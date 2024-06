Im Vergleich zum Jahr davor hat sich die Lücke zwischen den Geschlechtern nur um 0,1 Prozentpunkte verringert. Getty Images/iStockphoto

Die Bilanz des neuen Global Gender Gap Reports, den das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, kurz WEF) seit 2006 jährlich veröffentlicht, fällt auch heuer ernüchternd aus. Denn der Weg bis zur Gleichstellung ist nicht kürzer, sondern sogar ein Stückchen länger geworden. Die zentrale Erkenntnis des Berichts: Geht es in diesem Tempo weiter, wird es noch 134 Jahre dauern, bis Frauen und Männer dieselben Chancen erhalten. Im Vorjahr wäre das Ziel laut Prognosen immerhin drei Jahre früher erreicht gewesen.

Im Vergleich zum Jahr davor habe sich die Lücke zwischen den Geschlechtern nur um magere 0,1 Prozentpunkte verringert. Als Hauptgrund für diesen langsamen Fortschritt wird fehlende "bedeutsame und weitreichende Veränderung" seit der letzten Erhebung genannt. Der mehrere Hundert Seiten lange Report mit zahlreichen Tabellen bewertet jedes Jahr den weltweiten Stand der Gleichstellung zwischen Mann und Frau in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung, wirtschaftliche Chancen und politische Beteiligung.

Ein Blick auf die untersuchten Teilbereiche verheißt wenig Positives: Gleiche Chancen in der Bildung werden laut den Daten zwar bereits in 20 Jahren erreicht sein – im Vergleich zum Vorjahr entspricht das dennoch einer Zunahme um weitere vier Jahre. Auch eine ausgeglichene politische Beteiligung ist weiter die Ferne gerückt und wird erst in 169 Jahren erreicht sein (plus sieben Jahre). Lediglich die wirtschaftliche Gleichstellung werde 17 Jahre früher als im letzten Bericht errechnet eintreten – dafür aber erst im Jahr 2176. Im Bereich Gesundheit ist die globale Parität laut Bericht immerhin zu 96 Prozent verwirklicht.

Wenig Veränderung

Die Nase vorn haben traditionell die Staaten Nordeuropas. Island erreicht bereits das 15. Jahr in Folge den ersten Platz und ist das einzige Land weltweit, das den Gender-Gap zu mehr als 90 Prozent geschlossen habe. Die Ränge zwei und drei belegen Finnland und Norwegen (siehe Infografik). Österreich rutschte hingegen im internationalen Vergleich leicht ab. Im aktuellen Bericht belegt die Alpenrepublik nur noch Platz 49, nach Rang 47 im Vorjahr. 2022 rangierte Österreich sogar noch auf Platz 21.

Grund für den heimischen Abstieg war im Vorjahr die rückläufige politische Teilhabe von Frauen im Land. Zurückzuführen sei das vor allem auf den gesunkenen Anteil von Ministerinnen in der Regierung, hieß es damals in dem Bericht. Diese Wertung sorgte nachträglich für reichlich Diskussionsstoff in der Politik. ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab zweifelte sogar die Aussagekraft des Rankings an, schließlich habe der Regierungsumbau im Herbst 2021 zu Neubesetzungen in den Ministerien geführt. Einberechnet werden aber auch Frauen als Staatsoberhäupter sowie ihr Anteil im Parlament. Beides ist seit dem Vorjahr unverändert.

In den Bereichen Gesundheit und wirtschaftliche Partizipation konnten ein paar Plätze aufgeholt werden. Das heimische Bildungssystem fällt hingegen heuer leicht zurück. Unmittelbar vor Österreich rangiert in der Tabelle der südostasiatische Insel- und Stadtstaat Singapur (Platz 48), der einen Platz aufholen konnte. Verbessert hat sich auch die Platzierung der Schweiz, die Eidgenossen belegen statt Rang 21 in diesem Jahr Platz 20. Einen Rang nach unten ging es heuer hingegen für Deutschland (Platz sieben statt sechs).

Tendenz steigend

Obwohl die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt weltweit weiter zugenommen hat, finde diese in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten statt. Zudem sei die Langlebigkeit dieses Trends nicht gewiss, geben die Studienautorinnen und -autoren zu bedenken. Gerade in Ländern mit niedrigeren Löhnen sind Frauen deutlich öfter von Arbeitslosigkeit betroffen.

Internationale Daten des Karrierenetzwerks Linkedin zeigen außerdem, dass Frauen zwar 42 Prozent der Belegschaft ausmachen, aber nur 31,7 Prozent der Führungspositionen einnehmen. Zwar sei der Anteil von Frauen im Management in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, dieser Trend habe sich aber im Vorjahr umgekehrt und sei heuer weiterhin leicht rückläufig.

Um die wirtschaftliche Gleichstellung voranzutreiben, empfehlen die Autorinnen und Autoren des Berichts sowohl formale Maßnahmen wie Quoten als auch informelle Unterstützung durch Karrierenetzwerke. Linkedin-Daten zeigen, dass Männer in der Regel größere und stärkere Netzwerke und Verbindungen in der Jobwelt haben, die zu einer erfolgreichen Karriere beitragen können.

Viele Baustellen

Ein wichtiger Punkt, um die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen weiter zu fördern, sei zudem die Bereitstellung eines funktionierenden Betreuungssystems. Dazu gehöre sowohl der Umfang der Elternzeit für Männer und Frauen als auch die Aufteilung von Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern. In den vergangenen 50 Jahren ist der Mutterschaftsurlaub durchschnittlich von 63 auf 107 Tage gestiegen, der Vaterschaftsurlaub von weniger als einem Tag auf ganze neun. Den Aufholbedarf in diesem Bereich machen auch aktuelle Untersuchungen der Weltbank deutlich. Diese legen – wenig überraschend – nahe, dass Geschlechterparität bei der Kinderbetreuung positiv mit erhöhter weiblicher Teilhabe am Arbeitsmarkt korreliert.

Auch in sogenannten Mint-Berufen (kurz für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind Frauen deutlich seltener vertreten, obwohl diese in der Regel besser bezahlt und auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind. Weltweit machen Arbeitnehmerinnen laut Linkedin nur 28,2 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich aus. Einen Lichtblick bieten hingegen neue Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz – in diesem Feld habe sich die Anzahl weiblicher Fachkräfte seit 2016 verdoppelt. Maßnahmen zur Förderung von Mädchen und Frauen könnten laut Report unter anderem eine stärkere Sichtbarkeit von weiblichen Personen in Führungspositionen sowie das Aufzeigen von Ausbildungen und beruflichen Möglichkeiten sein. (Anika Dang, 14.6.2024)