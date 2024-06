"Eine Karriere wie meine wäre heute ganz unmöglich. So kommst du nicht einmal zu einem Job-Interview", sagt der scheidende Erste-Group-Chef Willibald Cernko. Regine Hendrich

In einer Woche beendet Willibald "Willi" Cernko seine Zeit als Erste-Group-Chef – nach mehr als 40 Jahren in der Bankbranche. Ein Abschiedsgespräch.

STANDARD: Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.

Cernko: Was Süßes, für meine Linie.

STANDARD: Eine Minibonbonniere. Habe ich im denkmalgeschützten Kassensaal der alten Creditanstalt (CA) in der Schottengasse gekauft. Da ist jetzt ein Supermarkt drin. Sie haben 31 Jahre in CA und späterer Bank Austria (BA) gearbeitet, bevor Sie zur Ersten gingen. Ein Zeichen der Vergänglichkeit, wenn in einstigen Bankzentralen Wurst und Süßes verkauft wird?

Cernko: Ich habe auch einige Monate benötigt, bis ich ohne Emotion in diesen ehemaligen Kassensaal gehen konnte. Es ist schon eigenartig, wenn da plötzlich Lebensmittel angeboten werden. Auf der anderen Seite sage ich nüchtern: Man kann in solch alte, ehrwürdige Räumlichkeiten auch neue Funktionalität hineinbringen, man sollte das nicht so eng sehen. Es ist ein Zeichen von Wandel.

STANDARD: Das CA–Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Was wird hier auf dem Erste-Campus in 120 Jahren untergebracht sein? Ein großzügiges E-Autohaus vielleicht?

Cernko: Nein, da gibt es vielleicht keine individuelle Mobilität mit Autos mehr. Früher hätte man auch nicht gedacht, dass die Versicherer und Banken aus ihren Palais in der Innenstadt an den Stadtrand ziehen …

STANDARD: Nach Favoriten, wie die Erste. Dass die Postleitzahl der Zentrale hier nicht mehr wie einst 1010 Wien, sondern 1100 lautet, soll Andreas Treichl immer gestört haben …

Cernko: Aber es ist trotzdem Am Belvedere 1.

Das alte Creditanstalt-Bankverein-Gebäude in der Wiener Schottengasse, später Zentrale der Bank Austria und heute Bürohaus mit Supermarkt im denkmalgeschützten einstigen Kassensaal. Imago/piemags

STANDARD: Sie haben Ihre Bankerkarriere 1981 begonnen, im Juni folgt Ihnen Peter Bosek als Erste-Group-Chef. Welchen Tag in diesen 43 Jahren hätten sie lieber nicht erlebt?

Cernko: Diese Tage vergisst man. Es gibt eine große Neigung, sich nur an die schönen Dinge zu erinnern. Aber die Zeit nach Lehman, nach der Finanzmarktkrise war schon sehr intensiv, sehr heftig. Da stand nicht nur das gesamte Bankensystem am Abgrund, sondern auch wir als Akteure. Da stellt man sich schon die Frage: Was ist mein Beitrag, was habe ich richtig, was falsch gemacht?

STANDARD: Was haben Sie falsch gemacht?

Cernko: Man hätte vieles besser machen können, die Fremdwährungskredite etwa hätten wir uns alle samt und sonders sparen können. Und in der Finanzmarktkrise herrschte die Denke, ein immer größeres Rad mit immer mehr Risiko immer schneller zu drehen, mit möglichst wenig Eigenkapitalanteil. Man glaubte, dass das System all diese Risken verarbeitet, dass es global so breit aufgestellt ist, dass es niemals zu einer Bündelung, einem Klumpenrisiko werden kann. Da sind wir eines Besseren belehrt worden.

STANDARD: Dass nichts ewig weiterwachsen kann, ist aber logisch, oder?

Cernko: Die Wirtschaft hat sicher nicht mit Absicht auf diesen Crash hingearbeitet. Es waren alle zutiefst davon überzeugt, dass es zu keiner derartigen Risikokonzentration kommen kann, dass es ausreichend Transparenz gibt, um das so einschätzen zu dürfen. Das war ein Fehler. Punkt.

STANDARD: Sie sagten einmal, vor der Krise wollten alle das große Geld machen. Gehört das nicht einfach zum Kapitalismus dazu?

Cernko: Wir sind auf Erfolg gebürstet, keine Frage. Aber wenn es einen tief einschneidenden Moment gegeben hat, dann waren das die Finanzmarktkrise und die Konsequenzen, die man daraus zog. Die Bankenindustrie ist heute eine im Detail geregelte Branche, seit der Finanzmarktkrise haben wir unsere Kapitalbasis im Schnitt verdoppelt, wir haben strenge Liquiditätsvorschriften, sind transparent und werden eng von der Aufsicht begleitet. Da hat sich Grundlegendes geändert. Das geht so weit, dass die Banken eine ausgeprägte Risikoaversion entwickelt haben.

