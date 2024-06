Theoretisch ist der Zeitpunkt derzeit besonders gut, sich einen neuen Fernseher zuzulegen – wie so oft steckt der Teufel aber im Detail. Philips

Seit Jahrzehnten ist es immer wieder das gleiche Schauspiel: Sobald sich ein sportliches Großereignis auf dem Kalender abzeichnet, versuchen TV-Hersteller und Elektronikfachhandel besonders intensiv, ihren Lagerstand zu verringern. Mit attraktiven Angeboten will man der Kundschaft einreden, unbedingt auf ein größeres, schärferes und lebendigeres Fernseherlebnis umrüsten zu müssen. Nicht hinter jedem Angebot mag ein echtes Schnäppchen stecken, aber gerade jetzt ist tatsächlich ein ideales Zeitfenster offen, wenn man mit der Anschaffung eines neuen Fernsehers liebäugeln sollte.

Argumentationsprobleme

Aber braucht man wirklich einen? Wäre ausschließlich die bevorstehende Fußballeuropameisterschaft in Deutschland ein Motivationstreiber, ist die Frage ganz klar zu verneinen. Die bestmögliche Auflösung beschränkt sich in Österreich auf 1080i (1920 x 1080 Pixel, Progressive Scan), wenn man sich eines der 31 übertragenen Spiele über Servus TV im Livestream online ansieht. Bei den anderen 20 Spielen, die der ORF ausstrahlt, muss man sich sogar lediglich mit 720p (1280 x 720 Pixel) zufriedengeben – eine Auflösung, die selbst auf älteren Modellen wenig Probleme bereitet. Gut für die Geldbörse, schlecht für das Image des Veranstalters Uefa, der für diese Beschränkung verantwortlich ist. Die Fernsehanstalten können auch nur das übertragen, was ihnen zur Verfügung gestellt wird.

Würde man (in Österreich) also unbedingt der Logik folgen wollen, sein TV-Equipment für ein sportliches Großereignis upzugraden, bleibt die Hoffnung noch für den 26. Juli aufrecht – dann beginnen nämlich heuer die Olympischen Sommerspiele in Paris, die zumindest seitens des Anbieters in UHD bzw 4K (3840 x 2160 Pixel) ausgestrahlt werden können. Ob die Fernsehanstalten davon auch Gebrauch machen, muss sich aber erst zeigen. In Deutschland sieht es derzeit jedenfalls auch nicht danach aus.

Sind Sportübertragungen derzeit im Speziellen und lineares TV im Allgemeinen tendenziell kein Grund, sich über einen neuen Fernseher Gedanken zu machen, kann es in Form von Streaming und Gaming sehr wohl zwei gute Gründe geben. Beide Content-Angebote nutzen nicht nur hohe Auflösungen, sondern profitieren auch merklich von bestimmten Ausstattungsmerkmalen der Geräte. Generell gibt es bei Fernsehern einige Punkte, die man vor dem Kauf berücksichtigen sollte. Ein Überblick.

DEN besten Fernseher gibt es nicht

Vielleicht noch eine eher unbequeme Wahrheit, die im Vorfeld geklärt werden sollte: Wer gehofft hat, dass sich eine Kaufberatung in diesem Zusammenhang auf ein einziges "bestes" Modell herunterbrechen lässt, kann nur enttäuscht werden. Es mag zwar verlockend einfach sein, dem ersten Platz einer Tabelle und ähnlichen Auszeichnungen oder Empfehlungen zu folgen. Die beste Wahl kann – wie bei vielen anderen Produktkategorien – aber logisch betrachtet immer nur eine individuelle sein. In diesem Fall ist sie nicht nur von den räumlichen Gegebenheiten abhängig, die am Aufstellungs- bzw. Aufhängeort vorliegen, sondern auch vom Nutzungsverhalten der Personen, die das Gerät verwenden werden.

Nicht zuletzt ist in den meisten Fällen auch das Budget ein limitierender Faktor, der zu Kompromissen zwingt. Nicht jeder kann oder will tausende Euro für einen Fernseher ausgeben. Oder um es plakativer über einen anderen Bereich auszudrücken: Nur weil das Geld für einen Sportwagen vorhanden ist, wäre eine Anschaffung dennoch stark zu hinterfragen, wenn man damit ausschließlich zum Supermarkt einkaufen fährt. Nicht zuletzt sei erwähnt, dass an dieser Stelle kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird, es sollen lediglich grundlegende Überlegungen zum Thema Erwähnung finden.

Bildschirmgröße und -positionierung

Zieht man den Kauf eines neuen Fernsehers in Erwägung, stolpert man zwangsläufig über die Frage nach der richtigen Bildschirmgröße und -positionierung. In erster Linie hängt diese Entscheidung natürlich von den räumlichen Gegebenheiten ab, in denen das Fernsehgerät aufgestellt werden soll. Eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der idealen Größe spielt dabei nicht zuletzt der Betrachtungsabstand zum Fernseher.

Hartnäckig halten sich an dieser Stelle immer noch unterschiedlichste Formeln aus Zeiten, in denen die Bildschirmauflösungen im Schnitt deutlich geringer waren als heute. Werte wie die dreifache Bildschirmdiagonale als empfohlener Abstand sind bei 4K-Displays tendenziell nicht mehr ernst zu nehmen. Tatsächlich sollte man sich eher überlegen, wie stark man in das Bildschirmgeschehen "hineingezogen" werden möchte.

Einen zeitgemäßeren Ansatz verfolgt dementsprechend die Society of Motion Picture and Television Engineers: Sie geht vom 180-Grad-Wahrnehmungsfeld des Menschen aus und empfiehlt bei einem ausgewogenen Nutzungsmix, dass das Fernsehgerät ungefähr 30 Grad des Sichtfeldes ausfüllen sollte. Will man die Immersion, vulgo das "Kino-Feeling", erhöhen, kann man diesen Wert in einem Heimkino-ähnlichen Setting durchaus Richtung 40 Grad erhöhen.

In der Praxis landet man erst wieder bei einer Formel: Dabei müsse man die Bildschirmdiagonale (in Zoll) mit einer Zahl zwischen 1 und 1,5 multiplizieren (und diese dann wiederum mit 2,54 multiplizieren, um den empfohlenen Abstand in Zentimetern zu erhalten). Beispiel: Möchte man einen 4K-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 77 Zoll in einem Zimmer aufstellen, sollte man bei mittelstarker Immersion einen Sitzabstand von knapp 245 Zentimetern einplanen.

Das ist nicht als Aufforderung zu verstehen, sich an riesige Fernsehbildschirme zu kleben. Die gestiegenen Auflösungen erlauben es lediglich, den Sitzabstand problemlos zu verringern, wenn der Betrachter es möchte. Natürlich ist auch das stark von den bevorzugten Inhalten abhängig: Wer zum Beispiel lediglich Nachrichtenformate und Diskussionsrunden über lineare TV-Kanäle schaut, wird mit geringem Sitzabstand tendenziell wenig Freude haben. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Cinephile oder Gamer, die mit entsprechendem Equipment durchaus mal mit einer kürzeren Distanz zum Bildschirm experimentieren sollten.

Weniger vor dem Kauf entscheidend, aber für die Positionierung ähnlich wichtig ist im Übrigen auch die Höhe, in der ein Fernseher aufgestellt bzw. montiert wird. Anders als man es oft in US-amerikanischen Serien zu sehen bekommt, ist es nicht unbedingt ratsam, den TV etwa oberhalb des Kaminsimses zu platzieren. Experten empfehlen, dass sich die Augen der Betrachter in gerader Sitzposition ungefähr im Bereich der Oberkante des unteren Bildschirmdrittels befinden sollten. Der Nacken wird es einem danken.

4K ergibt Sinn, 8K definitiv nicht

Die Auflösung definiert die Schärfe der Bilder auf einem Fernsehbildschirm, gemessen an der Anzahl der horizontal und vertikal angeordneten Pixel. Full HD war lange Zeit der Industriestandard und ist für kleinere Bildschirme oder für die Betrachtung aus größerer Entfernung immer noch ausreichend. 4K ist bei Fernsehern mittlerweile aber das Maß der Dinge – und dürfte es auch noch für längere Zeit bleiben.

