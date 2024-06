Gernot Trauner, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer und Florian Grillitsch verabschieden sich. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Die ÖFB-Elf stieg am Montag gegen den WM-Finalisten und Titelfavoriten Frankreich in die Fußball-EM 2024 ein. Dass es in Düsseldorf gegen Les Bleus kein Spaziergang werden würde, war zu erwarten. Wie wenig oder sehr haben Sie die Akteure bei der 0:1-Niederlage überzeugt?

In unserer interaktiven Anwendung können Sie die Spieler auf einer siebenstufigen Skala von Totalausfall (-3) über Durchschnitt (0) bis Weltklasse (3) bewerten. Für welche Noten sich die anderen Userinnen und User entschieden haben, erfahren Sie im Anschluss an Ihre Einschätzung.

Weiterführende Anmerkungen zur Performance der Spieler sind im Forum gern gesehen. (red, 17.6.2024)