Mit Tai-Chi zur Weltherrschaft: Palantir-CEO Alex Karp ist die prototypische Verkörperung eines Silicon-Valley-CEOs. Polyfilm / Brad Wenner

Im Oktober 1967 erblickten zwei Buben das Licht der Welt, die heute nach derselben greifen. Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Einer ist deutsch, blond, blauäugig und verquerer Rechtspopulist. Der andere stammt von amerikanischen Hippieeltern ab. Die Mutter ist Afroamerikanerin, der Vater Jude und Nachfahre von Holocaust-Überlebenden. Er studierte bei Habermas in Frankfurt Soziologie. Peter und Alexander heißen die beiden mit Vornamen, Thiel und Karp mit Nachnamen.

Hier soll es um das Ex-Hippie-Kind Alex Karp gehen. Er ist seit zwanzig Jahren der CEO von Palantir, der gemeinsam mit Peter Thiel geründeten Datenanalysefirma. Sein Spitzname ist "Big Brother", Palantir ist eines der umstrittensten Tech-Unternehmen des 21. Jahrhunderts. 2020 galt Karp als bestverdienender Silicon-Valley-Firmenchef. Außerdem bekleidete er profitable Aufsichtsratsposten beim Axel-Springer-Verlag und beim deutschen Chemiekonzern BASF SE. Sein Privatvermögen beziffert sich auf rund 2,7 Milliarden Dollar.

Wie konnte ein Kind mit Karps Herkunft und Interessen zu einem der einflussreichsten Tech-Chefs der Gegenwart aufsteigen? Das ist die Frage, die sich der deutsche Filmemacher Klaus Stern stellte. Heraus kam die Dokumentation Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp, die gerade in den Kinos gestartet ist.

Ein sehender Stein

Stern hat ein Ass im Ärmel, seinen Kameramann Thomas Giefer. Ebenfalls Dokumentarfilmregisseur machte sich Giefer 1997 in New York auf die Suche nach dem schwulen jüdischen Schriftsteller Richard Plant. Er fand ihn nicht. Dafür stieß er auf den Soziologiestudenten Alex Karp, der ihm mit seinem Film half. Am liebsten zündete der Endzwanziger damals dicke Zigarren an. Ein Omen für seine spätere Laufbahn?

Während sich der Student Alex noch gern vor der Kamera präsentierte – du bist so fotogen, schmeichelt ihm Giefer –, nimmt der CEO Karp Reißaus vor dem Filmteam, obwohl er dessen Kameramann nach 20 Jahren wiedererkennt. Und so zeigt sich Alex Karp in dieser Film gewordenen investigativen Datenansammlung aus Zeitungsberichten, Interviews mit Weggefährten und Archivaufnahmen als einer, der sich nicht leicht entblättern lässt. Eines ist aber sicher: Charme ist Alex Karps Waffe, aber eben auch ein Schild, den er so gekonnt einsetzt wie seine Zweisprachigkeit und Belesenheit.

Protest gegen Palantir in Kalifornien. Polyfilm / Brad Wenner

Hegel zitiert er zum Beispiel bei einer deutschen Aufsichtsratsversammlung: Der "überwundene Widerspruch" sei zum Firmenmotto von Palantir geworden. Eher erscheint das als elfenturmartige Verschleierung der Tatsache, dass bei Palantir – der Name bezeichnet in der Herr der Ringe-Saga die mächtigen sehenden Steine – alles möglich und nichts verboten ist. In der Kritik steht die Firma, die sich infolge des 11. Septembers in den USA gründete, weil sie vom Big-Data-Management-Unternehmen zum größten digitalen Überwachungskonzern der Welt wurde. Regierungen arbeiten mit dem Techkonzern in der Terrorbekämpfung zusammen. Die Ukraine unterstützt er im Krieg gegen Russland. Osama Bin Laden soll durch Palantir aufgespürt und zur Strecke gebracht worden sein. Aber auch die Grenzpolizei zu Mexiko nutzt die Dienste, um Migranten aufzustöbern und einzusperren. Und Donald Trump soll durch das Facebook-Datenleak, in das Palantir auf dubiose Art und Weise verwickelt war, Wählerstimmen bekommen haben.

Der linke Turbokapitalist

Wie tickt also ein Doktorand der Frankfurter Schule, der sich mal als Neomarxist bezeichnete und nun Turbokapitalist ist? Vielleicht ist sein linkes Kokettieren hier gar nicht abträglich. Das zumindest wirft der Ex-Palantir-Mitarbeiter Alfredas Chmieliauskas in den Raum, dem die Facebook-Leak-Geschichte umgehängt wurde. In einem Naturschutzgebiet in Spanien herumschippernd, sieht er sich als Sündenbock einer Firma, die er aus der Außenperspektive vollkommen neu einschätzt.

Polyfilm Verleih

Der innerhalb der Firma verbreitete Slogan etwa, dass Palantir die Welt durch Technik repariere, erinnert Chmieliauskas an seine Sozialisation in der Sowjetunion. Auch Lenin und Stalin schwebte eine neue, technologisch optimierte und von Ingenieuren geführte Weltordnung vor. Karp, der immer wieder mit dem Paradox seines Berufs und seiner linken Selbsteinschätzung konfrontiert wird, erwidert darauf nonchalant: "Hätten all die Terrorattentate stattgefunden, die Palantir verhindert hat, gäbe es keine Linke mehr."

Im Gegensatz zu seinem Freund und Co-Firmengründer Peter Thiel, einem schillernden Posterboy "postdemokratischer" Ideologie, die darin besteht, das schwerfällige System Demokratie zu unterminieren und durch die Herrschaft von Technokraten zu ersetzen, wirkt Alex Karp freundlicher. Er ist das verschmitzt grinsende Gesicht des mächtigen Unternehmens, befreundet mit Gutmenschen, interessiert an Kunst und Kultur. Und mit seinen Angestellten macht er auch mal Tai-Chi fürs Stressmanagement.

Doch genau das macht Karp wiederum zu einem typischen Exemplar des Silicon-Valley-Tycoons, deren Gemeinsamkeiten ein absolutistischer Machttrieb, ein gigantisches Vermögen und exzentrische Persönlichkeitsmerkmale sind. Schrullige Größenwahnsinnige, die gerne in Filmen und Serien durch den Kakao gezogen werden. Dass hinter diesen Typen selten eine gefestigte Persönlichkeit mit moralischem Kompass und sozialen Idealen steht, zeigt auch die Doku Watching You. Ihr Held Alex wirkt da wie ein Sauron im Hobbit-Gewand, der die dunkle Macht seines sehenden Steins latent verharmlost. (Valerie Dirk, 14.6.2024)