Nach einem Bahnunglück mit einem Toten und mehreren Verletzten in Münchendorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich hat ein Triebwagenführer am Dienstag im zweiten Rechtsgang wegen fahrlässiger Gemeingefährdung fünf Monate bedingte Haft erhalten. Damit fiel die Strafe um einen Monat geringer als ursprünglich aus. Der Zug war im Mai 2022 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und entgleist. Das Urteil ist nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt nicht rechtskräftig.

Ein Toter, zwölf Verletzte: Bei Münchendorf im Bezirk Mödling entgleiste am 9. Mai 2022 ein Zug der Raaberbahn. PRESSESTELLE BFK MÖDLING / MICHA

Der Zug der Raaberbahn war mit 145 km/h durch eine Weiche gerast und entgleist. Einer der sechs Wagen der Doppelgarnitur stürzte in ein Feld, einer blieb seitlich auf der Böschung neben der Zugstrecke liegen. Die übrigen vier Wagen sprangen aus den Gleisen. Ein 25-jähriger Mann starb, zwei Personen erlitten schwere und mehrere Fahrgäste leichte Verletzungen.

Zunächst sechs Monate bedingt

Der selbst bei dem Unfall schwer verletzte Angeklagte hatte sich vor Gericht nicht schuldig bekannt. Er hatte im Jänner 2023 sechs Monate bedingt erhalten. Ein zweiter Rechtsgang wurde nötig, weil laut Oberlandesgericht Wien einigen technischen Feststellungen und Fragen nicht nachgegangen worden war. Am Dienstag wurden noch Zeugen befragt, sie schlossen einen Fehler beim Lichtsignal aus. Weil es keinen Anhaltspunkt dafür gab, dass die Signalanlage nicht einwandfrei funktioniert hätte, wurde der Triebwagenführer schuldig gesprochen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung gaben keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig. (APA, 13.6.2024)