Für das Gesetz stimmten in der Parlamentssitzung am Mittwoch alle Parteien mit Ausnahme der FPÖ. IMAGO/Bianca Otero

Wien – Der Nationalrat hat am Mittwochabend mehrere Maßnahmen zur Attraktivierung der Miliz beschlossen. Das mit breiter Mehrheit beschlossene Wehrrechtsänderungsgesetz sieht unter anderem eine Milizausbildungsvergütung ("Bildungsscheck") sowie einen "Papamonat" für Grundwehrdiener und Zeitsoldaten vor. Die Ausbildungsvergütung soll für jeden Tag einer geleisteten Milizübung angespart werden und auf Antrag der Betroffenen für berufliche Ausbildungsmaßnahmen ausbezahlt werden.

Zudem ist eine Härtefallregelung im Falle sozialversicherungsrechtlicher Benachteiligungen vorgesehen. Für das Gesetz stimmten alle Parteien mit Ausnahme der FPÖ. Zum Abschluss der Sitzung wurde anschließend ein Entschließungsantrag zur Evaluierung der bundesweiten Stationierung der neu anzuschaffenden Hubschrauberflotte beschlossen. Der im Verteidigungsausschuss abgeänderten Initiative der NEOS stimmten ebenfalls ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS zu.

Der zweite Plenartag am morgigen Donnerstag beginnt mit einer "Fragestunde" an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Anschließend stehen unter anderem Beschlüsse zu einem begünstigten Zugang für Ukrainerinnen und Ukrainer zur "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" und die Verlängerung der Stützung für Agrardiesel auf der Tagesordnung. (APA, 12.6.2024)