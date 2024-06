Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) hat mit Bernd Sebor eine österreichische Radiolegende als Programmmacher für ihr "Radio GÖD – der Musiksender" an Bord. Sebor war Programmchef des erste legalen Privatradios Antenne Steiermark, von 88.6, von Krone Hitradio, dem Vorläufer von Kronehit, später auch bei Radiokanälen der Fellners. Radio Göd ist unter jenen 28 großteils neuen Radiosendern, die am 21. Juni im Digitalradio DAB+ starten.

Radiosender ohne Werbung mit Radioveteran Sebor: Radio GÖD der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. GÖD Screenshot

Keine Werbung, im Anlassfall Gewerkschaftsinfos

Radio GÖD gibt es bereits als Steamingsender online. Es verzichtet laut Sebor auf Moderation ebenso wie auf Werbung. Über das DAB+-Signal würden aber auch Texte, Bilder und interaktive Elemente mitgeliefert, kündigt der Sender an.

Warum macht eine Gewerkschaft einen Radiosender mit 60s bis 80s? GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin lässt dazu per Aussendung verlauten: "Wir sind stolz darauf, unseren Hörerinnen und Hörern ein einzigartiges Musik- und Informationsangebot über DAB+ bieten zu können. Dies ist ein großer Schritt, um noch mehr Menschen zu erreichen und sie bei Bedarf über wichtige Themen des Öffentlichen Dienstes zu informieren. Bei wichtigen Ereignissen in der GÖD, wie Gehaltsverhandlungen, informieren wir direkt und zeitnah in unserem Radiosender."

Das Radioprogramm diene "im Anlassfall auch als ein wichtiger Informationskanal zu Themen rund um den Öffentlichen Dienst. Dazu gehören Informationen zu Verhandlungen im Dienst-, Besoldungs-, Kollektivvertrags-, Vertragsbediensteten- und Pensionsrecht", kündigt die Gewerkschaft an. (red, 13.6.2024)