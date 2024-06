Heide Schmidt, die Gründerin des Liberalen Forums, schreibt in ihrem Gastkommentar über Österreichs politisches System und wie die Freiheitlichen es gefährden.

Es gibt Bilder, die merkt man sich vielleicht ein Leben lang. Wir alle haben wohl einige davon im Kopf: Oft stehen sie für einen besonderen Moment, oft für den Zustand der Welt, manchmal setzen sie eine neue Entwicklung ins Bild. Erst dadurch wird ihre tiefgreifende Dimension spürbar.

Mein Fotogedächtnis verfügt seit kurzem über ein mich erschütterndes Bild mehr: ein Plakat mit der Aufschrift "Mit euch gegen das System" und zwei davorsitzende Männer, die eine Pressekonferenz geben. Es sind die beiden Generalsekretäre der FPÖ, die darauf hinweisen, zum ersten Mal bei einer bundesweiten Wahl stimmenstärkste Partei geworden zu sein und wie sie diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen gedenken: Mit "dem Volk" gegen "das System". Sie sprechen das nicht zum ersten Mal aus, aber selten wird der Unterschied zwischen Wort und Bild in seiner Wirkmächtigkeit so deutlich.

Strotzen vor Selbstbewusstsein nach dem Erfolg bei der EU-Wahl: die FPÖ-Generalsekretäre Christian Hafenecker (li.) und Michael Schnedlitz. Foto: APA / Robert Jäger

Es ist wohl auch das zur Schau gestellte gelassene Selbstbewusstsein nach dieser von der Rechten erfolgreich geschlagenen Wahl, das Schaudern macht: Sie müssen ihre Agenda nicht mehr verklausulieren, sie müssen nicht mehr mit Code-Wörtern arbeiten oder verharmlosende Begriffe erfinden wie seinerzeit Viktor Orbán mit seiner "illiberalen Demokratie". Sie haben jahrzehntelange Vorarbeit geleistet und den Boden aufbereitet. Nun können sie Klartext reden: Wählerschaft, sammelt euch, es geht weiter – und jetzt direkt gegen das System, die Demokratie.

Der Sturm auf das US-Kapitol war ein missglückter Versuch, sie machen's klüger. Sie schlagen die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln. "Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, ist das ihre eigene Sache" – formulierte am 30. April 1928 ein berüchtigter Demokratiezerstörer.

"Menschen als Einzelne oder Gruppen zu deklassieren oder gegen sie aufzuhetzen, braucht nicht nur ein bestimmtes Gesellschaftsbild, sondern auch einen dementsprechenden Charakter."

Ich weiß, viele empfinden es als kontraproduktiv, diese Argumentationskeule ins Treffen zu führen, aber ich stehe unter dem Eindruck dieses Bildes und vielleicht auch noch ein wenig unter dem des letzten festwöchigen "Wiener Prozesses", der sich mit Anschlägen auf die Demokratie befasste. Es war ein Anschauungsunterricht dafür, wie die Rechten ihnen zur Verfügung stehende Instrumente gebrauchen: diskreditierend, exzessiv, Zerstörung in Kauf nehmend oder gar als Zieldefinition.

Ja, es war ein Theaterprojekt. Aber kein Regisseur hätte die Verhaltensweisen so deutlich inszenieren können, wie sie sich auf ganz natürliche Weise offenbart haben.

Es geht um die Demokratie und darum, zu begreifen, dass sie mehr ist als die Herrschaft der Mehrheit mit dem Schutz von Minderheiten, wobei ich das geringe Bewusstsein für Letzteres schon heute als Demokratiedefizit wahrnehme. Was mit der Herrschaft der Mehrheit sonst noch alles legal herzustellen wäre – wir würden uns noch wundern! Und wir können es in Ungarn beobachten.

Auf dem Boden des Rechts

Auf der Festwochenbühne verteidigte Frauke Petry allen Ernstes den Satz von Herbert Kickl, dass das Recht der Politik zu folgen habe und nicht umgekehrt. Wollte sie damit diese Position – weil die Zeit für Derartiges wieder ein Stück reifer geworden ist – wieder in die Diskussion bringen? Mit der eingängig simplen Erklärung, dass doch die Politik die Gesetze mache. Ausgeblendet wird dabei, dass demokratische Politik bei ihrer Gesetzesarbeit selbstverständlich im Rahmen und auf dem Boden des Rechts zu bleiben hat, außer sie missbraucht dieses, indem sie sich – und dies wäre formal sogar "legal" – durch ein Ermächtigungsgesetz von allen anderen rechtlichen Bindungen befreit. Dies haben Hitler, Dollfuß und zuletzt Orbán in der Pandemie getan.

Also: Alles schon mal dagewesen, nichts ist unmöglich. Ich kann Václav Havel nicht oft genug zitieren: "Die Demokratie bindet denjenigen, die sich an sie halten, die Hände und ermöglicht denjenigen, die es nicht ehrlich mit ihr meinen, fast alles."

Eigene Machtinteressen

Demokratie ist also nicht nur eine Frage des Systems, sondern auch eine Frage der Haltung und damit auch des Charakters der handelnden Personen. Das Klima in einer Gesellschaft bewusst zu vergiften, um es für eigene Machtinteressen nutzbar zu machen, bringt nicht jede(r) zusammen, und damit meine ich nicht die Professionalität. Menschen als Einzelne oder Gruppen zu deklassieren oder gegen sie aufzuhetzen, braucht nicht nur ein bestimmtes Gesellschaftsbild, sondern auch einen dementsprechenden Charakter.

Und es braucht auch eine bestimmte Haltung, das alles nicht so schlimm zu finden. In der Wählerschaft lässt sich manches noch – wenn auch für mich nur unzureichend überzeugend – mit Gedankenlosigkeit und Unwissenheit erklären. An die Politik jedoch darf man andere Anforderungen stellen: dass sie nicht nach dem Grundsatz "der Zweck heiligt die Mittel" agiert, dass die Lüge nicht zur Grundausstattung ihrer Kommunikation gehört, dass sie die Folgen ihres Tuns bedenkt – und besonders hier können auch die Grenzen zwischen privat und öffentlich fließend sein.

Augenmaß und Anstand

Die Politik steht in der Verantwortung, das System mit Augenmaß, Bedachtsamkeit und Anstand für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen. Sollte es wirklich möglich sein, die Wählerschaft erfolgreich dazu aufzurufen, dass sie das, was sie – trotz aller Unzulänglichkeiten – ermächtigt und schützt, tatsächlich selbst in den Tod treibt? (Heide Schmidt, 16.6.2024)