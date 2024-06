Armenien steht an einem Scheideweg. Das immer selbstbewusstere Auftreten gegen seine Schutzmacht Russland gipfelte diese Woche in die Ankündigung, das von Moskau angeführte Militärbündnis OVKS verlassen zu wollen. Armenien ist zu Recht enttäuscht, der mit der Ukraine beschäftigte Kreml hat die Armenier zuletzt mehrmals im Stich gelassen, kam dem Verbündeten in kriegerischen Auseinandersetzungen mit Aserbaidschan nicht zu Hilfe und lieferte bezahlte Waffen einfach nicht. In Eriwan ist man überzeugt, dass die jüngste Aggression Bakus, die Vertreibung von rund 100.000 Armeniern aus dem völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Bergkarabach, mit dem stillen Sanktus Moskaus und Minsks geschah. Verständlicherweise sucht man neue Partner.

Erst im April kam "der Westen" in Person von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, US-Außenminister Blinken und EU-Außenbeauftragtem Josep Borrell mit Armeniens Premier Nikol Paschinjan zu Gesprächen zusammen. Foto: EPA/Hoslet

Waffendeals mit Indien und Frankreich, womöglich mit Griechenland sowie Gespräche über eine engere Partnerschaft mit den USA zeigen, wohin die Regierung Nikol Paschinjans schielt. Gemeinsam mit der armenischen Jugend, die überwiegend gen Westen strebt, kämpft man gegen die prorussische Opposition und eine von ihr gestiftete Idee an, wonach die Zukunft Armeniens nur am Schicksal von Bergkarabach hänge.

Paschinjan weiß um die geopolitisch heikle Lage seines Landes, will eine Aussöhnung mit den Nachbarn Aserbaidschan und Türkei, Frieden und Wohlstand. Er weiß, dass er all dies mit Moskau nicht bekommt, und wagt deshalb den Aufstand. Der Westen sollte Armenien beim Weg aus der russischen Gefangenschaft weiterhin unterstützen. (Fabian Sommavilla, 14.6.2024)