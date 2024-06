Marineschiffe Russischer Flottenverband läuft in Kuba ein

In Kuba sind vier Schiffe der russischen Marine eingetroffen, darunter das Atom-U-Boot Kasan. Der Marineverbund soll mehrere Tage im Hafen von Havanna Station machen. Die Stationierung russischer Marineschiffe in unmittelbarer Nachbarschaft zu den USA erfolgt inmitten zunehmender Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine