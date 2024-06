Celtics-Guard Jaylen Brown hört den Titel näherkommen. USA TODAY Sports via Reuters Con

Dallas - Den Boston Celtics fehlt in den NBA-Finals gegen die Dallas Mavericks nur noch ein Sieg zum 18. Titel ihrer Geschichte. Nach einem 106:99-Auswärtssieg in Texas am Mittwochabend (Ortszeit) führen die Celtics in der "best-of-seven"-Serie 3:0. Mit 18 Meisterschaften wäre Boston wieder alleiniger Rekordmeister und hätte einen Triumph mehr als die Los Angeles Lakers. Die Mavericks brauchen nun eine historische Wende, ein 0:3 hat in den Play-offs noch kein Basketball-Team gedreht.

"Das ist ein großer Sieg. Ich bin stolz darauf, wie wir heute gespielt haben. Im dritten Viertel hatten wir einige großartige Szenen", sagte Celtics-Star Jaylen Brown. Mit Blick auf eine mögliche Entscheidung im vierten Spiel der Serie, das in der Nacht zu Samstag erneut in Dallas stattfinden wird, sagte er: "Wir müssen konzentriert und ruhig bleiben."

Best SloMo Moments Of Celtics vs Mavericks #NBAFinals Game 3 | Phantom Cam 🎥

NBA

Das Gastgeber-Team um die Stars Luka Doncic und Kyrie Irving gab vor den eigenen Fans einen frühen 13-Punkte-Vorsprung aus der Hand und lag im Schlussabschnitt schon scheinbar aussichtslos mit 21 Punkten hinten. Doch Doncic und Irving führten ihr Team mit einem 20:2-Lauf bis zum 90:93 wieder in Schlagdistanz. Dann aber kassierte Doncic 4:12 Minuten vor dem Ende durch einen nicht sauber gesetzten Block sein sechstes Foul und durfte nicht mehr weiterspielen. Irving brachte die Mavs beim 92:93 bis auf einen Zähler an die Celtics heran, doch zum Ausgleich oder gar einer Führung reichte es nicht mehr.

"Wir haben einen 21-Punkte-Rückstand fast aufgeholt. Wir werden auch jetzt nicht aufhören, an uns zu glauben", sagte Doncic nach der Partie. "So ist Basketball. Die hatten ihren Lauf, aber wir sind im Spiel geblieben und haben zur richtigen Zeit unsere Körbe gemacht", sagte Celtics-Profi Brown. Doncic beendete den Abend mit 27 Punkten, Irving kam auf 35 Zähler. Im Trikot der Celtics waren die Anführer Jayson Tatum und Brown erneut die besten Spieler. Tatum kam auf 31 Punkte, Brown verbuchte 30 Zähler. (APA; 13.6.20224)