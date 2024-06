Das Flaggezeigen könnte bei der EM missbraucht werden. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Berlin – Der Start war schon mal nicht schlecht. 30.000 Menschen kamen am Mittwochabend auf dem grünen Kunstrasen vor dem Brandenburger Tor in Berlin zusammen. Sie applaudierten bei der Eröffnung der Fanzone Popstar Alvaro Soler.

Am Freitag soll der Jubel dann der deutschen Elf gelten. Um 21 Uhr ist in München Anpfiff, die Deutschen spielen gegen die Schotten. Da dürfte es dann auf den Fanmeilen auch noch bunter werden. Zum balllosen Auftakt waren in Berlin noch nicht so viele mit schwarz-rot-goldenem Fanmaterial ausgestattet.

Derlei wäre vielleicht nötig, um ein neues Sommermärchen zu erleben. Eines wie 2006, als die die WM in Deutschland stattfand und das Land heitere und leichte Wochen erlebte. Die Deutschen und die Gäste staunten damals über die neue Lockerheit der Deutschen. Sie jubelten mit ihrer Mannschaft, schwenkten völlig unverkrampft und natürlich die schwarz-rot-goldenen Fahnen oder ließen sie auf ihren Autos flattern.

Das neue Bild von "Schland"

"Die Deutschen identifizieren sich mit ihrem Land und seinen Nationalfarben. Ich finde gut, dass ich nicht mehr der Einzige bin mit einer Flagge am Auto", freute sich der damalige Bundespräsident Horst Köhler. Vorbei war es mit jener Zurückhaltung, die sich viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang auferlegt hatten. "Schland" war nicht wiederzuerkennen.

"Die Latte für 2024 hängt extrem hoch, denn das Sommermärchen 2006 war in der Geschichte der Deutschen etwas Einzigartiges", sagt der deutsche Politikwissenschafter und Patriotismus-Forscher Volker Kronenberg, den die deutsche Weltoffenheit anno 2006 auch ziemlich überrascht hat. Ob eine Neuauflage klappt, ist natürlich offen, man kann so etwas nicht planen. "Die Welt zu Gast bei Freunden" – so lautete das Motto der WM 2006. Jetzt heißt es: "United by Football. Vereint im Herzen Europas."

"2006 war gutes Wetter, die Deutschen fieberten mit einem tollen Team, da passte vieles zusammen, die Umstände waren sehr günstig", meint Kronenberg. Was das Wetter betrifft – da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Sommerlich warm ist es in Deutschland derzeit nicht überall, auf den Fanmeilen dominiert die berühmte deutsche Übergangsjacke.

Wie gut die Deutschen in Form sind, wird aber heute zu sehen sein. Das 2:1 gegen Griechenland beim letzten Testspiel vor der EM war eher zum Zittersieg geraten. Gegen die Schotten müssen die Deutschen ordentlich liefern, sonst ist schon mal der Auftakt verpatzt, und das würde sich wohl in den vielen Fanzonen bemerkbar machen. Der Zoo in Leipzig hat übrigens Seelöwin Hilla zum Orakel auserkoren. Sie kickte sowohl den deutschen als auch den schottischen Ball in ein kleines Tor. Unentschieden also.

Missbrauch am rechten Rand

Offen ist auch, ob sich – selbst bei einem positiven Verlauf des Turniers – der lockere Umgang mit den deutschen Farben wiederholen lässt. 2006, als viele die deutsche Fahne mit neuer Leichtigkeit schwenkten, gab es die AfD noch gar nicht. Sie gründete sich erst 2013. Zwei Jahre später hängte sich der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke die Deutschland-Fahne in einer Talkshow auf die Sessellehne.

Kronenberg sieht heute veränderte Umstände: "Leider missbrauchen viele vom rechten Rand Schwarz-Rot-Gold heute als ein Symbol, das andere ausschließt oder herabsetzt. Das läuft der ursprünglichen Intention völlig zuwider. Schwarz-Rot-Gold steht eigentlich für ein weltoffenes Gemeinwesen."

Die AfD hingegen plakatierte im EU-Wahlkampf den Slogan "Unser Land zuerst" vor einer großen Deutschland-Fahne. In anderen Wahlkämpfen war auf Plakaten samt Fahne zu lesen: "Hol Dir Dein Land zurück!"

Schwarz-Rot-Gold steht bei der AfD für Abschottung. IMAGO/Udo Herrmann

Für das Turnier hat der Patriotismusforscher daher einen Wunsch: "Ich hoffe, dass die EM zur Korrektur wird – dass jene, die die schwarz-rot-goldene Flagge schwenken, wieder die Gemeinschaft im Sinn haben, die durch den Sport entsteht, und nicht die Ausgrenzung. Sport sollte über Grenzen hinweg verbinden, das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je." Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagt: "Die Deutschlandflagge gehört Jonathan Tah, Jamal Musiala und Thomas Müller, und sie gehört nicht der AfD oder anderen Rechtsextremen."

Aber die sind einfach nicht so locker wie 2006, und das könnte sich auch auf das Public Viewing auswirken. Das Gemeinschaftserlebnis auf öffentlichen Plätzen ist bei vielen Deutschen laut einer Studie der Uni Hohenheim in Stuttgart weniger beliebt als gedacht. 20 Prozent der Befragten verzichten aus Angst vor Terroranschlägen auf Public Viewing. Sie wollen lieber im Freundes- und Bekanntenkreis oder in Kneipen die Spiele verfolgen. Ob mit oder ohne Deutschland-Fahne bleibt offen. (Birgit Baumann aus Berlin, 14.6.2024)