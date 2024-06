Das russische Atom-U-Boot Kazan dockt vor Havanna an. REUTERS/Alexandre Meneghini

Mit 21 Böllerschüssen hat Kuba am Mittwoch die Ankunft einer russischen Flottendelegation im Hafen von Havanna gefeiert. "Früher kamen hier Kreuzfahrtschiffe mit US-Touristen an, nun sind es russische Kriegsschiffe", postete der CNN-Korrespondent Patrick Oppmann mit einem Foto vom Bürofenster des US-Senders aus. Die vier Boote umfassen eine mit einer Hyperschallrakete Zirkon ausgerüstete Fregatte, ein Atom-U-Boot – das laut der russischen Agentur Sputnik Nowosti allerdings keine Atomwaffen an Bord hat –, einen Öltanker und einen Bergungsschlepper. All das knappe 370 Kilometer vom Hauptquartier der US-Streitkräfte für Lateinamerika, Southcom, in Doral (Florida) entfernt. Die russischen Schiffe sollen in den kommenden Tagen Manöver in der Karibik durchführen und diese auch mit Nicaragua und Venezuela koordinieren. Das US-Verteidigungsministerium beobachtet die Manöver genau.

Die Karibik ist damit wieder einmal Brennpunkt unterschiedlicher geopolitischer Interessen der Großmächte. Dort befinden sich mit Kuba, Venezuela und Nicaragua drei der wichtigsten russischen Verbündeten in Lateinamerika. Russische Kriegsschiffe in der Karibik wecken unweigerlich Assoziationen mit der Kubakrise von 1962: Damals hielt die Welt den Atem an, als die beiden Supermächte USA und Sowjetunion aufgrund der geplanten Stationierung von sowjetischen Kurzstreckenraketen auf Kuba kurz vor einer Konfrontation standen.

Das weiß der geschichtlich versierte Taktierer Wladimir Putin natürlich. Und so hat Russlands Präsident im Vorfeld der Manöver gezielt Öl ins Feuer gegossen, als er wieder einmal "asymmetrische Kriegsführung", sprich einen atomaren Erstschlag gegen den Westen ins Spiel brachte. Die Karibik scheint dafür ein idealer Schauplatz: Die Lage in der Region ist derzeit sehr angespannt, schon ein kleiner Funken könnte einen Flächenbrand auslösen.

Video: Russischer Flottenverband läuft in Kuba ein. AFP

Labile Verhältnisse in Venezuela

Denn Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro, der sich im Juli trotz Umfragetief zur Wiederwahl stellt, hat Ansprüche auf große Teile des Nachbarlandes Guyana angemeldet und Truppen an der gemeinsamen Grenze zusammengezogen. Guyana, wo der US-Ölmulti Exxon tätig ist, kann seinerseits auf die Unterstützung Washingtons zählen. Im Mai schickte das US-Verteidigungsministerium Kampfflugzeuge in die guyanische Hauptstadt Georgetown. Völlig unklar ist, wie Maduro auf eine drohende oder tatsächliche Wahlniederlage reagiert – zu einem Zeitpunkt, an dem die russische Marine voraussichtlich noch in der Region ist.

Trotzdem gehen Experten nicht davon aus, dass es in den kommenden Wochen dort zu einer Eskalation kommt. Gemeinsame Manöver an sich seien nichts Neues, sagt James Bosworth, Gründer der politischen Beraterfirma Hxagon. "Aber als Russland das letzte Mal im Jahr 2019 an solchen Übungen in der Karibik teilnahm, hatte seine Marine mehr Schiffe und einen besseren Ruf." Mittlerweile habe Russland ein Drittel seiner Schwarzmeerflotte durch ukrainische Gegenschläge verloren, gibt Bosworth zu bedenken. Alleine das dürfte Grund genug für Putin sein, keine weitere Front aufzumachen. Andere Strategen gehen davon aus, dass Putin vor allem seine Verstimmung und Stärke demonstrieren will. "Er zeigt, dass auch er in der Lage ist, in den Hinterhof der USA vorzudringen", sagte der Sicherheitsexperte Douglas Farah dem Portal Expediente Público.

Momentan ist Putins Hauptziel die Schwächung des Westens und vor allem der Sanktionen, die dieser Russland auferlegt hat und die die russische Wirtschaft empfindlich treffen. Die Militärmanöver sind daher nur ein pressewirksames Schaulaufen – die eigentliche Schlacht wird an der Wirtschaftsfront geführt. So gaben sich in den vergangenen Tagen zahlreiche lateinamerikanische Regierungsvertreter ein Stelldichein auf der Wirtschaftsmesse in Sankt Petersburg.

Partner als Bittsteller

Allerdings kamen die sozialistischen Politiker meist als Bittsteller: Mit Kubas Vize-Regierungschef Ricardo Cabrisas vereinbarte Moskau den vorfinanzierten Verkauf von Weizen zu Vorzugskonditionen sowie Investitionen in die Landwirtschaft und die Pharmaindustrie. Außerdem liefert Russland Düngemittel sowie Erdöl und schickt Touristen auf die Karibikinsel. Boliviens Präsident Luis Arce kam mit dem Versprechen von Diesel-Lieferungen und Investitionen in Lithium zurück. Nicaraguas Generalstaatsanwältin Wendy Morales verhandelte über ein Abkommen, wie man die westlichen Sanktionen gegen beide Länder umgehen könne.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit Russlands mit der Region bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Der bilaterale Handel mit Bolivien belief sich 2023 auf rund 100 Millionen US-Dollar, der mit Kuba laut russischen Zahlen auf 450 Millionen US-Dollar. Strategisch wichtiger sind für die meisten Bruderländer die Servicedienstleistungen aus Moskau. Russland berät Verbündete in der Region seit Jahren in repressiven Polizeitaktiken und in propagandistischer Kriegsführung.

Aus russischer Sicht ist vor allem der politische Schulterschluss wichtig – um der Welt zu signalisieren, dass Putin nicht isoliert ist. Dieser Demonstration diente auch das jüngste Außenministertreffen der mittlerweile neun Brics-Staaten im russischen Nischni Nowgorod. Auch Kuba, Nicaragua, Venezuela und Bolivien bekundeten dort Interesse an einer Mitgliedschaft. (Sandra Weiss, 13.6.2024)