Um rund um die Fußball-EM Spenden für das Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt zu lukrieren, lässt eine Werbeagentur Tiere Artikel im Internet verkaufen

Für gewöhnlich wird der Bock ja zum Gärtner gemacht, dieser Tage wird er aber zum Verkäufer einer Kühltasche. Eine Katze vercheckt die Eiswürfeltazerl dazu. Eine andere einen Kugelgrill. Die Schildkröte verhökert einen Antihaftspray, damit das Grillgut nicht anpickt, der Windhund eine Gartendusche, die Küken einen Trinkhelm. Kurz vor der Fußball-EM werden die Tiere in ihrem Onlineshop Kaufbeimtier gschaftig. Aus gutem Grund.

Die Gadse verkauft selbstlos einen schönen Kugelgrill, obwohl der Karton vom Grill sicher ein tolles Sommerhaus im Schatten sein würde. Clemens Schneider

Von jedem Kugelgrill und jeder Kühltasche geht ein kleiner Betrag an den Verein Landestierschutz Eisenstadt und damit an das Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt. Die Idee dazu stammt von der Werbeagentur Scholz & Friends Wien. "Wir haben eine einfache Möglichkeit gesucht, mit einer witzigen Idee Geld einzunehmen, ohne dass das Tierschutzhaus einen Aufwand hat", erklärt Christoph Schlossnikel, Geschäftsführer bei Scholz & Friends.

Die Küken haben keine Angst, dass sie auf ihrem Trinkhelm sitzen bleiben. Clemens Schneider

Die Umsetzung machten Mitarbeiter der Agentur freiwillig, Fotograf Clemens Schneider arbeitet ohne Honorar, und um den Verkauf und die Zustellung kümmert sich am Ende Amazon. Das Empfehlungsprogramm des Onlineriesen macht es möglich, dass so Spenden gesammelt werden können.

Da hat wer Bock auf Eis und konzentriert sich nicht vollständig auf das Shooting. Clemens Schneider

"Als ich von der Idee gehört habe, dass alle, die mitarbeiten, das in ihrer Freizeit machen, war sofort klar, da sind wir dabei", erinnert sich Wolfgang Böck vom Landestierschutz Burgenland und Geschäftsführer des Sonnenhof. Ihm geht es um mehr als um die Spenden, die hoffentlich hereinkommen – dem Verein, der für Fundtiere im ganzen Burgenland zuständig ist, werden auch finanzielle Mittel des Landes Burgenland zur Verfügung gestellt. "Die Aktion generiert hoffentlich auch Aufmerksamkeit für den Tierschutz", sagt er, "und macht uns ein wenig bekannter – wir sind ja noch relativ jung, uns gibt es erst seit elf Jahren."

Ein waschechter Poolpudel – leider ohne Poolnudel. Clemens Schneider

Auf den Tierschutz wurde auch bei den Fotoaufnahmen höchster Wert gelegt, sichert Schlossnikel zu. Gearbeitet wurde mit dafür ausgebildeten Tieren, und das Shooting wurde von der Tierärztin und Tiertrainerin Katja Hawliczek betreut.

Ganz sicher sein kann man sich nie, dass in den Gefriertazerln nicht doch noch Wasser ist, das raustropft. Drum weg damit. Clemens Schneider

Kaufbeimtier soll jetzt einmal während der Fußball-EM laufen. Funktioniert die Idee so gut, dass es sich lohnt, sie weiterlaufen zu lassen, dann wird man das tun. Andernfalls kann es sein, dass man sie zu anderen besonderen Anlässen, wie etwa Weihnachten, wieder aufleben lässt. (Guido Gluschitsch, 13.6.2024)