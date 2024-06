Um 300 Euro pro Nacht und Nase Im August ein Jugendherbergsbett in Paris während der Olympischen Spiele beziehen? Das hört sich ebenso schlau und verlockend an wie die Idee, zum Eröffnungsspiel der Fußball-EM nach günstigen Hotelbetten in München zu fahnden. Kostet ein einfaches Hotel in der Innenstadt in den Sommermonaten für zwei Erwachsene normalerweise weniger als 200 Euro, schossen die Preise für die Nacht nach dem Eröffnungsspiel am 14. Juni auf bis zu 700 Euro in die Höhe.

Auch bei Hotels außerhalb des Münchner Stadtzentrums müssen Besucher an Spieltagen mit einer Verdoppelung der Preise rechnen. Meidet man hingegen die Spieltage, bleibt das Preisniveau für Zimmer in München auch während der EM überraschend moderat. Doch selbst wer genau an einem der sechs Spieltage in die bayerische Hauptstadt reist, um eines der Matches zu sehen, hat Chancen auf einen angenehmen Aufenthalt. Das Zauberwort dafür heißt Besucherstromlenkung.

Mit dem Rad kommt man schnell durch München und von Schwabing in den Olympiapark. München Tourismus, Tommy Lösch

Noch während der Pandemie haben große europäische Städte wie Wien oder München damit begonnen, sich Strategien gegen Massentourismus zu überlegen. Ein verblüffend simples Konzept dagegen ist es, das Interesse der Gäste auf die interessanten Stadteile abseits der Innenstadt zu lenken, damit sich nicht alle um dieselben Sehenswürdigkeiten tummeln. In Wien nennt sich das "Grätzel Tours". Angeboten werden diese von lokalen Guides, die sich ihrem Grätzel verpflichtet fühlen und sich dort perfekt auskennen. In München existiert ein nahezu identisches Format mit dem Namen "Viertelliebe". Wir haben uns vor wenigen Tagen in Münchens einst legendärem Bohème-Stadtteil Schwabing einquartiert und versucht, das Viertel lieben zu lernen.

Hier das Protokoll zweier recht entspannter und dennoch spannender Tage:

Samstag, 10.13: Theoretisch steigen wir um diese Uhrzeit mit unseren Falträdern (die wir unkompliziert zwischen Koffern und Reisetaschen verstauen) am Hauptbahnhof aus der Westbahn und radeln in 17 Minuten zu unserem Hotel in Schwabing. In der manchmal bitteren Realität des Bahnfahrens kommt der Zug wegen eines Stellwerksschadens in Rosenheim gut 90 Minuten später in München an. Halb so wild, wenn man keine Termine hat. Umso mehr freut uns, dass wir auf den Radwegen der Stadt flott vorankommen. Die Hauptachsen sind wunderbar ausgebaut, stellenweise besser als in Wien, werden wir nach dem Wochenende sagen können. Wer kein eigenes Rad mitbringt, kann ähnlich wie in Wien auf Stadträder zugreifen – oder auf die Leihräder vom Hotel Flemings an der Leopoldstraße. Dieses Haus, das auf Upcycling setzt und alte Möbel aus dem Hotelbestand lustig neu zusammengewürfelt hat, liegt direkt am Radweg und an der U-Bahn.

Die Conditorei Münchner Freiheit in Schwabing. Sascha Aumüller

Samstag, 14.26: Den ersten Kaffee und alle weiteren nehmen wir im Gastgarten der Conditorei Münchner Freiheit. Das Café heißt so wie der Platz, an dem es liegt, nach der im Zweiten Weltkrieg tätigen Widerstandsgruppe Freiheitsaktion Bayern. Ein in der Wanne zur Unterführung angebrachtes, schlecht leserliches Bronzeschild scheint das aber nicht gerade laut hinausposaunen zu wollen. Wer in diesem Gastgarten sitzt, möchte höchstwahrscheinlich so wie wir "Leut' schauen". Sie flanieren zuhauf an dem Schwabinger Original vorbei, das optisch irgendwo zwischen Aida-Konditorei und Eissalon Tichy zu Hause ist, was dem Schauspieler Helmut Fischer (Monaco Franze) und seinem Regisseur Helmut Dietl unbekannt gewesen sein dürfte. Sie kamen regelmäßig zum Lästern und Begutachten der Laufkundschaft. Bis heute sitzen die beiden als Bronzefiguren zwischen den Gästen herum und kommentieren nunmehr stumm die Passanten.

