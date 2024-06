Wenn man von der Maya-Hochkultur spricht, meint man genau genommen ein Sammelsurium von Völkern und Stadtstaaten, die viele kulturelle Parallelen und vor allem eine gemeinsame Sprachfamilie teilten. Die ersten den Maya zugerechneten archäologischen Relikte werden auf etwa 2000 v. Chr. datiert, die frühesten bekannten Monumentalbauten errichteten sie rund tausend Jahre später.

Etwa ab dieser Zeit gewannen die Maya auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán und in den angrenzenden Regionen immer mehr an Einfluss, um schließlich zwischen 250 und 900 n. Ch. zu einer mächtigen Hochkultur zu erblühen. Im Verlauf ihrer Geschichte verlagerten die Maya ihre kulturellen Zentren vom Hochland ins Tiefland und am Ende in den Norden von Yucatán, ehe sie unter anderem wegen anhaltender Dürren an Bedeutung verloren.

Der Tempel von Kukulcán, auf Spanisch El Castillo, ist eines der beeindruckendsten Bauwerke in Chichén Itzá. Foto: Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie/Johannes Krause

Viele Hinweise auf Menschenopfer

Berühmt sind die Maya für ihre gewaltigen Tempelanlagen und eine ausgeklügelte Wasserwirtschaft, die während der klassischen Periode dabei half, regional Millionen Menschen zu versorgen. Zu weniger ruhmreicher Prominenz schafften es die Maya wegen ihrer teils brutalen religiösen Riten, allen voran die Opferung von Menschen, um ihre Götter gnädig zu stimmen. Zahlreiche archäologische Funde zeugen von dieser religiösen Praxis.

Als sich die klassischen Maya-Kultur dem Ende zuneigte, ergriff die alte Maya-Stadt Chichén Itzá im Zentrum von Yucatán ihre Chance und und wuchs in den Jahrhunderten vor der Ankunft der Spanier zu einem mächtigen politischen Player in der Region heran. Der Einfluss des Stadtstaates Chichén Itzá reichte während seiner Hochblüte bis an die Grenzen des gesamte Maya-Gebietes. Chichén Itzá beherbergt einige herausragende Beispiele für monumentale Maya-Architektur, dazu gehören mehr als ein Dutzend Ballspielplätze, auf denen die Athleten vor über tausend Jahren um ihr Leben spielen mussten.

Knochen in tiefen Höhlen

Auch in Chichén Itzá fanden sich viele Beweise für rituelle Opferungen. So illustriert beispielsweise eine aus Stein gefertigte Nachbildung eines sogenannten Tzompantli, dass Menschenopfer im kultischen Leben von Chichén Itzá von großer Bedeutung gewesen sein dürften. Dabei handelt es sich um oft gewaltige hölzerne Gestelle, die zum Ausstellen der Köpfe von Geopferten dienten. Auch die Azteken kannten solche makabren Konstruktionen.

Viele der Opfer landeten in der Heiligen Cenote der Stätte, einer großen runden Senkgrube im Kalkstein, in der man bei Ausbaggerungen im frühen 20. Jahrhundert die Überreste von hunderten Individuen freigelegt hat. Als man 1967 in der Nähe der Heiligen Cenote in einer unterirdischen Wasserzisterne, einem sogenannten Chultún, die verstreuten Überreste von mehr als hundert Kindern entdeckte, untermauerte dies den Verdacht, dass ein Großteil der Geopferten aus Kindern und Jugendlichen bestand. Das passt auch ins Bild, denn bei den alten Maya wurden Höhlen und Cenoten als Verbindungen zur Unterwelt von jeher mit Kinderopfern in Verbindung gebracht.

Eine rekonstruierte steinerne Darstellung eines sogenannten Tzompantli in Chichén Itzá. Im Original war diese Konstruktion aus Holz und sollte die Schädel der geopferten Menschen ausstellen. Foto: Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie/Johannes Krause

500 Jahre lang Opferungen

Ob es sich bei diesen Menschen wirklich vor allem um Mädchen und junge Frauen gehandelt hat, wie man lange vermutete, ließ sich aufgrund der Skelettüberreste jedoch kaum mit Bestimmtheit sagen. Überhaupt klaffen in dem bisher rekonstruierten Bild der Menschenopferungen in Chichén Itzá noch viele Lücken. In welchem Kontext standen die Menschenopfer? Waren tatsächlich vor allem Mädchen betroffen? Und an welche Gottheiten richteten sich die Opferungen überhaupt?

Einige dieser Fragen konnte nun ein internationales Team von Forschenden anhand von genetischen Analysen beantworten. Die Wissenschafter nahmen sich dafür die Überreste von 64 Kindern vor, deren Gebeine man aus dem Chultún von Chichén Itzá geborgen hatte. Die Datierung der Knochen zeigte, dass das Chultún zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert, also für über 500 Jahre lang, für Bestattungszwecke genutzt wurde. Der Großteil der Kinder stammte allerdings aus der Blütezeit von Chichén Itzá von 800 bis 1000 unserer Zeitrechnung.

