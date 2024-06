Die frühere Kriegsberichterstatterin Petra Ramsauer. Juli / Barbara Kaufmann

Das Wetter ist in der Doku "Juli" stets trüb. Es sind Aufnahmen eines Kärntner Sees, den wohl vor allem Ortskundige rasch identifizieren können. Meist scheint die Sonne auf solchen Bildern von Seeufern, an denen Menschen Urlaub machen. Anders sehen den See nur die Einheimischen, im November etwa. So wie Barbara Kaufmann, die an diesem See aufgewachsen ist. "Es ist seltsam, an einem See aufzuwachsen. Das Schöne und das Schreckliche liegen so nah beieinander."

Das trifft auf vieles in Kaufmanns Dokumentation zu. Es war eben im November, als Kaufmann, damals noch ein Kind, mit ihrer Uroma am See spazieren geht. Sie treffen eine Frau, ihre Oma spricht sie mit "Irma" an – und diese läuft weg. Das sei ihre Schwester gewesen, sagt Juli. Mehr aber auch nicht. Kaufmann erzählt in ihrem Film die lückenhafte Geschichte ihrer Urgroßmutter Juliane Hedwig, kurz Juli. Der Nachname fehlt, ebenso, wo genau Kaufmann als Kind Zeit mit Juli verbracht hat. Die Urgroßmutter war Ende 70, als Kauffmann zur Welt kam, und passte oft auf das Kind auf. So wie es damals viele Großmütter oder Großtanten taten. Von "Babysitterinnen" war damals nie die Rede, diese Frauen waren einfach da für die Kinder, während sich viele Mütter kaum auszusprechen trauten, dass sie Unterstützung bei den Kindern haben und brauchen.

Es ist wieder so eine Kombination aus Schönem und Schrecklichem: Hier die Zeit mit einer liebevollen, lebensklugen Frau. Dort die verschwiegenen Traumata, das knappe Überleben von zwei Welt- und einem Bürgerkrieg, die Juli immer wieder diese kurzen bedrohlichen Sätze sagen lassen, die das Kind verwirren und später viele Fragen aufkommen lassen. Als die rund Zehnjährige sichtlich frierend aus dem See kommt, sagt Juli: "Blau waren auch die Lippen der Kinder, die erstickt sind." Juli hatte viele Geschwister, lebende und tote. Als kleines Kind zu überleben war Anfang des 20. Jahrhunderts nicht leicht, sie starben an Diphterie oder auch "nur" an Fieber, weil das Geld für einen Arzt fehlte.

Die vergessenen Leben

Julis Geschichte ist auch eine kollektive Geschichte von Frauenleben im 19. und 20. Jahrhundert. Kinder, die einfach hergegeben oder, wie Juli selbst, sogar verkauft werden sollten. Frauen, die an einer illegalen Abtreibung starben – oder, wenn sie die Kinder gebaren, keinerlei emotionale Bindung zu ihnen aufbauen konnten.

Heute gibt es deutlich mehr Geschichten über diese vergessenen Leben. Viele Autor:innen erzählten in den vergangenen Jahren dank des Trends zur Autofiktion von ihren Vorfahrinnen. Doch Barbara Kaufmann macht etwas Neues: Für die vielen Fragen, die über Juli sowie deren Mutter und Großmutter offenblieben, holte sich Kaufmann Hilfe von anderen Frauen. Frauen, die selbst einen persönlichen Bezug zu diesen Fragen haben und die Lücken mit Spekulationen fühlen. "Jede Erinnerung ist Spekulation", mit diesem Satz beginnt der Film. Doch die Frauen im Film spekulieren entlang ihres eigenen reichen Erfahrungsschatzes.

Ana Wetherall-Grujić und ihre Schwestern über das Gefühl, nur ja nicht "zu laut" sein zu dürfen. Barbara Kaufmann

Ana Wetherall-Grujić, Autorin und Journalistin, bis 2023 beim STANDARD, und ihre Schwestern Marina und Tanja Grujić kennen das Gefühl, dort zu leben, wo ihre Zugehörigkeit ihnen nicht als selbstverständlich vermittelt wird. Ihre Familie floh in den 1990er-Jahren vor dem Krieg in Jugoslawien – und blicken auf Julis Leben vor diesem Erfahrungshintergrund.

Und Barbara Blaha, Gründerin des Momentum-Institut, weiß, wie es ist, dicht gedrängt mit vielen Geschwistern im Zimmer zu schlafen: schön. Sie weißt auch, wie es sich anfühlt, sich, selbst noch klein, um noch Kleinere kümmern zu müssen. Die Künstlerin Deborah Sengl denkt über ihre Bindung zur eigenen Mutter nach, die Grünen-Politikerin und Biobäuerin Olga Voglauer kennt das frühe Mithelfen-Müssen am Hof und wenn das der Bildung schon mal vorgezogen wird. Wenn du es heute noch nicht kannst, lernst es eh nicht mehr, sagte Voglauers Vater sinngemäß zu ihr, als sie einen Tag vor der Schularbeit lernen statt arbeiten will.

Langes Schweigen

Die frühere Kriegsberichterstatterin Petra Ramsauer erinnert sich durch Julis Geschichte selbst an früher und findet empathische und schlüssige Erklärungen für das teils völlig verhärtete Handeln, sowohl das der Mutter von Juli als auch das ihrer Großmutter. Dass Juli für Barbara Kaufmann offenbar dennoch eine liebevolle Uroma sein konnte, ist angesichts der Erlebnisse von Juli fast schon ein Happy End.

Es ist eine berührende gemeinsame Suche nach einem klareren Bild von fast vergessenen Frauen. Der Film befasst sich mit einer wichtigen Funktion des Schweigens: einem Urteil zu entkommen. Doch dass dem Erzählen nicht mehr zwangsläufig moralische Urteile folgen müssen, sondern vor allem der Versuch, zu verstehen – das ist nur eine der wichtigen Erkenntnisse dieses Filmes. (Beate Hausbichler, 14.6.2024)