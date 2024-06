Das Management von Österreichs größtem Industriekonzern hält an der Transformation von OMV zu einem chemielastigen Unternehmen mit vielen nachhaltigen Produkten im Portfolio fest. REUTERS/Leonhard Foeger

Trotz der seit geraumer Zeit starkem Gegenwind ausgesetzten Kunststoffsparte ist der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV guter Dinge, auch bei Plastikrohstoffen, die der Konzern herstellt, die Kassen wieder zum Klingeln zu bringen. Insbesondere bei recycelten Kunststoffen, auf die man sich zunehmend konzentrieren wolle, sei mit überdurchschnittlich hoher Nachfrage zu rechnen, sagte OMV-Chef Alfred Stern am Donnerstag auf dem Capital Markets Day in London – und schraubte die hausinterne Gewinnprognose nach oben.

Das Clean CCS Operating Result, sprich das Betriebsergebnis (Ebit) bereinigt um einmalige Sondereffekte und Lagerhaltungsgewinne bzw. -verluste, erwartet OMV im Jahr 2030 nun bei 6,5 Milliarden Euro oder darüber. Bisher ist man von zumindest 6,0 Milliarden Euro operativem Gewinn ausgegangen. Genau auf dieser Höhe bewegte sich das operative Ergebnis der OMV im zurückliegenden Geschäftsjahr, das das zweitbeste in der Unternehmensgeschichte war. Der operative Cashflow wird nun bei zumindest 7,5 Milliarden Euro erwartet, statt der zuvor genannten 7,0 Milliarden.

Mehr Gas statt Öl

Was hat sich seit dem Capital Markets Day im Jahr 2022, bei dem die Strategie 2030 vorgestellt wurde, geändert? Das Marktumfeld für Öl und Gas habe sich verändert, sagte Stern. Künftig wolle man mehr Gas und weniger Öl fördern, weil Letzteres durch die stärkere Verbreitung von Elektroautos von Raffinerien in geringerem Ausmaß zur Erzeugung von Diesel und Benzin benötigt werde. Gas hingegen sei weiterhin und wohl noch länger als Brückentechnologie gefragt, nicht zuletzt als Backup für Europas Stromnetze. Durch den verstärkten Zubau erneuerbarer Energien erhöhe sich die Gefahr von Blackouts – und außer Gaskraftwerken gebe es noch keine Technologie, mit der man in der Lage wäre, Stromengpässe in kürzester Zeit auszugleichen.

Wiewohl der Bereich Energie, also Öl und Gas, zurzeit für den Löwenanteil des OMV-Gewinns (2023: 72 Prozent) verantwortlich ist, verabschiedet sich OMV von außereuropäischen Aktivitäten im Bereich fossile Energien, mit einer Ausnahme: Vereinigte Arabische Emirate. Dort sitzt mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) der zweitgrößte Einzelaktionär von OMV, der seine 24,9 Prozent mit den von der Staatsholding Öbag gehaltenen 31,5 Prozent syndiziert hat und erst jüngst zwei neue und, wie man hört, sehr selbstbewusst und bestimmend auftretende Aufsichtsratsmitglieder in das OMV-Gremium entsendet hat.

Abverkauf

Nach dem Verkauf des Malaysia-Geschäfts Anfang des heurigen Jahres an Total Energies um umgerechnet 830 Millionen Euro will sich OMV auch aus Neuseeland und dem Jemen zurückziehen. Künftig werde man sich bei der Förderung von Öl und Gas grosso modo auf Norwegen, Nordafrika, den Heimmarkt Österreich sowie Rumänien konzentrieren, wo das Tochterunternehmen Petrom eine starke Stellung hat und auch das Projekt Neptun im Schwarzen Meer vorantreibt. Die gemeinsam mit dem 50-Prozent-Partner Romgas erfolgende Erschließung des Offshore-Gasfeldes sei im Plan, erstes Gas soll im Jahr 2027 fließen. Die erwartete Produktion liegt laut Stern bei 70.000 Fass Öläquivalent am Tag. Zum Vergleich: Für 2030 strebt OMV eine Gesamtproduktion von 350.000 Fass Öläquivalent an. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2024 hat OMV 352.000 Barrel (je 159 Liter) produziert.

Haupttreiber des Geschäfts wird nach Einschätzung des OMV-Managements in Zukunft der Geschäftsbereich Chemicals & Materials sein, weshalb die Investitionen zunehmend in diese Sparte umgelenkt werden sollen. Auch wenn Kritiker darauf hinweisen, dass die Transformation viel Geld erfordert, das aufgrund der auch nach Einschätzung von Chemie-Interessenvertretungen wohl noch länger anhaltenden Schwächephase des Sektors wohl nur mit Öl und Gas verdient werden könne.

Mit einem neuen Logo, das am Donnerstag präsentiert wurde, will OMV den Weg der Transformation zu einem der Kreislaufwirtschaft zugeneigten Unternehmen unterstreichen. APA/OMV

"Forward for Good" lautet der neue Werbespruch der OMV, der am Donnerstag zusammen mit einem neuen Logo präsentiert wurde und mit "für immer vorwärts" übersetzt werden kann. Wie bereits kommuniziert sollen bis 2030 jährlich 3,8 Milliarden Euro in organisches Wachstum investiert werden, wovon 40 bis 50 Prozent in nachhaltige Projekte fließen sollen.

Auch für die Aktionäre und Aktionärinnen von Österreichs größtem Industriekonzern gab es eine Ansage auf dem Kapitalmarkttag: Die regulären Dividenden sollen bis 2030 jedes Jahr erhöht werden oder zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres bleiben. Zusätzlich soll es eine Sonderausschüttung geben, wann immer der Verschuldungsgrad der OMV unter die 30-Prozent-Marke sinkt. Ein seit zwei Jahren laufendes Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm soll bis Ende 2027 in Summe 500 Millionen Euro bringen, wobei alle Bereiche inklusive Administration und das Tochterunternehmen Borealis davon betroffen seien.

Borouge-Verhandlungen

Zu den aktuellen Verhandlungen mit Adnoc über eine Verschränkung beider Kunststofftöchter – sprich Borealis und Borouge –, wo es wechselseitig starke Verschränkungen gibt, wollte Stern nichts von einem Zeitlimit wissen. Es seien komplizierte Verhandlungen, bei denen OMV das Beste für die Aktionäre und Aktionärinnen herausholen wolle. Angestrebt werde eine Fusion auf Augenhöhe, was aufgrund der zurzeit vergleichsweise niedrigen Bewertung von Borealis einen wohl höheren finanziellen Beitrag seitens der OMV nötig macht. Headquarter, Forschung und Entwicklung, aber auch eine Zweitnotiz an der Börse in Wien sind Forderungen, von denen man nicht abgehen werde, hört man im für die OMV zuständigen Finanzministerium in Wien. Die gemeinsame Kunststofffirma von Adnoc und Borealis, die zu einem Unternehmen fusioniert werden soll, ist seit Sommer 2022 an der Börse in Abu Dhabi gelistet. (Günther Strobl, 13.6.2024)