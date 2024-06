Mit ihrer Begeisterung für Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin hielt Karin Kneissl nie hinterm Berg. Schon als freiheitliche Außenministerin der türkis-blauen Koalition pflegte sie enge Bande zu Moskau und lud Putin etwa zu ihrer Hochzeit in der Steiermark ein.

Kneissl auf dem Eastern Economic Forum in Wladiwostok im Herbst 2022. IMAGO/SNA

Mittlerweile lebt Kneissl selbst in Russland, auch der brutale Angriffskrieg gegen die Ukraine dämpft ihr Zuneigung offenbar nicht. Vor allem im Onlinedienst Telegram zeigt sie ihre Liebe zu und ihr Leben in Russland offenherzig – und offenbarte dadurch auch ihre Wohnadresse.

Luxuspenthouse in Sicherheitszone

Ausgehend von Fotos, die Kneissl selbst veröffentlicht hat, konnte DER STANDARD jene Wohnung in St. Petersburg identifizieren, in der die ehemalige Ministerin seit rund einem Jahr lebt. Wenn man die Fotos aus Kneissls Telegram-Kanal mit Fotos von einstigen Angeboten bei Immobilienagenturen vergleicht, ist die Wohnung durch viele Details erkennbar: etwa durch Ritterschilde, dekorative Deckenbalken aus Holz und Stein, ungewöhnliche Fensterrahmen, eine schräge Decke im Schlafzimmer und sogar durch die Aussicht aus dem Fenster.

In den Anzeigen der Immobilienagenturen wird angegeben, dass es sich um ein vierstöckiges Penthouse mit einer Fläche von 300 Quadratmetern handelt. Die Miete beträgt 350.000 Rubel (also umgerechnet rund 3600 Euro) pro Monat. Aus einer anderen Anzeige folgt, dass das Gebiet um das Haus herum eine "geschlossene Zone" sei, dort gebe es Sicherheit und Videoüberwachung.

Putins Vertraute

Das dürfte daran liegen, dass sich die Wohnung an einer besonders exklusiven Adresse befindet: auf der Insel Kamenny (bedeutet: Steininsel) im zentralen Bezirk von St. Petersburg. Der Block von Häusern, in dem Kneissl offenbar wohnt, wurde mehrmals zum Gegenstand journalistischer Untersuchungen in Russland. Dort haben Menschen, die von den Medien als die engsten Freunde Putins bezeichnet werden, Wohnungen gekauft. Unter ihnen sind etwa Juri Kowaltschuk, Arkadi Rotenberg, Gennadi Timtschenko und Nikolai Schamalow. Sie alle wurden als Putin-nahe Personen von der EU sanktioniert.

Kowaltschuk wird in russischen Oppositionsmedien als ein alter Freund Putins und sein wichtigster Berater beschrieben. Er besitzt ein Medienimperium in Russland, das staatliche Propaganda produziert und Regierungsmaßnahmen unterstützt.

Kneissl auf ihrer Hochzeit im Sommer 2018 mit Wladimir Putin. AP/Alexei Druzhinin

Rotenberg und Putin sind seit ihrer Kindheit befreundet, als sie gemeinsam Judo trainierten. Rotenbergs bekanntestes Projekt ist der Bau der Krimbrücke, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Recherchen von STANDARD, Spiegel und ZDF legten vergangenes Jahr offen, dass der Familie Rotenberg ein Chalet in Kitzbühel zugerechnet werden kann, in dem eine von Putins Töchtern mehrfach Zeit verbracht hat.

Putins andere Tochter war wiederum mit einem Sohn von Nikolai Schamalow verheiratet, einem weiteren mutmaßlichen Nachbar Kneissls. Dem STANDARD liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass alle Genannten vor einigen Jahren Wohnungen im Umkreis weniger Meter gekauft haben. Russische Journalisten erwähnten früher auch andere berühmte Bewohner der Insel Kamenny – etwa einen ehemaligen Premierminister oder hochrangige Beamte.

"Hass" aus Österreich

Dass auch Kneissl dort landete, zeigt, wie gut sie mittlerweile in die russische Elite integriert ist. Seit 2023 leitet sie den Thinktank G.O.R.K.I. (Geopolitisches Observatorium für Russlands Schlüsselfragen) an der Universität St. Petersburg. Den vergangenen Sommer hat sie noch im Dorf Petruschowo verbracht, das fünf Autostunden südlich von Moskau liegt. Im Spätsommer wurden Kneissls Ponys dann von Syrien nach St. Petersburg ausgeflogen – die Ex-Außenministerin hatte zuvor im Libanon gelebt.

Kneissl wohnt seit vergangenem Jahr in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt in Russland. EPA/ANATOLY MALTSEV

Während Kneissl vom Großteil der österreichischen Politik als Einfallstor für russische Interessen gesehen wird, beklagte die Ex-Politikerin wiederholt "Hass", der ihr aus Österreich entgegenschlage. Sie ging sogar so weit, ihren Lebensmittelpunkt im Ausland als "Exil" zu bezeichnen. Laut Profil besitzt Kneissl, die nun ein neues Buch namens Requiem für Europa veröffentlicht, allerdings noch ein Grundstück in Niederösterreich.

"Ich lebe gerne in Russland (...), weil es hier Freiheit gibt. Und Freiheit bedeutet, in Sicherheit zu leben. Und in St. Petersburg, in Moskau oder in Chabarowsk ist es möglich, nachts im Park spazieren zu gehen. (...) Das war in Österreich vor 30 Jahren möglich. Es ist jetzt unmöglich. Ich glaube, dass Sicherheit die Grundlage der Freiheit ist, eine Form der Freiheit", sagte Kneissl im Mai der russischen Nachrichtenagentur Tass. Auf eine Anfrage des STANDARD gab Kneissl an, sie wohne ab nächster Woche östlich von Moskau, St. Petersburg sei ihr zu teuer. Sie habe sich die Kosten mit der Uni geteilt, vermittelt habe ihr die Immobilie niemand. Es sei die "einzige Wohnung, wo ich Hunde halten kann". Ihre berühmten Nachbarn habe sie nie getroffen: "Ich bin meistens an der Uni und arbeite". (Martha Bauer, 13.6.2024)