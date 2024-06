Der PV-Ausbau schreitet rasch voran – das setzt lokale Verteilernetze an den Rand ihrer Belastungsgrenze. APA/HANS KLAUS TECHT

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht Österreichs Photovoltaikausbau "über Plan". Mittlerweile seien 420.000 Hausdächer mit Anlagen ausgerüstet, das seien 42,5 Prozent des Ziels, bis 2030 eine Million Hausdächer zu bestücken. "Die Photovoltaik boomt in unserem Land wie nie zuvor", sagte Gewessler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Zu den konkreten Zahlen: Im Jahr 2021 wurde eine PV-Leistung von 740 Megawatt-Peak zugebaut, im Jahr 2022 waren es 1009 Megawatt-Peak. Im vergangenen Jahr 2023 stieg der Zubau auf nunmehr 2600 Megawatt-Peak. Mittlerweile werde zehn Prozent des Strombedarfs mit PV-Anlagen gedeckt, erklärte Hubert Fechner, Obmann der Technologieplattform Photovoltaik, der das Ministerium bei seiner PV-Strategie beraten hat. Über 80 Prozent dieser Leistung geht auf PV-Anlagen zurück, die auf Dächern installiert sind.

Auch insgesamt schreite der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie gut voran, sagte Gewessler. Das Ziel, bis 2030 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu produzieren, sei in Reichweite. Das würden nicht zuletzt aktuelle Zahlen zeigen: In der ersten Jahreshälfte 2024 habe Österreich dieses Ziel bilanziell bereits erreicht.

Neues Fördersystem

Seit Anfang 2024 gilt für PV-Anlagen mit einer Leistung bis 35 Kilowatt-Peak (kWp) ein neues Fördersystem. Statt klassische Förderungen zu vergeben, wird beim Kauf keine Umsatzsteuer mehr berechnet. Diese Steuerbefreiung gilt vorerst für die Jahre 2024 und 2025. Für größere Anlagen und Anlagen auf Betriebsgebäuden kann weiterhin bei der Abwicklungsstelle OeMAG ein Förderantrag gestellt werden. Der aktuelle Fördercall läuft von 12. Juni bis 26. Juni 2024.

Am Mittwoch hat die Regierung im Ministerrat zudem eine "Made in Europa"-Förderung beschlossen. Photovoltaik-Anlagen, die mit europäischen Komponenten produziert werden, sollen demnach einen Bonus in Höhe von bis zu 20 Prozent der Förderung bekommen. Aktuell würden billige Importe von PV-Komponenten, "vor allem aus asiatischen Ländern, europäische Produzenten unter Druck" setzen, heißt es dazu seitens des Klimaschutzministeriums.

Kritik am Netzausbau

Zuletzt hatte die Interessenvertretung PV Austria davor gewarnt, dass die seit 2022 steil nach oben weisende Trendkurve beim Ausbau von Sonnenstrom abflachen könnte. Als Grund dafür sieht man fehlende Kapazitäten bei Stromleitungen in Städten und Gemeinden. Verteilernetze seien in weiten Teilen Österreichs noch immer nicht auf die zunehmend dezentral erfolgende Stromproduktion mittels PV angepasst worden. Netzgesellschaften würden beim Anschluss neuer Anlagen deshalb häufig auf der Bremse stehen.

Auch Gewessler ortet beim Ausbau der Verteilernetze Versäumnisse in den vergangenen Jahren. Auf überregionaler Ebene habe man seit April einen konkreten Plan; für den Ausbau lokaler Netze sei der Beschluss des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes zentral, damit Netzbetreiber zu längerfristigen Maßnahmen verpflichtet werden könnten. Fechner sieht auf lokaler Ebene Potenziale bei der Verlagerung des lokal erzeugten Stroms auf Speicher, Wärme und Mobilität.

Zuletzt sorgte für Aufsehen, dass die Energie AG Oberösterreich 20.000 Kundinnen und Kunden die PV-Verträge kündigte. Statt einen Fixpreis in Höhe von mindestens 15,73 Cent pro kWh zu garantieren, würde sich das Preismodell künftig am Referenzmarkt orientieren. Für April hätten Betroffene einen neuen Vertrag mit 3,12 Cent erhalten. Aufgrund des starken PV-Ausbaus erwarten Fachleute, dass Stromanbieter künftig vermehrt dynamische Tarifmodelle anbieten, die sich stärker an den Marktpreisen orientieren. (Jakob Pflügl, 13.6.2024)