Tod und Wiedergeburt

"In Berichten aus dem frühen 20. Jahrhundert wurden reißerische Geschichten über die Opferung junger Frauen und Mädchen an dieser Stätte verbreitet, die nicht den Tatsachen entsprechen", fasst Christina Warinner von der Harvard University und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie die Ergebnisse der Analysen zusammen. „Unsere Studie, die in enger internationaler Zusammenarbeit durchgeführt wurde, stellt diese Interpretation auf den Kopf und enthüllt tiefgreifende Verbindungen zwischen rituellen Opfern und den Zyklen von Tod und Wiedergeburt, die in heiligen Maya-Texten beschrieben werden."

Tatsächlich ergaben die DNA-Untersuchungen der Überreste, dass alle 64 Personen aus dem Chultún männlich waren und der lokalen Maya-Bevölkerung entstammten. Besonders interessante Ergebnisse lieferte ein verwandtschaftlicher Abgleich: Mindestens ein Viertel der untersuchten Kinder waren mit wenigstens einem anderen Kind in dem Chultún eng verwandt. Diese genetische Nähe spiegelte sich auch in einer ähnlichen Ernährung wider, weshalb die Forschenden vermuten, dass sie im selben Haushalt aufgewachsen sind und daher womöglich Geschwister waren.

Detail von der steinernen Nachbildung eines Tzompantli in Chichén Itzá. Bei den Azteken wurden in solchen Schädelgestellen teilweise hunderte menschliche Köpfe aufgereiht. Foto: Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie/Johannes Krause

Eineiige Zwillinge

"Überraschenderweise haben wir auch zwei eineiige Zwillingspaare identifiziert", sagte Kathrin Nägele, Co-Autorin der nun im Fachjournal Nature präsentierten Studie. "Das können wir mit Sicherheit sagen, denn unsere Probennahme-Strategie stellte sicher, dass wir kein Individuum doppelt beproben." Das Team schließt daraus, dass bei den Menschenopfer-Ritualen am Chultún von Chichén verwandte männliche Kinder paarweise getötet wurden und somit wohl auch gezielt ausgewählt worden waren.

Eine solche Praxis der Zwillingsopfer lässt sich auch im Popol Vuh, dem heiligen "Buch des Rates" der Quiché-Maya, nachlesen. Die Maya-Schrift stammt aus der Kolonialzeit, die darin festgehaltenen Traditionen können jedoch im Maya-Gebiet mehr als 2000 Jahre zurückverfolgt werden. Nicht zuletzt diese Aufzeichnungen untermauern, welchen hohen Stellenwert Zwillinge in den Schöpfungsmythen und im spirituellen Leben der alten Maya eingenommen haben.

Geschichten aus dem Popol Vuh

In einer sehr wichtigen Erzählung aus dem Popol Vuh steigen die Zwillinge Hun Hunahpú und Vucub Hunahpú in die Unterwelt hinab und werden, nachdem sie bei einem Ballspiel unterliegen, von den Göttern geopfert. Um Vater und Onkel zu rächen, fassen daraufhin die Zwillingssöhne von Hun Hunahpú, die Göttlichen Zwillinge Hunahpú und Ixbalanqué, den Plan, die Götter durch wiederholte Zyklen der Opferung und Wiedergeburt zu überlisten.

Die Göttlichen Zwillinge, auch bekannt als Heldenbrüder, sind in der klassischen Maya-Kunst allgegenwärtig. Da Höhlen und unterirdische Kammern als Eingänge zur Unterwelt betrachtet wurden, könnte die Beisetzung von Zwillingen und Paaren von nahe miteinander verwandten Kindern im Chultún von Chichén Itzá in Zusammenhang mit dem Mythos der Heldenbrüder stehen, vermuten die Forschenden.

Die Heldenbrüder Hunahpú und Ixbalanqué – das Motiv stammt von einer Maya-Keramik – machen sich auf, um Vater und Onkel zu rächen. Lacambalam

Noch ein Rätsel gelöst

Die gesammelten genetischen Daten nutzen das Team auch, um eine andere spannende Frage zu beantworten: Welche langfristigen genetischen Auswirkungen haben die Epidemien aus der Kolonialzeit auf indigene Bevölkerungsgruppen Mesoamerikas? Nach der Landung der Spanier im 16. Jahrhundert ließen Hungersnöte, Gewalt und vor allem Krankheiten die indigene Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Mexiko um bis zu 90 Prozent zurückgehen. Als eine der schlimmsten damaligen Krankheitsausbrüche gilt die Cocoliztli-Epidemie von 1545. Man vermutet, dass dafür der Erreger Salmonella enterica Paratyphi C verantwortlich war.

Die Genanalysen lieferten tatsächlich Hinweise auf eine positive genetische Selektion bei Genen, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen. Insbesondere wirkte sich dies auf genetische Varianten aus, die vor einer Salmonelleninfektion schützen. "Die Maya tragen noch heute die genetischen Narben dieser Epidemien aus der Kolonialzeit", sagte Erstautor Rodrigo Barquera vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. "Mehrere Belege deuten auf spezifische genetische Veränderungen in den Immunitätsgenen von heutigen Mexikanern indigener und gemischter Abstammung hin, die mit einer erhöhten Resistenz gegen Salmonella-enterica-Infektionen verbunden sind." (Thomas Bergmayr, 13.6.2024)