Google setzt immer weitere Maßnahmen, um das Verwenden von Adblockern auf der Videoplattform Youtube zu unterbinden: Entweder man zahlt für ein Premium-Abo, oder man muss sich die Werbung ansehen, so die Devise. So wurde zuletzt beobachtet, dass Youtube-Videos direkt ans Ende springen, wenn ein Adblocker installiert ist. Anfang 2024 wurde Google beschuldigt, die Ladezeiten der Youtube-Website und -Videos zu verlangsamen, wenn User einen Adblocker installiert haben. Später stellte sich heraus, dass dies nicht von Google gewollt war, sondern durch einen Fehler im beliebten Plug-in Adblock Plus verursacht wurde. Neben Werbeblockern wird aber auch aktiv gegen entsprechende Apps wie das offiziell eingestellte Youtube Vanced vorgegangen.

User blocken Youtube-Werbung

Die Community findet indes immer wieder neue Wege, die Werbung dennoch nicht ansehen zu müssen. So nutzen sie zum Beispiel Browser-Plug-ins, die das Abspielen von Youtube-Werbung beschleunigen, anstatt diese ganz zu unterbinden. Andere User ändern ihre Location via VPN auf Albanien oder Myanmar, um keine Werbung ausgespielt zu bekommen.

Und wieder andere verwenden auf mobilen Geräten eine App namens Youtube Revanced. Bei dieser handelt es sich um eine Modifikation der offiziellen Youtube-App, die neben anderen Premium-Funktionen auch das Nutzen der Plattform ohne Werbeeinblendungen ermöglicht.

Serverseitige Einbindung

Dass dies nicht zur Freude Googles geschieht, versteht sich von selbst – immerhin generiert der Konzern nach wie vor den Großteil seines Umsatzes über das Werbegeschäft. Und nun dürfte das Unternehmen weitere Schritte setzen, um das Blocken der Werbung zu unterbinden. Dies geht aus einem Posting des Anbieters Sponsorblock auf dem Social Network X, vormals Twitter, hervor.

Sponsorblock ist ein Crowdsourcing-basiertes System, bei dem User Werbespots markieren: Diese Informationen werden dann in einer gemeinsamen Datenbank gespeichert, wodurch die gesamte Community die entsprechenden Segmente überspringen kann. Das Feature wird auch in Youtube Revanced genutzt. Im besagten Posting verkündet das Team nun, dass Google mit serverseitiger Einbindung der Ads experimentiere, die Werbung also direkt in den Videostream eingebaut wird.

Nicht so einfach

Das würde nicht nur das System von Sponsorblock zerstören, weil alle Timestamps der Ads nun irrelevant sind. In Reddit-Foren zu den Themen Youtube und Firefox wird außerdem darüber diskutiert, dass dies die Verlinkungen auf bestimmte Timestamps von Videos durcheinanderbringen könnte. Andererseits heißt es in einem Beitrag des Fachmediums Androidpolice, dass Google sehr wohl die Länge der eigenen Werbeclips kennt und die Timestamps entsprechend adaptieren kann.

Betont wird in dem Artikel aber auch, dass dieser Schritt das System zusätzlich verkomplizieren würde. Denn wenn die Ads serverseitig eingebaut würden, müssten sie bei Premium-Mitgliedern automatisch bis zum richtigen Timestamp übersprungen werden, damit diese die Plattform weiterhin werbefrei nutzen können. Das würde allerdings auch bedeuten, dass die entsprechende Information zur Positionierung des Ads an den Client geschickt werden muss – und diese Information könnte von Ad Blockern wiederum verwendet werden, um die Werbung automatisch auszublenden. (red, 13.6.2024)