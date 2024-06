Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, die Polizei ermittelt (Symbolbild). APA/EVA MANHART

Wien – Drei Leicht- und zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall mit einem Auto am Mittwochabend in Wien-Ottakring gefordert. Ein Pkw-Lenker dürfte bei einem Ausweichmanöver am Lerchenfelder Gürtel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und geriet mit dem Pkw auf den Gehsteig. Mehrere Personen, die vor einem Lokal standen, wurden von dem Wagen erfasst. Insgesamt fünf Männer erlitten Verletzungen, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag in einer Aussendung. (APA, 13.6.2024)