohen Kosten älterer Reaktoren und des steigenden Strombedarfs sei es an der Zeit, die Kernenergie weiterzuentwickeln. In Georgia wurden jüngst zwei Atomreaktoren fertiggestellt. Die Kosten: 35 Milliarden US-Dollar.

Den Microsoft-Gründer jedenfalls freut's, und er sprach vom "fortschrittlichsten Nuklearprojekt der Welt." (pez, 13.6.2024)