4K-Fernseher bieten eine spürbare Verbesserung der Bildqualität gegenüber Full-HD-Fernsehern, wichtig ist aber auch, dass die Quelle des Inhalts dieser Auflösung entsprechen muss. Das führt zu eingangs erwähnter Problematik, die bei linearem Fernsehen leider noch oft auftritt: Zwar können Bildprozessoren eines 4K-Fernsehers beispielsweise das (niedriger auflösende) 720p-Signal eines ORF-Streams ganz passabel hochskalieren, allerdings ist die Bildqualität nicht mit einem nativen 4K-Stream vergleichbar.

Zwar stellt sich dadurch weniger die Frage, ob man einen 4K-TV kauft oder einen mit geringerer Auflösung, weil diese ohnehin nur noch schwer zu finden sind. Vielmehr soll die Verfügbarkeit passender Inhalte als Entscheidungsgrundlage dafür verstanden werden, ob Nutzer die Möglichkeiten eines 4K-Fernsehers voll ausschöpfen können – oder sich Geld sparen und bei ihrem alten Modell bleiben, weil sie sowieso nur Content in niedriger Auflösung konsumieren.

Stark zu hinterfragen sind für den Privatgebrauch hingegen noch Fernseher mit einer Auflösung von 8K (7680 x 4320 Pixel) – abgesehen davon, dass die Verfügbarkeit entsprechender nativer Inhalte sehr rar gesät ist, steht der Aufwand nicht in Relation zur Qualitätsverbesserung: Das betrifft den höheren Anschaffungspreis, den enorm hohen Datenverbrauch bei 8K-Streams, aber etwa auch kostspielige PC-Hardware, um Spiele flüssig in dieser Auflösung betreiben zu können. Konsolen tun sich teilweise immer noch schwer, aufwendige Grafiken überhaupt in 4K-Auflösung wirklich flüssig auszugeben.

HDR, der wahre Gamechanger

Was bei modernen Fernsehgeräten mehr Eindruck hinterlässt als "nur" eine erhöhte Auflösung, ist die Unterstützung von High Dynamic Range (HDR). Der wesentliche Vorteil von HDR ist zunächst die Fähigkeit, ein viel breiteres Spektrum an Helligkeitsstufen darstellen zu können. Dies ermöglicht es, feinere Abstufungen zwischen den dunkelsten und hellsten Bereichen eines Bildes zu erkennen, was besonders in Szenen mit starken Kontrasten, wie beispielsweise direktem Sonnenlicht und tiefen Schatten, zu einer deutlich realistischeren Darstellung führt.

Hinzu kommt eine verbesserte Farbdarstellung. HDR-Fernseher können nicht nur mehr Farben anzeigen, sondern auch subtilere Farbnuancen und -übergänge. Dies wird durch die Verwendung eines erweiterten Farbraums erreicht, der es ermöglicht, gesättigtere und lebendigere Farben zu reproduzieren. Die Kombination aus erhöhtem Kontrast und erweitertem Farbraum führt zu Bildern, die der Realität näherkommen, als es bisher mit herkömmlichen Fernsehtechnologien möglich war.

Es gibt mehrere HDR-Formate, darunter HDR10, Dolby Vision und Hybrid Log-Gamma (HLG), die jeweils von verschiedenen Herstellern und Inhaltsanbietern unterstützt werden. HDR10 ist der am weitesten verbreitete Standard und wird von den meisten 4K-Fernsehern und -Medien unterstützt. Dolby Vision wiederum ist eine proprietäre Bildoptimierung von HDR, die von Dolby angeboten wird und dynamische Metadaten unterstützt. Das soll sicherstellen, dass sich der Inhalt an die Ausgabe vom jeweiligen TV-Gerät anpassen kann – also unabhängig von der (fehlenden) Kalibrierung beim Betrachter möglichst 1:1 so ankommt, wie es vom Inhaltsproduzenten beabsichtigt ist.

