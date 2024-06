Gruppe A: Der Gastgeber eröffnet in München gegen Schottland. Kapitän Kroos hat seit seinem Comeback den Titel im Kopf

Trainer Julian Nagelsmann soll Deutschland in Deutschland zu Erfolgen führen. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian

München – Der silbern glänzende Pokal wird lockend am Spielfeldrand stehen, 66.000 Fans in München und 84 Millionen in der ganzen Republik sind bereit zum Abheben. Die deutsche Sehnsucht nach ballesterischem Erfolg ist groß. "Ein Sommermärchen 2.0 ist die Idealvorstellung", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (Freitag, 21 Uhr, Servus TV, ZDF).

Franz Beckenbauers Witwe Heidi, Bernard Dietz und Jürgen Klinsmann tragen den Henri-Delaunay-Pokal zum Platz, Ilkay Gündogan soll ihn wenn möglich am 14. Juli als vierter deutscher Kapitän stemmen. Nagelsmann: "Wenn wir an einem Turnier teilnehmen, sollten wir es auch gewinnen wollen." Die größten Favoriten mögen Frankreich oder England sein, doch sein Herz sage: "Wir, Deutschland!"

Dieser Weg wird ein schwerer sein

Vor dem Start hat der mit 36 Jahren jüngste deutsche Turniertrainer noch Tipps von seinen Vorgängern Klinsmann, Joachim Löw und Hansi Flick sowie von Nationalcoaches anderer Sportarten eingeholt. Ihr wichtigster Hinweis: "Ich soll einen eigenen Weg gehen."

Seit den mitreißenden März-Länderspielen sind alle Rollen in seinem Team klar verteilt, die Startelf gegen die vom Bundestrainer als echtes "Brett" eingeschätzten Schotten ist seit Monaten bekannt. Daran ändern auch die dürftigen Vorbereitungsspiele, die jüngsten Patzer von Torhüter Manuel Neuer oder die Zweifel an der körperlichen Verfassung von Kapitän Gündogan nichts.

Toni Kroos verabschiedet sich bei der EM von der Fußballbühne. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Achse mit Neuer, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Mittelfeld-Boss Toni Kroos, Gündogan und Spitze Kai Havertz steht. Rückkehrer Kroos soll alles zusammenhalten und das deutsche Spiel bei seiner Abschiedsvorstellung mit der Aura des sechsmaligen Champions-League-Siegers lenken. Seit er sich zum Comeback entschieden habe, habe er den Titel "im Kopf", sagt er, seine Elf sei "in der Lage, jeden zu schlagen".

Schluss der Debatten

Störende Debatten wurden im idyllischen Turnierquartier von Herzogenaurach rechtzeitig abgebügelt oder klug moderiert. Deshalb glaubt niemand an eine Fortsetzung der Pleitenserie bei Turnieren oder die vierte Auftaktniederlage nacheinander.

Schottland und München sollen vielmehr "eine Initialzündung sein" und "die Fesseln lösen", wie Routinier Thomas Müller sagt. Ein gelungener Auftakt wie 2006, weiß Gündogan, "kann uns durch das Turnier" tragen. "Die Verantwortung liegt bei uns." Nagelsmann fordert deshalb von seiner Mannschaft, sie müsse die Fans sofort "mitnehmen" auf die Titelreise und "mit attraktivem Fußball begeistern".

Schottland, wie es singt und lacht

Die Schotten, weiß Nagelsmann, kämen – unterstützt von den Tausenden sanges- und trinkfreudigen Mitgliedern ihrer "Tartan Army" – viel "über die Emotionalität". Obwohl der Gegner "sehr kompakt" verteidige, erwarte seine Mannschaft kein "kick and rush", Schottland sei "fußballerisch sehr gut". Umso mehr gelte es, Andy Robertson vom FC Liverpool und Co "Stress" zu machen. "Es muss wehtun, gegen uns zu spielen", verlangt der Bundestrainer. Tugenden wie Kampfgeist und Widerstandskraft sollen das Publikum mitreißen und "die Emotionen wecken, die wir brauchen".

Die legendäre "Tartan Army" feiert seit Mitte der Woche ausgelassen im Münchner Hofbräuhaus. 40.000 Fans haben die Schotten nach München begleitet. Steve Clarke schürte vor der erst zweiten Turnierteilnahme der Schotten in den vergangenen 26 Jahren die großen Hoffnungen. "Wir sind hier, um allen Menschen zu Hause in den nächsten drei, hoffentlich auch vier Wochen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern." (Siegfried Lützow, 14.6.2024)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Deutschland - Schottland am Freitag in München:

Gruppe A, 1. Runde:

Deutschland - Schottland (München, 21.00 Uhr/live ServusTV, ZDF)

Deutschland: 1 Neuer - 6 Kimmich, 2 Rüdiger, 4 Tah, 18 Mittelstädt - 23 Andrich, 8 Kroos - 10 Musiala, 21 Gündogan, 17 Wirtz - 7 Havertz

Schottland: 1 Gunn - 15 Porteus, 13 Hendry, 6 Tierney - 2 Ralstone, 14 Gilmour, 8 McGregor, 3 Robertson - 4 McTominay, 10 Adams, 7 McGinn

Fraglich: McTominay (Knie), Armstong (Muskelverletzung)