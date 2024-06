Will mit neuer Parole Stimmen zurückgewinnen: ÖVP-Chef Karl Nehammer. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Der erste Anlauf zu einer Wiederbelebung der notorischen Totgeburt Schwarz-Blau fand noch am Wahlabend statt, als ÖVP-Chef Karl Nehammer sich Herbert Kickl hartnäckig als Duellpartner anbiederte, unter ausdrücklichem Ausschluss des zum nicht mehr satisfaktionsfähig herabgestuften Dritten Andreas Babler. Die unausgesprochene Botschaft dieser Herausforderung sollte wohl darauf hinauslaufen, in der Frage, wie es in Österreich weitergeht, haben andere nichts mehr mitzureden. Das machen sich ab nun Freiheitliche und Volkspartei in einem intellektuellen Schusswechsel aus, bei dem mit viel Krach keinem wirklich wehgetan wird und an dessen Ende Ehrenmänner einander die Hände zur Regierungsbildung reichen. Andere Parteien dürfen vielleicht, wenn benötigt, als Sekundanten auftreten.

In der Euphorie nach dem Verlust von zehn Prozentpunkten und zwei Sitzen im EU-Parlament sieht sich Hans-im-Glück-Nehammer auf der Siegerstraße, wobei er nur vernachlässigt, dass ein zweiter Platz angesichts der knappen Abstände zwischen den ersten drei Parteien nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass bis zum 29. September vielleicht nicht alles, aber einiges noch offen ist. Wie viel, das wird davon abhängen, wie sehr es gelingt, von der freiheitlich geschürten Besessenheit auf das Ausländerthema ein wenig wegzukommen und mindestens ebenso wichtige, wenn nicht für Österreich wichtigere Themen ins Bewusstsein der Wählerinnen und Wähler zu rücken.

Die Ratschläge überwiegend an die SPÖ, sie müssen unbedingt beim Thema Ausländer "verschärfen", zeigt nur, wie die Sprache der Messerwetzer in den politischen Diskurs einsickert. Ja, auch dazu bedarf es klarer Aussagen, weil es viele Menschen beschäftigt. Aber keine Partei, die sich Reste von Humanität bewahrt, kann sich in dieser Frage erlauben, auf das Niveau der FPÖ herabzusinken. Ihr Generalsekretär Michael Schnedlitz hat in der Freude über das blaue Wahlergebnis ein Geständnis abgelegt, das alles sagt: "Einen erfolgreichen Wahlkampf schlägt man nicht mit Themen, sondern mit Stimmung." Jahrelang hat man Kickl die Rolle des Stimmungsmachers in der Migrantenfrage gestattet, man wird sie ihm in den drei Monaten bis zur Wahl nicht mehr nehmen können, selbst wenn man sich so sehr bemüht wie der schwarze Innenminister. Was Schnedlitz sagen wollte war, wir brauchen gar keine Lösung des Migrantenproblems, solange uns populistische Stimmungsmache Stimmen bringt.

Mehr Chancen

Ob Nehammer nach den Flops seiner Leitkulturkampagne und seinem Kampf gegen ein nicht existierendes Verbrennerverbot mit seiner neuen Parole "Wir sind Mitte" viel von den Stimmen zurückholt, die er am 9. Juni an die FPÖ verloren hat, darf bezweifelt werden. Da würde man der SPÖ mehr Chancen einräumen, wenn es ihr nur gelingt, ihre Botschaften von mehr sozialer Gerechtigkeit, leistbarem Wohnen, Kampf gegen die Teuerung etc. endlich klar und verständlich unter die Wähler zu bringen. Kein freiheitlich remigrierter Afghane macht das Wohnen für eine junge österreichische Familien leistbarer.

Solange es in der SPÖ Funktionäre gibt, die lieber ihren Spitzenkandidaten scheitern sehen, als eine neuerliche blau-schwarze Koalition zu verhindern, wird es schwer. Aber am Programm muss es nicht scheitern. (Günter Traxler, 13.6.2024)