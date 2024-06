Das Reptil schnappte vermehrt nach Kindern, am Dienstag wurde es zum Abschuss freigegeben

Einmal zu oft hat das Krokodil den Ortsbewohnern aufgelauert; jetzt ist es im Kochtopf gelandet. IMAGO/imagebroker

Sydney – Nachdem ein Salzwasserkrokodil im Norden Australiens monatelang eine ländlichen Gemeinde terrorisiert hatte, wurde es am Dienstag von den Einwohnerinnen als Festmahl zubereitet. Das 3,6 Meter lange Reptil lauerte im nahe gelegenen Wasser und schnappte mehrmals nach Kindern und Erwachsenen, erklärte die Polizei des Northern Territory. Die habe das Tier auf seiner Pirsch zwar nicht erwischt, dafür verspeiste es zahlreiche Dorfhunde.

Das konnten die Bewohnerinnen und Bewohner nicht auf sich sitzen lassen: Am Dienstag wurde das Tier nach Entscheidung der Ältesten der Gemeinde Bulla erschossen und zu einem traditionellen Festmahl zubereitet. Das bedeutet laut Polizist Andrew McBride: "Ich glaube, er wurde zu einer Krokodilschwanzsuppe zubereitet, gegrillt, und ein paar Stücke wurden in Bananenblätter eingewickelt unter der Erde gekocht." Die örtliche Polizei vermutet, dass sich das Reptil Anfang des Jahres durch Überschwemmungen in den Fluss der Gemeinde im Großraum Darwins verirrt hatte. (red, 13.6.2024)