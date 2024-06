Zahlreiche E-SIM-Anbieter haben sich auf Reisende spezialisiert und bieten Urlaubspakete an. Was es zu beachten gilt, damit man am Ende nicht doch zu viel bezahlt

Das Smartphone im Urlaub zu benutzen muss nicht teuer sein. E-SIM sei Dank. Getty Images

So manche Urlaubsfreude ist im Nachhinein dahin, wenn plötzlich über eine Rechnung vom Mobilfunker mit völlig überzogenen Roaming-Kosten eintrudelt. In Europa wird nach 60 Euro die Notbremse gezogen, so man nicht bewusst die Kostenkontrolle deaktiviert hat. Aber außerhalb des EU-Raums ist die Mobilfunk-Wegelagerei immer noch ein weitverbreitetes Phänomen, und die Kosten können dabei auch schon sechsstellig werden. Gibt es nicht? Doch, einem Urlauber aus den USA ist es in der Schweiz so ergangen.

Zum Glück muss man sich innerhalb der Union keine Sorgen über hohe Roaminggebühren mehr machen, wenn man vom Schweizer Grenzgebiet einmal absieht. Dennoch: Viele Urlaubsdestinationen sind vom Roamingabkommen nicht umfasst, und es droht am Ende eine böse Überraschung. Zum Glück gibt es mit der E-SIM-Technologie eine Alternative, die es möglich macht, im Ausland Mobilfunk ohne Sorgen nutzen zu können.

Eigentlich waren die digitalen SIM-Karten als Ersatz für die althergebrachten physischen Karten gedacht. Die Vorteile liegen auf der Hand: Man muss nicht mehr in einen Shop gehen, um eine Karte zu kaufen und zu aktivieren, ein Code reicht. Für die Gerätehersteller hat das den Vorteil, dass sie auf klassische Kartenschächte verzichten können, was die Herstellung billiger macht. Aber nicht nur das: Ein Loch weniger in der Gerätehülle heißt auch, dass die Geräte besser vor eindringendem Wasser geschützt sind.

Wenn man aber nicht mehr selbst vor Ort eine SIM-Karte kaufen muss, hat das alles noch einen anderen sehr angenehmen Nebeneffekt: Man kann schon vor Reiseantritt eine digitales Mobilfunkpaket für das Zielland kaufen. In den vergangenen Jahren sind die Anbieter wie die sprichwörtlichen Schwammerl aus dem Boden geschossen. Im Prinzip sind Holafly, Ubigi, Instabridge, Maya, Volafly, Alosim, Nomad oder Bytesim alle gleich: Sie verkaufen Mobilfunk-Datenpakete für Reisende um einigermaßen wenig Geld. Unlimitierte Datentarife für eine Woche kosten um den Daumen 30 Euro. Ideal also, wenn man im Urlaub die Spiele der Fußball-EM streamen möchte.

Unbedingt Preise für das Zielland vergleichen

Auf jeden Fall ratsam ist ein Preisvergleich sowie eine Gegenüberstellung der gebotenen Leistung, denn da unterscheiden sich die Angebote teilweise enorm voneinander. Ein Beispiel: Der Anbieter Maya bietet etwa das Zehn-Tage-Paket für Europa mit 20 GB Datenvolumen zum Preis von 24 Euro an. Bei Voyafly kostet das Package mit fast allen Ländern Europas nur einen Euro mehr, bietet dafür aber unlimitiertes Datenvolumen, gilt aber nur sieben Tage.

Voyafly ist aber deswegen noch lange nicht der billigste Anbieter. Wenn man eine E-SIM für die neuerdings sehr beliebte Urlaubsdestination Mexiko braucht, wird das rasch deutlich: Bei Voyafly kosten hier sieben Tage mit nur 3,5 GB Datenvolumen 30 Dollar. Der spanische Anbieter Holafly bietet hier ein Paket mit unlimitierten Daten um 27 Euro an.

Was einen Vergleich zusätzlich nicht gerade einfacher macht, ist die Tatsache, dass bei den vielen Anbietern nur Datentarife und keine Mobiltelefonie inkludiert ist. Wer also "klassisch" telefonieren möchte, muss noch einmal genauer hinschauen. Für die meisten Urlauber sollte das aber kein großes Problem sein: Die Anrufe nach Hause muss man eben per Whatsapp oder über die Telefoniefunktion anderer Messenger abwickeln und nicht über das klassische Mobilnetz. Immerhin hat das den Vorteil, dass man die EM-Spiele auch im Urlaub am Smartphone streamen kann, während man am Strand liegt, ohne dass lästige Anrufe dazwischenkommen.

Absatz hat sich vervierfacht

Dass E-SIMs eine kundenfreundlichere Alternative zum teuren Roaming darstellt, hat sich auch bei den heimischen Mobilfunkern herumgesprochen. Waren die meisten großen Mobilfunker bei der Nachfrage des STANDARD im Vorjahr noch etwas zurückhaltend, steigt der Absatz von E-SIM-Paketen für Auslandsreisen rasant an. So hat sich die Nachfrage nach Datenroaming-Angeboten bei Red Bull Mobile im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht. Das Angebot wurde zudem von 64 Ländern auf inzwischen 106 Länder erweitert, heißt es bei A1. Verrechnet wird bei der A1-Tochter immer pro Gigabyte zum Preis von zwei bis 15 Euro.

E-SIMs funktionieren übrigens nicht nur beim Urlaub auf dem Festland. Mittlerweile verkauft der österreichische Mobilfunker mit Energy-Drink-Hintergrund auch Datenkontingente auf Kreuzfahrtschiffen. Ganz billig ist das Surfen auf hoher See nicht: 250 Megabyte kosten fünf Euro, ein Gigabyte schlägt mit 15 Euro zu Buche. Aber: Diese Tarife sind immer noch billiger als die teuren Roamingkosten der Heimanbieter der Gäste, wie Kooperationspartner Telenor Maritim betont. Buchbar sind die Datenpakete für 300 Schiffe und Fähren. Eine Liste gibt es hier.

Die steigende Nachfrage nach E-SIM-Angeboten liegt aber nicht nur daran, dass man der Roaming-Wegelagerei entkommt. Zwar wurde die E-SIM schon 2010 eingeführt, bis die Smartphone-Hersteller die Vorteile erkannten und die entsprechenden Chips verbauten, vergingen rund sechs Jahre. Als Apple 2018 das iPhone X veröffentlichte, kam die Technologie in den Massenmarkt.

Mittlerweile sind aber auch schon Smartphones der Mittelklasse mit E-SIM ausgestattet, wie man bei Mobilfunker "3" erfährt. "Die Flexibilität einer E-SIM und die schnelle Verfügbarkeit sind besonders für Reisende und Touristinnen und Touristen interessant", erklärt "3"-Sprecher Tom Tesch. Populär sind die E-SIMS (bei "3" unter "Up3" vermarktet) bei Touristen, die Österreich von außerhalb der EU besuchen. Durch den Roaming-Pakt seien die meisten EU-Gäste gut versorgt, aber bei Touristinnen und Touristen insbesondere aus den arabischen Ländern und den USA sind E-SIMS enorm gefragt.

Kann mein Smartphone E-SIM?

Die meisten moderneren Smartphone sind E-SIM-fähig. Ob das eigene Smartphone die Technologie unterstützt, kann man unter Android herausfinden, indem man im Wählfeld der Telefon-App *#06# eintippt. Daraufhin erscheint ein Bildschirm mit mehreren Identifikationsnummern des Geräts. Ist in der Auflistung eine EID- (oder eine eUICCID-)Nummer angegeben, dann ist das Gerät E-SIM-fähig.

Gibt man die Tastenkombination *#06# im Wählfeld ein, erscheint ein Bildschirm mit Geräteinformationen. Wird eine 32-stellige EID-Nummer angezeigt, dann ist das Smartphone E-SIM-fähig. Screenshot DER STANDARD

Nutzer von Apple-Geräten haben es noch einfacher: Seit dem iPhone X aus dem Jahr 2018 sind alle Smartphones des Herstellers mit der E-SIM-Technologie kompatibel. Die meisten Apple-User dürften ohnehin mittlerweile an die Technologie gewöhnt sein: Seit dem iPhone 14 verbaut Apple keine physischen SIM-Slots mehr.

Wie kaufe und aktiviere ich eine E-SIM?

Gekauft werden die E-SIMS meist über die App der Anbieter wie Holafly, Red Bull Mobile, Airalo oder Maya, um nur einige zu nennen. Einmal gekauft, leiten die meisten Apps automatisch zur Aktivierung der digitalen SIM-Karte auf dem Smartphone weiter. Es kann aber sein, dass man die Karte selbst aktivieren muss. Das geht so:

iOS

Android

Tipp: Um sich das mühsame Eintippen des Codes zu ersparen, kann man den QR-Code auch mit dem Smartphone einer mitreisenden Person abfotografieren, um ihn mit dem eigenen scannen zu können.

ACHTUNG: In allen obengenannten Varianten muss das Gerät entsperrt, also ohne SIM-Lock, sein. Damit die Aktivierung erfolgreich ist, muss eine Internetverbindung bestehen. Es zahlt sich also aus, die E-SIM schon am Abflugflughafen zu aktivieren, wenn nicht klar ist, ob es an der Zieldestination ein verlässliches WLAN gibt. Die meisten E-SIM-Anbieter setzen eine App voraus. Auch diese sollte man nach Möglichkeit möglichst früh installieren, um nicht doch noch in die teure Roaming-Falle zu tappen. Das wäre schade nach all dem Aufwand. (Peter Zellinger, 16.6.2024)