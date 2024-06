Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer und PR-Berater Wolfgang Rosam am Donnerstag bei dem gemeinsamen Pressetermin. APA/HANS KLAUS TECHT

Wolfgang Rosam ist kein Mann der Untertreibung. "Es geht um eine Trendwende", erklärte er am Donnerstag vor versammelter Presse im Wiener Café Landtmann. Es gehe "um unser Land" und darum, dass "die Mitte aufwacht". Rosam, ein schon immer ÖVP-affiner PR-Berater, saß an einem Tisch neben dem Bundeskanzler. Karl Nehammer kam aber wenig zu Wort. Rosam, der sich als persönlicher Freund Nehammers vorstellte, sollte seine Idee präsentieren: ein Personenkomitee für die ÖVP und ihren Obmann Nehammer, der in Umfragen unterbewertet sei; davon jedenfalls ist Rosam überzeugt.

Bestätigt sehen sich er und die ÖVP durch das Ergebnis der EU-Wahl. Die Volkspartei ist am Sonntag zwar um zehn Prozentpunkte abgestürzt, am Ende jedoch deutlich knapper als in Umfragen prognostiziert hinter der erstplatzierten FPÖ zu liegen gekommen. Seither versprüht die ÖVP vorsichtig Feierlaune. Platz eins bei der Nationalratswahl, so die türkise Hoffnung, sei in Reichweite.

Kein Geld, keine Inserate

Rosam, der auch Herausgeber des Gourmetmagazins Falstaff ist, betonte, dass er für sein geplantes Engagement kein Geld bekomme, auch "keine zusätzlichen Inserate", es handle sich für ihn um ein persönliches Anliegen. Er stehe Nehammer "als Sparringspartner" zur Verfügung. Denn gleich zwei andere "Parteiführer" würden ihm große Sorgen bereiten: FPÖ-Chef Herbert Kickl wie auch SPÖ-Chef Andreas Babler, die Rosam beide als "Spalter" bezeichnete.

Nehammer hingegen sei "hochanständig" sowie "konstruktiv" und derzeit der beste Kandidat, befand der PR-Berater und Kanzlerfreund. Auch wenn bei der Kommunikation der ÖVP noch "Luft nach oben" sei, wie Rosam zugab, die Dinge würden "zu wenig" erklärt. "Maßlos" enttäuscht zeigte er sich von der Koalition mit den Grünen, da sei zu viel "gestritten" worden.

Das Komitee sei eine "erste konkrete Maßnahme", sagte Rosam. Er wolle nun damit beginnen, es aufzubauen. Die dazu passende türkise Kampagne nennt sich "Wir. Die Mitte." und wurde bereits im März von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker präsentiert. Rosam wolle "der Mitte" nun Mut machen, nicht zu schweigen, "damit wir am 29. September nicht mit einer Regierung aufwachen, vor der uns graust". Der 29. September ist inzwischen als Tag der Nationalratswahl 2024 fixiert.

"Ängste sichtbar ernst nehmen"

Nehammer erklärte bei dem Termin, dass er Rosam als jemanden schätze, der "leidenschaftlich seine Meinung" vertrete. Das Konzept des Sparringspartners habe man schon "mehrfach gelebt". Es tue gut, sich mit Rosam auszutauschen und "Impulse zu bekommen", sagte der ÖVP-Chef. Rosam werde nun Menschen um sich versammeln, die – wie er – davon überzeugt seien, dass "die Mitte in Österreich viel mehr politische Bedeutung verdient".

Als relevante Inhalte nannte Rosam die Themen Migration, Sicherheit, "Planungssicherheit für die Wirtschaft", Leistung und "Leistbarkeit" sowie "Respekt". Beim letztgenannten Komplex bezog er sich auf den politischen Mitbewerb. Niemand wolle, dass "Politiker sich beflegeln".

Man müsse "die Ängste der Menschen sichtbar ernst nehmen", erklärte Nehammer. Mehrfach wurde bei dem Pressetermin das Thema Familienzusammenführung von Asylsuchenden erwähnt, Nehammer fügte noch den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze hinzu, die Teuerung, den Verkehr, eben alles, was die Menschen berühre und ihnen auch Sorge bereite. Etwas abstrakt sprach der Kanzler den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Situation im Gazastreifen an.

Botschaft der Wähler "verstanden"

Noch am Wahlabend, als die Volkspartei aufgrund der Trendprognose von einem schlechteren als dem tatsächlich erreichten Wahlergebnis ausging, hatte der ÖVP-Chef mehrfach versichert, er habe die Botschaft der Wählerinnen und Wähler verstanden und wolle darauf reagieren. Das heißt wohl auch, auf jene Themen zu setzen, mit denen die FPÖ gut fährt und die ihren Erfolg begründen.

Die Strategie der ÖVP wird sich in den kommenden Wochen nicht großartig ändern, es ist aber davon auszugehen, dass auch Nehammer mehr als bisher jene Themen anspricht, die im öffentlichen Fokus des Wahlkampfs stehen. Das ist zu einem großen Teil das Migrations- und Asylthema, das nicht nur von der ÖVP mit der allgemeinen Sicherheitslage verknüpft wird. Ein strenges Vorgehen bei der Prüfung von Anträgen auf Familiennachzug ist wohl ein Teil dieser Strategie, damit soll es gelingen, die Zahl der neuen Asylgewährungen zu senken und so auch die Situation in den Schulen zu entschärfen. (Katharina Mittelstaedt, Michael Völker, 13.6.2024)