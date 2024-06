Albärt ist natürlich auch zugegen, wenn Deutschland am Freitag in München gegen Schottland die Heim-EM eröffnet. APA/dpa/Peter Kneffel

Albärt hat schon vor der Fußball-EM, die am Freitag in München mit der Partie Deutschland gegen Schottland angepfiffen wird, viele Meter gemacht. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der Plüschbär mit Kindchenschema und stilisiertem Fußballdress vom europäischen Verband Uefa als EM-Maskottchen vorgestellt. Die Kritiken fielen verhalten bis hämisch aus. Zumindest Hosen hat er an, hieß es in Erinnerung an den armen Löwen Goleo, der unten ohne als Glücksbringer und Umsatzankurbler der WM 2006 in Deutschland zu dienen hatte.

Dass der Bär so aussieht, wie er eben aussieht, begründete EM-Direktor Philipp Lahm damit, dass ein lustiger und liebenswerten Charakter dargestellt werden sollte, "der Kindern Spaß am Fußballspiel vermittelt". Und – das sagte der ehemalige Teamfußballer natürlich nicht – die Begehrlichkeiten der lieben Kleinen weckt. Auch zu diesem Behufe tourte der Bär durch Schulen in ganz Europa. Freilich auch, um im Rahmen der #MakeMoves-Kampagne Kinder und Jugendliche zu mehr sportlichen Aktivitäten zu motivieren.

Umlaut- und andere Dilemma

Dass er unter dem Namen "Albärt" reiste, ist einer zweiwöchigen Online-Abstimmung, nun ja, zu danken. Es hätte allerdings schlimmer kommen können, zur Auswahl standen auch "Bärnardo", "Bärnheart" und "Herzi von Bär". 32 Prozent reichten "Albärt" zum Sieg. Dass Umlaute nicht in ganz Europa geläufig sind, spielte für die Uefa offenbar keine Rolle.

Problematischer für den geschäftstüchtigen Kontinentalverband könnte sein, dass unmittelbar nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses "Albärt" von einem Privatmann als Wortmarke beim europäischen Amt für den Schutz geistigen Eigentums eingetragen wurde. Da kündigt sich eine juristische Auseinandersetzung an.

Versicherungspaket für Kinder

Kein Problem ist dagegen, dass nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks die Alte Leipziger, eine Versicherung mit Sitz in Oberursel, ein Versicherungspaket für Kinder seit Jahren mittels eines Koalas mit dem markengeschützten Namen "ALbärt" bewirbt. Allerdings stehe der nur unter der Schutzklasse 36, die Marken der Finanz und Versicherungsbranche umfasst.

Ob der Problembär, in beinahe allen seinen Varianten in China hergestellt und ab etwa 20 Euro zu kaufen, umsatzmäßig Goleo das Wasser reichen kann, wird sich weisen. Der Hosenlose war seinerzeit ein Verkaufsschlager. (Sigi Lützow, 14.6.2024)