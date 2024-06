"Leinen los!", dachte sich ein 14-jähriger Bursche am Mittwochabend. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien - Der gemeldete Diebstahl eines Elektrobootes an der Alten Donau in Wien-Donaustadt hat die Polizei am Mittwochabend zu einem erst 14-Jährigen Täter geführt. Der Bursche hatte ein Privatgrundstück betreten, das Boot von einem Steg losgebunden und in Betrieb genommen. Damit fuhr er das Gewässer entlang und ließ drei Freunde zusteigen bis sie schließlich das Boot am Ufer zurückließen. Der 14-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Auch ein E-Moped-Diebstahl geht auf sein Konto.

Das Boot wurde durch Beamte der Wasserpolizei gesichert. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem 14-Jährigen ein Schraubenzieher sowie in unmittelbarer Umgebung ein Seitenschneider gefunden. Der Jugendliche erzählte den Beamten, dass er mithilfe des Schraubenziehers zwei Tage zuvor ein Elektromoped kurzschloss und dieses anschließend ebenfalls unbefugt in Betrieb nahm. Das Fahrzeug konnte dem Besitzer mittlerweile wieder ausgefolgt werden. Weitere Erhebungen laufen, berichtete die Polizei. (APA, 13.6.2024)