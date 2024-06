Am Donnerstag können die ORF-Stiftungsräte im obersten ORF-Gremium von Angesicht zu Angesicht sagen, was sie voneinander halten – nach einem Protestbrief von 30 Stiftungsräten, die ihrem freiheitlichen Kollegen Peter Westenthaler "unternehmensschädigendes Verhalten" vorwarfen. Westenthaler beantwortete den Protest neben gewohnt harsch formulierten Befunden mit neun Fragen von ORF-Beitrag bis EU-Wahl, die ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gegen Ende der Sitzung am Donnerstag beantworten wird. Sie sind letzter Punkt auf der Tagesordnung vor "Allfälliges".

Hier geht's am Donnerstag um ORF-Beitragslücke, ORF-Strategie und Peter Westenthalers Fragen: ORF-Zentrum auf dem Küniglberg. Harald Fidler

ORF-Beitragslücke von gut 30 Millionen Euro

Davor beschäftigen sich die 35 ORF-Stiftungsräte – wie schon Montag im Finanzausschuss – mit einer gut 30 Millionen Euro tiefen Lücke in den ORF-Einnahmen für 2024, die sich auch in den beiden nächsten Jahren auftun könnte. Hintergrund, wie berichtet: Das Finanzministerium kalkulierte beim neuen ORF-Gesetz mit rund 180.000 Beitragshaushalten mehr, als der ORF damals ausmachen konnte. Inzwischen sind laut ORF 10.000 Haushalte davon gefunden, fehlen derzeit noch 170.000.

Der ORF will, wenn es bei der Lücke bleibt, etwa auf Rücklagen aus der GIS zurückgreifen. Auch Reserven für Programminvestitionen wurden vorerst auf Eis gelegt.

Gelassen sieht der Sprecher der ÖVP-nahen Mehrheitsfraktion im Stiftungsrat, Thomas Zach, die Lücke: "Bei so einer großen Umstellung und so großen Datenbeständen ist es unvermeidbar, dass es Unschärfen gibt. Diese werden seit drei Monaten bearbeitet, und man wird sehen, was am Ende des Tages überbleibt", erklärte Zach im Vorfeld der Sitzung. Sie, wenn tatsächlich nötig, zu schließen werde bei der Größe des ORF und dem in Gang befindlichen Reformprozess "kein Problem" sein.

Strategie 2030, Jahresabschluss

Auf der Tagesordnung stehen etwa der Jahresabschluss für 2023, die Genehmigung des Stiftungsrats von – für den neuen Ethikkodex nötigen – Änderungen von ORF-Kollektivverträgen zu Nebenbeschäftigungen und ein Bericht über die Arbeiten am neuen ORF-Strategiekonzept 2030 unter dem schon recht bekannten Titel "Ein ORF für alle".

Kolportierte Verstimmung in der ÖVP über die Trendprognose des ORF über das voraussichtliche Ergebnis der EU-Wahl am Sonntag, die die FPÖ besser und die ÖVP schlechter als das tatsächliche Ergebnis sah, war jedenfalls im Finanzausschuss am Montag laut Sitzungsteilnehmern kein Thema. ORF-intern verwies man auf STANDARD-Anfrage dazu auf die treffendste Prognose für APA und ORF im Vergleich zu Servus TV und Oe24.

Für hörbaren Unmut unter Stiftungsräten sorgte am Donnerstag vor Sitzungsbeginn, dass Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) Mittwochabend neuerlich mit Stiftungsrat Peter Westenthaler (FPÖ) im Privatprogramm Oe24TV der Fellner-Gruppe über den ORF und den Stiftungsrat debattierte. (Harald Fidler, 13.6.2024)