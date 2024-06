Die wachsende Beliebtheit von ChatGPT spült OpenAI einem Medienbericht zufolge immer mehr Geld in die Kassen. Der auf das Gesamtjahr hochgerechnete Umsatz des Entwicklers Künstlicher Intelligenz (KI) habe sich im Vergleich zu Ende 2023 auf 3,4 Milliarden Dollar verdoppelt, schrieb der Branchendienst The Information am Mittwoch. Im vergangenen Sommer seien die mit zwölf multiplizierten monatlichen Erlöse bei rund einer Milliarde Dollar gelegen.

Integration

Eine Vielzahl von Unternehmen baut die KI ChatGPT in ihre Produkte ein. An vorderster Stelle steht hier der OpenAI-Partner Microsoft, der die Technologie unter anderem für seinen Copilot nutzt. Vor einigen Tagen hat auch Apple eine Kooperation mit OpenAI angekündigt. Siri, die digitale Assistentin des iPhone-Anbieters, soll künftig für bestimmte Aufgaben auf die Hilfe von ChatGPT zurückgreifen.

OpenAI ist auch bei den Einnahmen der derzeit dominierende Anbieter großer KI-Systeme. REUTERS/Dado Ruvic

Der generierte Umsatz soll dem Bericht zufolge fast zur Gänze aus dem eigenen Aboangebot stammen, also zahlenden Kunden für ChatGPT Plus. Über einen Deal mit Microsoft, das die OpenAI-Modelle für den eigenen Cloud-Dienst nutzt, sollen jährlich rund 200 Millionen US-Dollar hereinkommen. Der Deal mit Apple dürfte OpenAI hingegen finanziell zunächst wenig bringen, eine direkte Zahlung von Apple an den ChatGPT-Hersteller gibt es laut einem Bericht von Bloomberg nicht. Hier hofft man also wohl, durch die Position auf dem iPhone neue Abokunden zu gewinnen.

Ob OpenAI damit Gewinn macht, ist übrigens trotzdem nicht gesagt: Der Betrieb solcher riesiger LLMs, wie sie hinter ChatGPT stehen, verursacht auch massive Kosten.

Relationen

Die Zahlen zeigen trotzdem, wie weit OpenAI derzeit in diesem Bereich vor der Konkurrenz liegt. So hat Anthropic Investoren erst unlängst angekündigt, dass man heuer jährliche Einnahmen von 100 Millionen US-Dollar anvisiert. Zahlen von Google – das den zweiterfolgreichsten Chatbot Gemini betreibt – zum Erfolg von dessen KI-Angeboten gibt es allerdings nicht. (red, Reuters, 13.6.2024)