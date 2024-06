Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ist seit vielen Jahren im Clinch mit Brüssel. AFP/ATTILA KISBENEDEK

Nach dem schwachen Abschneiden seiner Fidesz-Partei musste der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag gleich seine nächste Niederlage auf EU-Ebene hinnehmen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verhängte über Ungarn eine Strafe von 200 Millionen Euro. Die Regierung des Landes habe höchstrichterliche Anordnungen zur Umsetzung von Asylregelungen ignoriert bzw. nicht umgesetzt.

Die Strafe ist sofort zu zahlen. Bei weiterer Säumigkeit verdonnerte der EuGH Ungarn zu einer Zahlung von einer Million Euro pro Tag. Solche Strafen gegen die Orbán-Regierung sind nicht neu. Seit dem Amtsantritt des Nationalpopulisten im Jahr 2010 gibt es eine Unzahl von Klagen der EU-Kommission und Verurteilungen durch den EuGH wegen Verstößen gegen EU-Recht, gegen die Grundrechtscharta bzw. gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Durchwinken von Asylwerbern

Der aktuelle Fall bezieht sich auf eine Klage von vor mehr als fünf Jahren, für die die EU-Höchstrichter bereits im Jahr 2020 eine Entscheidung getroffen haben. Da die Regierung in Budapest die damaligen Auflagen zum Asylwesen nicht ausreichend umgesetzt haben, klagte die Kommission erneut, jetzt gibt es Sanktionen. Die Kommission hatte mehrere ungarische Gesetze bemängelt, die ihrer Auffassung nach eine regelkonforme Behandlung von Asylwerbern in einem Lager an der Grenze zu Serbien unterlaufen sollten. Das Lager gibt es inzwischen nicht mehr.

Orbán verfolgt eine Politik, nach der Asylwerber nach ihrem Ankommen möglichst keine Anträge stellen können und nach Westen, also auch Österreich, weiterziehen. So hat er etwa Sondergesetze erlassen, die auf Unzulänglichkeiten bei Asylanträgen abzielen und gegen entsprechende EU-Regeln verstoßen. Auch wird es Organisationen, die Flüchtlinge unterstützen, schwergemacht, bei Asylanträgen zu helfen. Die EU-Zentralbehörde hat derartige Verstöße gegen Verfahrensrichtlinien immer wieder eingeklagt. Auch sind EU-Fördergelder in zweifacher Milliardenhöhe wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit weiterhin eingefroren.

Ungarischer Ratsvorsitz ab Juli

Die Durchsetzung von EU-Recht trifft Ungarn auch insofern in einem besonderen Moment, da das Land am 1. Juli für ein halbes Jahr den EU-Vorsitz übernimmt und damit die laufenden Geschäfte des Rates besorgt. Weil das EU-Parlament im Juli erst einmal neu konstituiert wird und dann auch die Kommission neu aufgestellt wird, dürfte sich der Einfluss Orbáns mit Störfeuern in Grenzen halten. Wichtige Personalentscheidungen für die EU-Institutionen werden auf Ebene der Staats- und Regierungschefs getroffen. Da ist der ungarische Premier nur einfaches Mitglied, es wird mit qualifizierter Mehrheit entschieden.

Unabhängig davon laufen andere Verfahren gegen Ungarn beim EuGH weiter, etwa Verstöße gegen EU-Recht wegen Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen oder durch ein Gesetz zur Schaffung eines "Amtes für Souveränitätsschutz", das Vereinen deren Finanzierung aus dem Ausland untersagt. (Thomas Mayer aus Brüssel, 13.6.2024)