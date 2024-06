Zu scharf für Dänemark: Ramen-Nudeln von Buldak. Foto: Hersteller

Die Dänen, ein Volk, das von den Wikingern abstammt, müssten eigentlich viel aushalten – sollte man meinen. Doch bei superscharfen Ramen-Nudeln ist Schluss. Wie die BBC berichtet, wurden jetzt drei Sorten Fertig-Ramen der Marke Buldak zurückgerufen. Nach Angaben der dänischen Lebensmittelbehörde enthalten die Nudeln zu viel Capsaicin, was zu akuten Vergiftungen führen kann. Betroffen sind die (auch in Österreich erhältlichen) Sorten "Buldak 3x Spicy & Hot Chicken", "2x Spicy & Hot Chicken" und "Hot Chicken Stew".

Die Marke Buldak des südkoreanischen Herstellers Samyang wirbt damit, extrem scharf zu sein. Und mit extrem scharf ist auch extrem scharf gemeint. Eigentlich völlig ungenießbar, sind die Nudeln auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok Kult. Dort fordern sich besonders Kinder und Jugendliche gegenseitig heraus, die sauscharfen Nudeln zu essen. Ähnliche Challenges gab es vor einigen Monaten mit scharfen Chili-Chips, bei denen Kinder im Spital landeten – der STANDARD berichtete.

Superduper scharf

Die Chili-Chips wurden in Europa wegen ihrer Schärfe und den Inhaltsstoffen verboten. Ein ähnliches Schicksal könnte den Buldak-superscharf-Nudeln drohen. Denn laut dänischer Lebensmittelbehörde sei der Chili-Anteil in den Fertig-Ramen noch höher als in den verbotenen Chili-Chips. Ein zu hoher Capsaicin-Anteil in Lebensmitteln kann zu Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck führen. Vor allem für Kinder kann das gefährlich werden. Die schärfste Sorte "3x Spicy" hat einen Scoville-Wert (der den Schärfegrad angibt) von 13.000, Tabasco-Sauce dagegen liegt zwischen 2500 und 5000 Scoville – nur zum Vergleich.

Der Hersteller Samyang erklärte gegenüber der BBC, dass es weltweit noch nie einen Rückruf oder ein Verbot gab, vor allem nicht, weil ihr Produkt zu scharf sei. Aber: Es gibt eben immer ein erstes Mal. (rec, 13.6.2024)