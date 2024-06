Julian und Luka, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel", sind ein Paradebeispiel für sogenannte "Dude-Bros": ein altes Männerbild, das selbst bei der deutschen Castingshow in der Unterzahl ist

Bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" durften in der neuesten Staffel auch Männer teilnehmen. REUTERS/MIKE BLAKE

19 Jahre hat es gedauert, bis "Germany's Next Topmodel" ("GNTM") so divers geworden ist, dass selbst Männer beim Casting zugelassen wurden. Zuvor haben es bereits "Curvy Models", "Best Ager" und Transfrauen weit geschafft. Mit der 19. Staffel sind Männer nun also auch dabei, allerdings immer feinsäuberlich getrennt, also nicht nur die Betten und Zimmer, sondern auch, wer hohe Schuhe tragen muss und wer nicht, wer die Hüften bewegen muss und wer nicht. Diese Einschränkungen haben sogar Teile des Casts nicht ganz nachvollziehen können. Teilnehmer wie Dominik oder Marvin wurden immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ihren Po nicht so stark einsetzen dürften. Wäre es nach ihnen gegangen, hätten sie bei dem Casting-Aufruf vielleicht nichtbinär angekreuzt, aber diese Option gab es offenbar 2024 noch nicht.

In dem für Männer geöffneten Format treten vier Männer und drei Frauen im Finale am Donnerstagabend gegeneinander an. Dabei wird es eine Gewinnerin und einen oder zwei Gewinner geben. Denn "Heidis Twins", nicht die Kaulitz-Zwillinge, sondern ein eineiiges Zwillingspaar bestehend aus Julian und Luka (24), stellen die neuen Regeln wieder auf den Kopf. In der vorletzten Folge durften sie zu einem Team zusammenschmelzen, das heißt, sie können gemeinsam gewinnen oder müssen gemeinsam rausfliegen, so der Deal.

Großteils liebevoller Cast

Die beiden haben es nicht nur mit ihrem Aussehen zu Berühmtheit gebracht, sie verkörpern einen gewissen Typus Mann, der im Kontrast zu dem heuer wirklich sehr sympathischen und liebevollen restlichen Cast steht: den Dude-Bro oder deutsch Macker.

Selbst Heidi Klum ist bereits aufgefallen, dass jeder zweite Satz, den sie mit einem anderen männlichen Teilnehmer wechseln, mit "Bro" beginnt. Statt Umarmungen werden Gefühlsbekundungen mit Schulterklopfen, Chest-Bumps oder Handschlägen ausgetauscht, und als ein Schweizer Modedesigner auch allen Männern High Heels verpassen will, weigert sich einer der Zwillinge. Auch die langen Wimpern werden erst nicht goutiert. Lukas Begründung im Halbfinale am Dienstag: "Es kratzt an mir, wenn ich was Ultrafeminines anhab und ich seh aus wie 'ne Frau. Ganz einfach, weil ich keine Frau bin!"

Mit der Aussage, die angetragenen Utensilien sehen "abartig feminin" aus, haben sie ziemlich viele auf Social Media verärgert, weshalb auch rasch eine Entschuldigung der Zwillinge kam. Fans will man dann wohl doch nicht vergraulen.

Screenshot Instagram

Dass sie mit solchen Aussagen und Posen in einer Show bis zum Finale zu kommen, in der Gastauftritte von Dragqueens und Heidi Klums Herunterbeten ihres Diversitätsmantras dazugehören, ist so erstaunlich, dass spätestens seit Dienstag einige vermuten, das Weiterkommen der Zwillinge sei nur den Quoten geschuldet. Zumal bereits Teilnehmerinnen, die ihre Höhenangst bei irgendwelchen Shootings in luftigen Höhen nicht überwinden konnten, gehen mussten – da war Heidi nie wehleidig.

Kein Risiko – außer beim Abheben

Zwilling Julian begründet seine Ablehnung gegenüber den hohen Schuhen übrigens mit einem empfindlichen Fußgelenk durch einen länger zurückliegenden Motorradunfall. Er wolle einfach nichts riskieren. Bei den Adrenalin-Challenges sind die Zwillinge jedenfalls immer ganz mutig und auch nie aufgeregt. Als Julian einmal seine Aufregung zugibt, korrigiert ihn sein Bruder gleich und erinnert ihn, wie oft er schon Fallschirm gesprungen sei. Er ist es auch, der bei einem Shooting auf den Kufen eines Hubschraubers noch einen drauflegen muss und bereits beim Abheben auf den Festhaltegurt verzichtet. Das feminine Make-up und die hohen Schuhe bezeichnet Luka übrigens als mit die größte Challenge der ganzen Staffel für die beiden: "Alles davor ist nichts im Vergleich dazu."

Der restliche Cast ist eigentlich von erstaunlicher Solidarität und Fürsorge geprägt. Da gab es Frieder, der den Handschlag verweigert und betont, warum Umarmungen bei Trost viel eher den Zweck erfüllen. Es gab Armin, der Teilnehmerin Grace den Beistand der Familie ersetzt, als diese keine Einreisepapiere in die USA bekommt. Und es gibt Linus, den man jetzt eher den Dude-Bros zugerechnet hätte, der das fragile Verhalten der Zwillinge allerdings ganz gut auf den Punkt bringt: "Die Twins wollen maskulin rüberkommen und haben Angst, dass Leute denken, dass sie feminine Seiten haben. Ich kann das persönlich nicht verstehen, weil ich bin, was ich da drin bin." (Maria von Usslar, 13.6.2024)