STANDARD: All das haben die Banken aber nicht freiwillig getan, sondern weil die Aufseher ihnen das vorgeschrieben haben.

Cernko: Was ist schon freiwillig? Das basiert auf einem Diskurs zwischen denjenigen, die die Spielregeln machen, und denen, die sie zu befolgen haben. Heute haben wir in der EU die einheitliche Aufsicht, ein einheitliches Abwicklungsregime, noch nicht umgesetzt ist die einheitliche Einlagensicherung. All das zu etablieren war ein epochaler Schritt, und es hat uns gutgetan. Ich bin aber auch niemand, der sich ständig an der Aufsicht reibt. Ich finde viele Vorgaben richtig gut, auf der anderen Seite muss man ab und zu schauen, ob es nicht Regelwerke gibt, die man nachjustieren oder ganz aus dem Regal herausnehmen muss.

STANDARD: Da meinen Sie sicher die bei den Banken verhassten strengen Regeln für die Immobilienkreditvergabe an Private?

Cernko: Nein, ich bin da nicht verbissen. Mir geht es um offenen Diskurs darüber, was dem Gesamten gut- und was ihm weniger guttut.

Die Pleite von Lehman Brothers in den USA am 15. September 2008 sollte weltweite Folgen haben. AFP/Ben Stansall

STANDARD: Wurden die Banken vor der Krise von der Hybris geritten?

Cernko: Natürlich sind wir damals Wachstum und Größe nachgelaufen. Natürlich sind wir nicht unbeeinflusst geblieben von harten Ansagen wie der des Deutschen-Bank-Chefs Josef Ackermann, der 25 Prozent Rendite angepeilt hat, natürlich wird man von den Investoren daran gemessen. Aber wir müssen alle Stakeholder im Auge haben: Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre. Und da haben wir zu einer guten Balance gefunden.

STANDARD: Wo endet Gewinnstreben, und wo beginnt die Gier?

Cernko: Da gibt es keine scharf zu ziehende Grenze. Investoren und Aktionäre wollen ihr Risiko abgegolten bekommen. Unsere Rechnung ist einfach: Die Kosten des Kapitals, das wir für unser Kerngeschäft benötigen, liegen im Schnitt bei zehn, elf Prozent. Die Investoren erwarten sich darüber hinaus eine Prämie, wir wollen ihnen dafür 20 Prozent bieten. Das ist wichtig, weil wir verlässliche Investoren wollen. Unsere Investoren sind großteils schon zwanzig Jahre und länger bei uns. Dass sie an unser Geschäftsmodell glauben, muss honoriert werden.

STANDARD: Es waren gerade EU-Wahlen. Wie geht es in der EU weiter?

Cernko: Ich bin grundsätzlich ein optimistisches Wesen. Ein Europa ohne EU kann ich mir nicht vorstellen. Aber man muss prüfen, wie man Europa zukunftsfähiger machen kann. Wir sollten uns klarwerden, auf welche großen Themen wir uns konzentrieren wollen, wo wir unsere Energie sinnvoll investieren wollen. Will Europa die wirtschaftliche Transformation und Digitalisierung vorantreiben, eine Kapitalmarktunion zum Leben erwecken, benötigen wir entsprechende Programme. Wollen wir das alles stemmen, braucht es 500 Milliarden Euro aus nationalen Budgets und von privaten Investoren. Wir müssen akzeptieren, dass ein Kapitalmarkt Kapitalisten braucht und dass Investoren ihr Risiko abgegolten und verzinst haben wollen.

STANDARD: Wo hakt es da am meisten?

Cernko: Nur ein kleines Beispiel aus Österreich. Es geht um die Frage, ob wir uns vorstellen könnten, dass private Investoren den Wertzuwachs ihrer Investitionen in die grüne Transformation, in grüne Bonds kapitalertragssteuerbefreit ausbezahlt bekommen können. Wenn man den Grünen so eine Steuerbefreiung vorschlägt, ist das offensichtlich ideologisch absolut inakzeptabel. Bei diesen kleinen Dingen beginnt es. Da ist Ideologie zweifellos wichtiger als wirtschaftliche Vernunft.

STANDARD: Sind Banker mittelmäßig?

Cernko: Nein. Wie kommen Sie darauf?

STANDARD: Ihr Vorvorgänger hier, Andreas Treichl, hat das einmal so gesagt.