Kleiner Haken: Nur weil ein Fernseher gewisse Formate unterstützt, bedeutet das nicht automatisch, dass er sie auch gut beherrscht. Wie effektiv ein Fernseher HDR darstellen kann, hängt davon ab, wie es um die (Spitzen-)Helligkeit und die Farbwiedergabe des Modells bestellt ist. Die Helligkeit ist also nicht nur in Räumen mit viel Tageslicht relevant, sondern auch für die Darstellung von HDR. In beiden Fällen spielt die Wahl des Panels eine entscheidende Rolle.

LCD, QLED oder OLED?

Tatsächlich ist die Panel-Technologie ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Kaufkriterium für einen Fernseher. Die unterschiedlichen Technologien wie LCD, LED, QLED, OLED, sowie die neueren Entwicklungen QD-OLED und Micro-LED bieten spezifische Vor- und Nachteile, die die Bildqualität, Farbgenauigkeit und Energieeffizienz der Fernseher maßgeblich beeinflussen. LCD-Panels nutzen Flüssigkristalle, um das Bild darzustellen, während LED-Panels "nur" darauf aufsetzen und sie durch effizientere und dynamischere Beleuchtung verbessern.

Die Technologien QLED und OLED optimieren die Bildwiedergabe weiter: QLED verbessert LCD-Panels durch eine zusätzliche Schicht aus Nanokristallen, die ein breiteres Farbspektrum und verbesserte Helligkeit ermöglichen, insbesondere im Hinblick auf HDR. OLED steht hingegen für selbstleuchtende Pixel, die herausragende Kontrastverhältnisse und tiefere Schwarzwerte bieten. QD-OLED kombiniert die in QLED verwendeten Nanokristalle mit OLED, um die Vorteile beider Technologien zu nutzen, und verbessert so die Helligkeit und Farbqualität. Micro-LEDs oder auch QDEL gelten wiederum als Zukunftstechnologie mit potenziell überlegener Helligkeit und Kontrast, sind jedoch noch nicht weit verbreitet im Endverbrauchermarkt.

Für Käufer ist es entscheidend, die jeweiligen Eigenschaften dieser Technologien zu verstehen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können, die ihren Sehgewohnheiten und Anforderungen entspricht. Die stetige Entwicklung auf dem Gebiet der Displaytechnologie sorgt zudem dafür, dass bisher keine Technologie als universell überlegen gilt. Umfassende Informationen zu den einzelnen Panel-Technologien und deren spezifischen Vor- und Nachteilen lassen sich in einer detaillierteren Übersicht hier nachlesen.

Mehr Hertz gefragt

Auch die Bildwiederholrate spielt eine entscheidende Rolle bei der Darstellungsqualität eines Fernsehers. Sie gibt in Hertz (Hz) an, wie oft pro Sekunde das Bild auf dem Bildschirm aktualisiert wird. Ein Fernseher mit 60 Hz aktualisiert das Bild 60-mal pro Sekunde, während dies ein Modell mit 120 Hz doppelt so häufig tut. Obwohl das menschliche Auge diese schnelle Erneuerung nicht direkt wahrnehmen kann, macht sich der Unterschied besonders bei schnell bewegten Bildern bemerkbar.

Neben der reinen Bildwiederholrate ist auch die Reaktionszeit des Fernsehers wichtig, also wie schnell ein Pixel seine Farbe ändern kann. Niedrigere Reaktionszeiten reduzieren Bewegungsunschärfe und verbessern so die Bildqualität, besonders bei schnellen Szenen. Hochwertige Geräte mit 120 Hz und mehr bieten in der Regel sowohl eine höhere Bildwiederholrate als auch eine schnellere Reaktionszeit, was sie besonders für Gaming und Sportübertragungen empfehlenswert macht.

