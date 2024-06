In Wien-Rudolfsheim zeigen vier Köchinnen, was kaukasische Teigtaschen-Hochkultur bedeutet.

Die Anzo‘s-Köchinnen Ludmila Magamatova, Rauzan Mataeva, Chefin Amina Iblaeva sowie deren Mutter und Rezepthüterin Zura (von links) Gerhard Wasserbauer

Es ist ein Imbiss mit offener Küche, der Ende Mai auf der Märzstraße aufgesperrt hat, mit gerade einmal vier Tischerln und acht Sesseln. Dafür sind in der Küche stets drei, manchmal sogar vier Köchinnen zugange. Es sind Frauen in klassischen Kitteln und Kopftüchern, wie sie bei uns schon vor 40 Jahren oder mehr aus dem Alltagsbild verschwunden sind. Auch die unaufdringliche, souveräne Geschäftigkeit, das selbstverständliche, weitgehend schweigende Zusammenwirken, mit denen die Frauen aus dem Kaukasus ihre Handgriffe tun, erinnert an längst vergangene Zeiten.

Amina Iblaeva hat den Laden von ihrem Bruder Anzo geschenkt bekommen, erzählt Mutter Zura, die vor bald 20 Jahren aus Tschetschenien nach Wien kam und bis zur Pension Sozialbetreuerin und Altenpflegerin im AKH war: "Heute ist es ja nicht mehr so selbstverständlich, dass die jungen Leute gleich heiraten wollen – unsere Tochter soll das selbst entscheiden können."

Bliny mit Sauerrahmfülle und Forellenkaviar Gerhard Wasserbauer

So wie hier gekocht wird, vor allem Teigtaschen in unwahrscheinlicher Variation und Vielfalt, steht ihr eine gute Zukunft bevor. Spätestens beim Blick in die Speisekarte (und auf das Kommen und Gehen der Take-away-Kundschaft) wird deutlich, dass die Küche nicht überbelegt ist. Hier ist Kochen wie früher angesagt. Wareniki, Pierogi, Pelmeni, die kennt man inzwischen oder hat zumindest davon gehört. Im Anzo geht noch viel mehr. Sieben verschiedene Teige machen die Frauen täglich frisch, um die Fülle an feiner Konsistenz in aller Varianz darzustellen.

Auf dem Herd brodelt stets ein mächtiger Dämpfer für die gefüllten Nudeln, die Schmalzwanne steht bereit, in kleineren Töpfen und Pfannen schmurgelt und brodelt es verheißungsvoll. Zeleniy Borschtsch zum Beispiel, ein leichter, von frischem Sauerampfer ebenso zart wie nachhaltig aromatisierter Suppentopf, wohltuend und reichhaltig, mit wachsweichem Ei und kleinen, mit Leber aromatisierten Fleischknödeln als Einlage. Oder klassischer Borschtsch, mit Kraut und roten Rüben, fein, fast sanft, trotz der Kraft, die ihm innewohnt – und des mächtigen, fleischigen Rindsknochens, der seine Mitte bildet.

Borschtsch und Zeleniy Borschtsch mit Sauerampfer, Ei und Fleischbällchen Gerhard Wasserbauer

Manti, die (dank Dschingis Khan?) von der Türkei bis Korea verbreiteten Rindfleischtaschen, werden hier in köstlich schlüpfrigen, bissfesten Teig geschlagen und mit einer fein abgestimmten Zwiebel-Paradeissalsa serviert, mächtige Happen, die in ihrer delikaten, vor Saft strotzenden Perfektion fast an Xiaolong Bao erinnern. Tschebureki, groß wie ein halber Teller, sind frittierte Taschen aus federleichtem, zart blätterndem Teig, ebenso mit Rind gefüllt, scheinbar einfach, erschütternd gut. Dazu passt kaukasischer Salat, mit allerhand Gemüse, Dill, Estragon, Jungzwiebel, ebenso gut wie der vergleichsweise reichhaltigere "Vinaigrette" mit Kartoffeln, Karotten, Bohnen, roter Rübe, Sauerkraut und Zwiebeln, abermals mit frischem Dill.

Kissen, Pletschen, Taschen

Manti mit Rindfleisch und Tomaten-Zwiebel-Salsa Gerhard Wasserbauer

Chepalgash sind flaumige, in der Pfanne gebratene Taschen mit Topfen und Jungzwiebel – als Chingalsh, mit süßer Kürbisfülle und kontrastierend rauchig gebratener Hülle sind sie noch einmal doppelt gut. Piroschki, hefige Kissen mit milder Fleischfülle waren beim ersten Besuch, ganz frisch aus der Pfanne, deutlich besser – die liegen auch in der Warmhaltevitrine bereit und sind dann nicht ganz so duftig. Dafür die Wareniki, die es auch süß, mit irrsinnig fruchtiger, saurer Weichselfülle gibt: grandioser Kontrast aus frisch gedämpftem, festem, herrlich flutschigem Nudelteig und draller, frühsommerlicher Frucht. Syrniki, aus dichtem und doch leichtem, süßem Teig geformte Knödel, aber will man zum Nachtisch auch nicht versäumen. Oder man resigniert, fürchtet sich, wenn auch zu Unrecht, vor einem durch Überteigung belasteten Magen – und reserviert (wichtig!) gleich für den nächsten Tag. Weil: So gut schmeckt es hier. (Severin Corti, 17.6.2024)

Chingalsh – Teigtaschen mit Kürbis Gerhard Wasserbauer