Cernko: Diese Meinung teile ich nicht. Banker sind genauso gut oder nicht gut wie alle anderen in anderen Branchen. Wir Banker sind nichts Besonderes. Aber: Wir haben auch sehr gute Leute.

Andreas Treichl, Vor-Vorgänger Cernkos in der Erste Group, beschrieb Banker als mittelmäßig. Regine Hendrich

STANDARD: Bei einem Abschiedsgespräch seien ein paar persönlichere Fragen erlaubt. Als Sie 2017 von der BA zur Ersten wechselten, verneinten Sie die Frage, ob Sie dereinst Erste-Group-Chef werden wollen, mit den Worten "Ich war schon Erster". Drei Jahre später wurden Sie CEO. Man kann einfach nicht anders?

Cernko: Vielleicht war es ein Betriebsunfall, ich weiß es nicht. Das hat sich durch meine Karriere als Konstante durchgezogen: Aufgrund meiner Herkunft und meiner Ausbildung bin ich nicht der prädestinierte Erste. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, bin Schulabbrecher, habe kein abgeschlossenes Studium: alles keine Attribute, die einen dazu geeignet machten, CEO einer Großbank zu werden. Aber offensichtlich habe ich mehr gut als weniger gut gemacht und war öfters zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich hatte das Glück, dass ich immer wieder Menschen um mich hatte, die mich begleitet und gefördert haben. Ich allein bin da nicht wesentlich.

STANDARD: So eine Karriere wie die Ihre wäre heute nicht mehr möglich, oder?

Cernko: Das wäre ganz unmöglich, so kommst du ja nicht einmal zu einem Job-Interview, so ein Lebenslauf würde nie durchgehen. Im Grunde meines Herzens bin ich Unternehmer: Ich bin in der Lage, eine Vision zu entwickeln, Leute zu begeistern, und ich bin selber mittendrin. Ich habe mich immer als Playing Captain verstanden, ich mag Menschen einfach.

STANDARD: In den Chefetagen ist die Luft dünn. Wie viele Leute hatten Sie zuletzt, die Ihnen Paroli geboten, Ihnen widersprochen haben?

Cernko: Oh, ich bin immer umgeben von solchen Leuten, von Leuten, die den Widerspruch pflegen. Meine Assistentin sagt mir: "Willi, da hast du dich im Ton vergriffen, du solltest dich entschuldigen", andere widersprechen mir inhaltlich. Ich höre zu, ich nehme andere Meinungen mit auf – ein Stück weit ist das auch eine Lebensversicherung.

STANDARD: Wann haben Sie sich zum letzten Mal entschuldigt?

Cernko: Pffff. Sehr oft jedenfalls.

STANDARD: Was hält Sie am Boden?

Cernko: Ich habe mich nie als etwas Besonderes gesehen. Ich weiß, wo ich herkomme, ich habe eine große Familie mit Kindern und Enkeln und allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Ich bin so normal wie alle anderen. Ich gehe selber einkaufen, koche – was ich aber völlig meide: Seitenblicke und derlei Dinge. Bei Events bin ich nicht zu finden.

STANDARD: Bringt mich zur Frage, wie ausgeprägt Menschenkenntnis bei Managern ist.

Cernko: Sie ist extrem wichtig. Und ich glaube, sie ist im Bankgeschäft auch ausgeprägt.

STANDARD: Von außen sieht das oft anders aus. Da gibt es Kreditkunden, deren Geschäftsmodell abgeklopft gehörte, die extremen Luxus zur Schau stellen und zu deren Festen die Politiker nur so herbeiströmen. Müssten Banker da nicht viel vorsichtiger sein? René Benko war so jemand.

Feste und andere Events von René Benko standen auch bei Politikern hoch im Kurs. Hier Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Ex-Signa-Aufsichtsratschef und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) bei der Eröffnung des Hotel Park Hyatt in Wien. Imago/Skata

Cernko: Ich bin da völlig unverdächtig, war nie bei seinen Partys und bin nie zu privaten Einladungen von Kunden gegangen. Ich wuchs mit dem Sprichwort "Schnaps ist Schnaps, und Bier ist Bier" auf, und so muss es sein: Privates gehört vom Beruflichen getrennt. Solche Erfolgsgeschichten lassen eben bei manchen den Eindruck entstehen: Hier herrscht die Unfehlbarkeit. Ist aber nicht der Fall.

STANDARD: Stichwort Erfolg. Zur Presse sagten Sie einmal: "Wir entwickeln uns zu einer Gesellschaft, in der es schwierig ist, Leistung zu verlangen." Ist das so?

