Lebenswichtige Medikamente sollten eigentlich allen zur Verfügung stehen. Doch auch innerhalb der EU ist der Wohnort ausschlaggebend dafür, was bezahlt wird. Foto: Getty Images/iStockphoto

Oft entscheidet der Wohnort darüber, ob man Krebs überlebt – das brachte eine investigative Recherche zutage, an der DER STANDARD beteiligt ist. Ja klar, ist man geneigt zu denken, die Gesundheitssysteme in der EU sind leider nicht überall gleich gut. Das ist aber offensichtlich nur der kleinere Teil der Wahrheit.

Bestimmte potente – und kostspielige – Medikamente, die etwa bei Krebs überlebenswichtig sein können, stehen dem Gesundheitssystem in einigen EU-Staaten nicht zur Verfügung. Der Grund ist deren fehlende Finanzkraft – aufgrund derer Pharmaunternehmen offensichtlich entscheiden, mit welchen Staaten sie in Verhandlungen treten.

Acht Jahre Monopol für die Hersteller

Das Problem: Die Staaten können nicht auf ein – theoretisch vorhandenes – anderes Medikament ausweichen. Wenn die europäische Arzneimittelagentur EMA entscheidet, welche Medikamente EU-weit zugelassen werden, bekommt der Hersteller für zumindest acht Jahre ein Monopol auf den Wirkstoff, kein anderer darf ihn nutzen.

Es ist wichtig und richtig, dass die Zulassung von Medikamenten zentral entschieden wird. Aber auch die Preisverhandlungen müssen zentral geführt werden – und für alle EU-Staaten gelten. In der Pandemie haben die einzelnen Mitgliedsstaaten den Nutzen der Solidarität erkannt. Nur so war es möglich, so viele Menschen wie möglich mit Impfungen und Medikamenten zu versorgen. Höchste Zeit, dass dieses Prinzip bei allen Arzneimitteln angewendet wird. (Pia Kruckenhauser, 14.6.2024)