Der Englische Garten ist ein wunderbares Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. München Tourismus Dietmar Dengler

Samstag, 19.26: Wer schon aus Wien viel Grün gewöhnt ist, wird in Schwabing trotzdem noch Augen machen. Das Viertel liegt zwischen den Hügeln des Olympiaparks und dem weitläufigen Englischen Garten eingebettet. Einfach weil wir können, ziehen wir den rollenden Verdauungsspaziergang vor und radeln quer durch den Park, vorbei am Chinesischen Turm und entlang des Isar-Radwegs zum Abendessen nach Haidhausen. Dieses Grätzel hat anders als das frühere Bohème-Quartier Schwabing noch vieles vor sich und bis dato keine endgültige Entscheidung getroffen, ob es Hipster-Hochburg werden oder ein leistbares gemischtes Viertel bleiben will und kann. Augenfällig wird das auch in Lokalen wie dem Klinglwirt, Münchens erstem Bio-Wirtshaus, optisch ein gepflegtes Beisl, wo die Klientel – so sie nicht lieber von der gut bestückten vegetarischen Karte nascht – darüber diskutiert, ob Semmel- oder Kartoffelknödel besser zum Schweinsbraten passen – und dann beides bekommt.

Das Tams Theater in einem Hinterhof in Schwabing. Sascha Aumüller

Sonntag, 11.26: Wir finden uns wieder an der Münchner Freiheit ein und folgen Silvia Hölzlwimmer-Ruff, die seit Kindheitstagen in Schwabing lebt und in Monaco Franzes Stammcafé ihre Hausaufgaben erledigte. Sie führt Besuchende durch ihr Viertel und erzählt von einem Schwabing als Dorf, das älter ist als München und wo bis heute noch vereinzelt Bauernhäuser stehen. Vor dem denkmalgeschützten Viereckhof an der Gunezrainerstraße, Ecke Feilitzschstraße soll sogar bis in die 1970er-Jahre noch ein großer Misthaufen gelegen sein. In besagter Feilitzschstraße fand und findet man auch die legendäre Kneipe Schwabing 7, die nach ihrem Umzug um ein paar Hausnummern allerdings das Verruchte und Besondere abgelegt hat. Auch wenn das alte Schwabing als Ausgehviertel fast komplett untergegangen ist, gibt es hier immer noch Zitate einer früheren Bohème. Das Seerose etwa, wo Thomas Mann ein kleines Arbeitszimmer hatte und eine gewisse Gisela – nicht die als "Schwabinger Gisela" bekannte Chansonsängerin – als Wirtinnenlegende werkte. Aktuell ist die Seerose eine Trattoria und immer noch ein gutes Wirtshaus. Die Hopfendolde wiederum bleibt bis heute eine ehrliche Boaz'n (wie Kneipen in Bayern eigentlich heißen), die für den erhöhten Wohlfühlfaktor österreichischer Besucher nur Barzahlung akzeptiert. Man könnte ewig schmausend durch Schwabing weiterziehen, auch boboesk zum Imbiss "Alles Wurscht" am Nikolaiplatz oder hipstrig ins Caffè Conte in der Ainmillerstraße – allesamt Orte, wo München ein bisserl Berlin spielen darf –, aber es gibt noch so viel zu entdecken. Weil man für eines der feinsten und ältesten Kulturzentren, das Vereinsheim, kurzfristig vermutlich eh keine Kabarettkarte bekommt, geht's zum Beispiel auch tagsüber ins Tams Theater. Das frühere Arbeiterhaus und Brausebad bietet Sommertheater und im charmanten Hinterhof auch eine lässige Bar.

Eine Statue für den Komiker Karl Valentin auf dem Viktualienmarkt. Sascha Aumüller

Sonntag, vor 17.49: Nur die Abfahrtszeit der Zuges retour im Hinterkopf, kann man entweder noch in einem Biergarten im Englischen Garten versumpern oder wie wir auf dem Weg zum Bahnhof noch einmal die Güte der Radwege quer durch die Stadt genießen. Der wunderbare Viktualienmarkt, die sehenswerte Kunstsammlung im Lenbachhaus oder – für noch ein bisserl mehr Grün – der Schlosspark Nymphenburg mit seinen skurrilen venezianischen Gondoliere sind radelnd unglaublich einfach erreichbar, obendrein ziehen die Eindrücke der Stadt mit angemessener Langsamkeit vorbei. Auch Menschenmassen lassen sich in München mit dem Rad leichter umfahren als mit den zugegebenermaßen tadellos funktionierenden U-Bahnen. Wer die Routen klug wählt und es darauf anlegt, wird kaum mitbekommen, dass die Stadt gerade eine Fußball-Europameisterschaft heimsucht. (Sascha Aumüller, 14.6.2024)