Cernko: Der Begriff Leistung an sich ist nicht positiv besetzt, ebenso ist es, wenn man öffentlich Leistung verlangt. Das habe ich gemeint. Grundsätzlich läuft die Diskussion mit der Work-Life-Balance aber schief bei uns, finde ich – denn letztlich muss jeder für sich entscheiden, wie er arbeiten will. Ich kenne viele Leute, die 70 Prozent arbeiten, aber 100 Prozent liefern.

STANDARD: Selbstausbeuter?

Cernko: Nein, nein, nein, genau das ist der Irrglaube. Es geht den Leuten darum, Flexibilität zu haben im Job, etwa weil sie Familie haben. Die arbeiten rund um die Uhr, brauchen aber die Chance, sich ihre Arbeitszeit einzuteilen.

STANDARD: Sie selbst sagen von sich, Sie hätten sich immer viel zugetraut und Aufgaben bedingungslos übernommen. Von der Kleinen Zeitung wurden Sie gefragt, warum Sie so selbstsicher seien, und Sie begründeten es damit, dass Sie "oft gescheitert" wären. Wann sind Sie woran gescheitert?

Cernko: In der Schule bin ich sehr oft gescheitert, meine schulische Karriere war ein einziges Desaster.

STANDARD: Aber das ist doch schon so lang her.

Cernko: Schon, aber das prägt. Ich war im bischöflichen Knabenseminar in Graz und ein fürchterlich schlimmer und schlechter Schüler. Meine Mutter hat das fast nicht durchgestanden, die Elternsprechtage waren ein glattes Desaster, meine Mutter war da immer mit verweinten Augen unterwegs, ganz schlimm. In der Sechsten bin ich vom Bubeninternat in die Mittelschule gewechselt, in eine Klasse mit drei Buben und 33 Mädchen. Natürlich bin ich gescheitert, schulisch. Im Bundesheer hab ich die Gelegenheit bekommen, die Abendmatura zu machen. Und der Direktor erklärte am ersten Abend, ganz im Sinne von Expectation-Management, dass es von den 76 Leuten nur eine Handvoll schaffen werde. Drei haben maturiert. Ich hab mich durchgekämpft – und mit Auszeichnung maturiert. Darauf bin ich stolz. Sie sehen: Ich bin so oft gescheitert, hab so oft andere enttäuscht – aber damals habe ich so was wie Hunger gekriegt. Ich habe gesehen: Es geht.

STANDARD: Im Job je gescheitert?

Cernko: Ich hätte mir diese Karriere nie erträumt. Bin geneigt zu sagen: Ziel übererfüllt.

Bei den italienischen Bank-Austria-Eigentümern von Unicredit fiel Cernko 2015 in Ungnade, sein Vorstandsvertrag wurde aufgelöst APA/AFP/Gabriel Bouys

STANDARD: War Ihre größte Niederlage, dass Sie die Unicredit 2016 als BA-Chef abmontiert hat?

Cernko: Ich hätte mich dort versorgen lassen können, aber das wollte ich nicht. Ich habe das auch nicht als Niederlage empfunden und stehe zu dem, was ich getan habe. Man hat Ende 2015 von mir verlangt, den Personalstand zum 31.12.2018 bekanntzugeben, es ging um 300 Millionen Euro an Einsparungen. Ich sagte Einsparungen zu, habe mich aber geweigert, einen Personalstand zu nennen, und das war für die Italiener der Fehdehandschuh. Ich war zutiefst von der Qualität der Bank und ihrer Mitarbeiter überzeugt – und wenn man etwas total runterprügeln will, kommt irgendwann der Punkt, an dem man sagt: Da geh ich nicht mehr weiter. Ich wollte weiterhin durch Wien spazieren können und freundlich gegrüßt werden.

STANDARD: Da war es dann schon eine Genugtuung für Sie, dass Sie ausgerechnet beim Erzrivalen Erste Group landeten, oder?

Cernko: Nein, gar nicht. Eine Qualität habe ich wirklich: Ich bin nicht nachtragend. Das hab ich von meinem Vater. Meine Mutter war eher nachtragend. (lacht)

STANDARD: Am 30. Juni ist Ihr letzter Arbeitstag. Wie werden Sie sich weiterbeschäftigen?

Cernko: Ich werde es entspannter angehen, der Erste Group in der einen oder anderen Form aber erhalten bleiben. Meine Liebe geht sehr stark in Richtung Teilkonzern Österreich, da werde ich vielleicht dort und da eine Non-Executive-Rolle übernehmen. Ich bin im Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf, engagiere mich weiterhin fürs St.-Anna-Kinderspital – und ich habe Kinder und Enkelkinder.

STANDARD: Und wieder Pferde züchten oder ein Plattenlabel betreiben wie einst?

Cernko: Nein. Alles Geschichte. Panta rhei. Alles fließt. (Renate Graber, 15.6.2024)