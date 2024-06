In ihrem Gastkommentar warnt Karolina Wigura, Ideenhistorikerin, Soziologin und Europe's Futures Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien, dass sich "die EU – mit ihrem Lebensstandard, ihren offenen Grenzen, ihrem Klimaschutz, ihrer politischen Freiheit – als Generationenphänomen erweisen könnte".

Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer von sozialen Umwälzungen erschütterten Zeit, versuchte Alexis de Tocqueville die Wurzeln der Französischen Revolution – der Mutter aller modernen Revolutionen – zu beschreiben, indem er auf eine wichtige Emotion hinwies. Die Kraft, die den politischen und sozialen Wandel antrieb, schrieb er, war die Liebe, jedoch eine Liebe besonderer Art: die Liebe zur Gleichheit. Es war, erklärte er, eine Leidenschaft von brennender, unersättlicher, konstanter und unbesiegbarer Natur, die einen täglich wachsenden Platz in den Herzen der Menschen einnahm.

Es fällt schwer, nach den Europawahlen am Sonntag nicht an diese Worte zu denken. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den Rechtsruck und den erstarkenden Populismus, selbst wenn dieser das öffentliche Leben noch nicht vollends einzunehmen vermochte. Man könnte sich fragen, welche Art von Emotion heute durch Europa fegt – ist es die von Tocqueville beschriebene Liebe zur Gleichheit oder etwas ganz anderes? Drei Beobachtungen kommen mir als Antwort auf diese Frage in den Sinn.

Wenn es erstens tatsächlich ein zeitgenössisches Gefühl gibt, das die europäische Politik antreibt, dann ist es der Verlust. Als Menschen wissen wir, dass unser Leben aus ständigem Verlust besteht. Wir verlieren unsere Jugend und geliebte Menschen, Arbeitsplätze und Wohnungen, Lebensweisen, Quellen von Identität und Freunde. Jede menschliche Kultur kennt Trauer und verschiedene Wege des Umgangs mit Verlust. Wenn der Wandel jedoch so schnell, vielschichtig und schwer fassbar wird, dass er nicht durch einen vorhersehbaren Trauerprozess gezähmt werden kann, wird die Bewältigung umso schwerer.

Ein solcher Wandel fegt durch die modernen Gesellschaften. Er betrifft alle Lebensbereiche, von Werten über Identitätsquellen, der Frage, wo wir uns zu Hause fühlen, dem Verständnis von Grenzen und Konzepten bis hin zur Zukunftsplanung.

Der aktuelle Rechtsruck in Europa, mit deutlichen Zugewinnen der populistischen Parteien, kann durch das Verlangen erklärt werden, eine vermeintlich traditionellere und stabilere vergangene Ordnung wiederherzustellen. Dieses Verlangen ist nicht nur nostalgisch, sondern auch kreativ: Viele wünschen eine Rückkehr der Vergangenheit, wiewohl diese lediglich eine Erzählung der Gegenwart ist und so niemals stattgefunden hat.

Dies ist die Geschichte, die die Populistinnen und Populisten vorschlagen; sie erscheint einfach und deshalb richtig. Hinter dieser Einfachheit verbirgt sich jedoch nur die Unfähigkeit, mit der Komplexität und Instabilität der modernen Welt umzugehen.

Schwache Politik

Wenn die Populisten zweitens gut darin sind, ein Gefühl des Verlustes auszudrücken, aber nicht in der Lage sind, darauf zu antworten, wie könnte eine bessere Antwort aussehen? Man muss nur nach Frankreich und Deutschland blicken, wo die regierenden Parteien schwere Niederlagen erlitten haben: Emmanuel Macron gegen die Populisten, Olaf Scholz vor allem gegen die konservative CDU und erst in zweiter Linie gegen die Populisten. Diese Niederlagen wurden durch die von ihnen praktizierte Politik verursacht.

Einerseits: wenige Worte und zu wenige Taten. Dies ist der Fall bei Kanzler Scholz, neben dem selbst die Sphinx wortreich erscheint. Ein Politiker, der wenig sagt und, wenn er etwas tut, den Eindruck erweckt, dass er es nicht wirklich will (wie im Fall der Hilfen für die Ukraine). Andererseits: zu viele Worte und zu wenige Taten. Dies trifft auf Präsident Macron zu, der, obwohl er gerne große Worte gebraucht, diesen selten konkrete Entscheidungen folgen lässt. Das Gefühl des Verlustes als politische Emotion erfordert ein Bewusstsein dafür, dass es so etwas wie "populistische Themen" nicht gibt. Es gibt nur wichtige und unwichtige Themen, und die wichtigen müssen sorgfältig behandelt werden, ohne die Mühe zu scheuen, die richtigen Lösungen zu finden, und den Mut zu haben, sie umzusetzen.

Mut ist auch zur Umsetzung von Werten erforderlich. Das erweist sich manchmal als äußerst schwierig oder gar unmöglich. Wer die polnisch-belarussische Grenzkrise verfolgt und gesehen hat, wie schwierig es ist, gleichzeitig die Grenze zu stärken und sicherzustellen, dass keine Menschenrechte verletzt werden, wird dies verstehen. Nichtsdestoweniger verdienen Werte einen angemessenen Platz im politischen Diskurs und Handeln.

Fehlende Leidenschaft

Drittens müssen wir uns sorgfältig überlegen, was die Europäische Union angesichts des Verlustgefühls antreiben kann. Die EU – mit ihrem Lebensstandard, ihren offenen Grenzen, ihrem Klimaschutz, ihrer politischen Freiheit – könnte sich als Generationenphänomen erweisen. Dies sieht man gut, wenn man die Wahlergebnisse genauer besieht, aus denen deutlich wird, dass junge Menschen für populistische Parteien stimmen: Konfederacja in Polen, Vox in Spanien, Rassemblement National in Frankreich. Fehlen Anhängerinnen und Anhänger des demokratischen Mainstreams unter den Jungen? Nein, aber diese Menschen blieben am Sonntag größtenteils zu Hause. Es scheint, dass die Europäische Union nicht ihre Angelegenheit ist. Sie ist nicht ihre Leidenschaft. Ist es nicht seltsam, dass gerade die jüngere Generation so viel Nostalgie für das zeigt, was vor solch einem Europa lag?

Obwohl vor vier Jahren veröffentlicht, scheint das Buch Zeitzuflucht des bulgarischen Schriftstellers Georgi Gospodinow immer relevanter zu werden. "Die Vergangenheit ist ansteckend", stellt Gospodinow fest und beschreibt eine bizarre Epidemie der Vernarrtheit in Vergangenes und eine Nostalgie nach Dingen, die vielleicht nie passiert sind. Besonders auffällig findet er diese Epidemie in Europa, wo sie sich rapid ausbreitet – ungeachtet der Tatsache, dass die Bevölkerung des Alten Kontinents seit Jahren davon überzeugt ist, dass sie das 20. Jahrhundert gegen bestimmte Formen der Besessenheit immunisiert hat. Nostalgie für die Vergangenheit, schreibt Gospodinow, verbreitet sich am ehesten über Auge und Ohr. Wie bei Covid-19 ist jedoch nicht das Alter entscheidend, sondern die Exposition gegenüber dem Virus selbst, sagen Epidemiologen. (Karolina Wigura, 14.6.2024)