Apropos "und mehr": Im High-End-Segment wird seit kürzerem sogar eine Bildwiederholrate bis zu 144 Hz geboten. Da diese Modelle mit variablen Bildwiederholraten (VRR) wie AMDs FreeSync oder Nvidia G-Sync umgehen können fällt es auch nicht schwer ins Gewicht, dass das Ende der Skala derzeit mangels leistungsstarker Hardware nahezu nie erreicht wird – und auf Fernsehern somit noch keine wesentliche Rolle spielt. Der Unterschied zu 120 Hz ist vernachlässigbar. Für reine Film- und Serienfans sind 60 Hz-Geräte überhaupt ausreichend, da die meisten Inhalte nicht mehr als 60 Bilder pro Sekunde liefern. Einmal mehr gilt es für potenzielle Käufer zu überlegen, welche Inhalte sie vorrangig nutzen, um die beste Entscheidung zu treffen.

Von smarten Fernsehern und unauffälligen Betriebssystemen

"So ein Smart-TV mit diesem Internet kommt mir erst gar nicht ins Haus!", sagte der ergraute Mann – als er sein Pferd sattelte und grantig in die Stadt ritt. Spaß beiseite: Die Frage, ob man sich einen Fernseher mit Smart-TV-Funktionen kauft oder nicht, stellt sich nicht mehr. Unabhängig von Hersteller und Preis ist das heutzutage bei allen Modellen inkludiert, nur noch ganz wenige Ausnahmen bestätigen die Regel.

Wie "smart" Fernseher wirklich sind, ist natürlich eine legitime Frage, die allerdings an anderer Stelle beantwortet werden soll. Fakt ist: Es gibt mittlerweile schon recht gute Lösungen. Wer Apps, Sprachsteuerung, Internetzugang und dergleichen dennoch nicht direkt am Gerät nutzen will, muss dies freilich auch weiterhin nicht und kann das externen Zuspielgeräten überlassen – das kann zum Beispiel ein NAS sein, aber auch ein Chromecast, eine Spielkonsole oder ein Blu-ray-Player.

Nutzerabhängig ist dementsprechend auch, wie oft man mit dem Betriebssystem und dessen Menüführung in Berührung kommt. Konsumiert man vorrangig Inhalte von besagten externen Zuspielern, wird man vermutlich eher wenig damit zu tun bekommen. Nach einmaligem Set-up schaltet man das TV-Gerät nur ein und aus und nickt gelegentlich ein Software-Update ab, sofern überhaupt eine Verbindung zum Internet besteht. In diesem Fall kann man auch mit der Wahl des Betriebssystems recht wenig falsch machen.

Anders verhält es sich, wenn man doch die eine oder andere Smart-TV-Funktion zu nutzen gedenkt oder oft im Menü des Fernsehers stöbert, zum Beispiel, um für einen bestimmten Film andere Bildeinstellungen auszuprobieren. In diesem Fall ergibt es Sinn, sich im Vorfeld ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie intuitiv die Menüführung des Geräts gestaltet ist.

Wie schnell können Klang- und Bildmodi geändert werden? Ist der Startscreen übersichtlich gestaltet oder gar individualisierbar? Unter wie vielen Ebenen ist möglicherweise eine Funktion begraben, die ich eigentlich regelmäßig verwende? Hier gewinnt klar das Betriebssystem, das am wenigsten im Weg steht – momentan können vor allem Fernseher auf Basis von Android TV (zum Beispiel bei Sony, Philips oder teilweise Panasonic) oder WebOS (LG) punkten. Wenig überzeugend an dieser Stelle ist Tizen (Samsung), überhaupt in Kombination mit der oft recht spartanisch ausgestatteten Minifernbedienung.

HDMI 2.1: Je mehr, desto besser

Was beim Kauf von Fernsehern auch leicht übersehen werden kann, sind die vorhandenen Anschlüsse. HDMI spielt in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle und ist unerlässlich für die Übertragung von hochauflösenden Video- und Audiosignalen von einer Vielzahl externer Geräte wie Spielkonsolen, Blu-ray-Playern, aber auch Soundbars.

Besonders wichtig ist die Kompatibilität zu HDMI 2.1: Dadurch wird nicht nur die Bandbreite erhöht, was höhere Auflösungen bei höheren Bildwiederholraten bedeutet. Für Soundlösungen ermöglicht der Enhanced Audio Return Channel (eARC) im Vergleich zum Vorgänger eine unkomprimierte Übertragung von hochauflösenden Audioformaten wie Dolby Atmos und DTS sowie eine verbesserte Gerätekommunikation über einen speziellen Datenkanal.

Grundsätzlich gilt: je mehr HDMI-2.1-Anschlüsse, desto besser. Spitzenreiter auf diesem Gebiet sind bis zuletzt LG und Samsung gewesen, wo alle vier Ports 2.1-kompatibel sind. Erst gegen Ende des Jahres soll ein neuer Controller von Mediatek dafür sorgen, dass ein großer Teil der Konkurrenz von lediglich zwei vollwertigen 2.1-Schnittstellen auf vier aufschließt.

Neben den gängigen Anschlüssen für das lineare Satelliten- oder Kabelfernsehen sowie dem Common Interface (für TV-Karten) sollte auch ein LAN-Anschluss zum Standard zählen. Der ist an sich nichts Besonderes, sei an dieser Stelle aber deshalb erwähnt, weil er oft die bessere Alternative zur WLAN-Verbindung ist. Die Verwendung einer direkten Kabelverbindung kann die Übertragungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit gerade bei hochauflösenden Inhalten erheblich verbessern, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, wo drahtlose Signale durch zahlreiche Störquellen beeinträchtigt werden.

Wichtiger Upgrade-Pfad für den Ton

Moderne Fernseher sind zwar mit fortschrittlicher Bildtechnologie ausgestattet, aber ihre flachen Designs lassen nach wie vor oft wenig Raum für das notwendige Volumen, das leistungsfähige Lautsprecher brauchen. Selbst ausgeklügelte Lösungen von Sony oder Panasonic können die Physik nur begrenzt "überlisten". Als Ergebnis bleiben häufig vergleichsweise dünne oder flache Töne, die die Audioerfahrung bei Filmen, Musik oder Spielen deutlich schmälern.

Angesichts dieser logischen Einschränkungen erscheint es sinnvoll, vielleicht nicht sofort nach ergänzenden Audiolösungen Ausschau zu halten, sie aber zumindest im Hinterkopf zu behalten. Und demnach, wie vorhin bereits ausgeführt, darauf zu schauen, dass eine eARC-Kompatibilität vorhanden ist. Besonders Soundbars bieten eine attraktive Balance aus Leistung, Kosten und Platzbedarf und sind für die meisten Wohnzimmer eine praktische Lösung. Ideal für ein Heimkino ist freilich immer noch ein separater AV-Receiver mit mehreren Boxen.

Spiel auf Zeit empfohlen

Auch wenn der Zeitpunkt momentan sehr gut für den Kauf eines Fernsehers scheint, sollte man sich von zeitlich begrenzten Angeboten keinesfalls unter Druck setzen lassen. Am wichtigsten ist immer noch eine informierte Entscheidung: Daher sollte man den Fernseher, der den eigenen Anforderungen am ehesten entspricht, anhand der zuvor genannten Überlegungen auswählen, vielleicht noch die eine oder andere Meinung dazu einholen und im Idealfall im Fachgeschäft vor Ort anschauen. Nicht zuletzt lässt sich über die Historie von Vergleichsplattformen wie Geizhals sehr gut einsehen, ob man derzeit wirklich zum Bestpreis kaufen kann oder vielleicht doch noch lieber den nächsten Black Friday abwartet.

Eine recht smarte Strategie kann grundsätzlich auch der Kauf von Vorjahresmodellen sein. Da ausnahmslos alle großen Hersteller ihr TV-Portfolio jährlich aktualisieren, werden ältere Modelle früher oder später zu reduzierten Preisen angeboten, um die Lagerbestände zu räumen. "Älter" heißt in dem Fall, dass man oft nur minimale Abstriche hinnehmen muss, dafür aber sein Budget deutlich weniger strapaziert. Die Ersparnis kann man dann hervorragend für den nächsten Urlaub einplanen – oder doch gleich für eine vernünftige Soundbar. (Benjamin Brandtner, 14.6.2024)