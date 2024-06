In Österreich ist es mit Servus TV und dem ORF geradezu übersichtlich. In Deutschland sind gleich vier Sender im Spiel, wobei Magenta der Platzhirsch ist

In Österreich teilen sich Servus TV und der ORF die Rechte an der Euro 2024, wobei der Privatsender die wichtigsten Spiele zeigt. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Wien – Wenn am Freitag um 21 Uhr der französische Schiedsrichter Clement Turpin das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland anpfeift, dann beginnt auch eine neue Ära in Österreichs Medienlandschaft. Servus TV hat den ORF bei den Rechten an der Fußballeuropameisterschaft der Männer in Deutschland ausgestochen und sich die Übertragungsrechte gesichert.

Der Privatsender überträgt erstmals das Auftaktmatch einer EM, aber nicht nur das: Servus TV hat – wie berichtet – auch das Finale sowie alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft im Programm. Der ORF fungiert als Sublizenznehmer. Der Schlüssel zwischen Servus TV und dem ORF lautet: 31 versus 20 Exklusivspiele.

Experten bei Servus TV

Servus TV lässt sich mit den Millionen von Red Bull im Rücken auch bei den Experten nicht lumpen. So kommen mit Zlatko Junuzović, Martin Harnik, Florian Klein und Sebastian Prödl gleich vier ehemalige ÖFB-Teamspieler zum Einsatz. Dazu gesellen sich als weitere Experten noch der Norweger Jan Åge Fjörtoft sowie Steffen Freund aus Deutschland.

Neuer Poker ab dem Achtelfinale

Die Spiele der Gruppenphase sind bereits zwischen den beiden Sendern aufgeteilt, die K.-o.-Phase noch nicht. ORF 1 zeigt 16 Spiele in der Gruppenphase und je zwei Begegnungen im Achtel- beziehungsweise im Viertelfinale, der große Rest läuft bei Servus TV – inklusive der beiden Halbfinalspiele sowie dem Finale, das am 14. Juli in Berlin über die Bühne geht.

Vier TV-Sender in Deutschland

Während in Österreich zwei Fernsehpartner im Spiel sind, wird in Deutschland noch mehr zwischen den TV-Stationen gewürfelt. Den größten Coup im Rechtepoker feierte das Telekommunikationsunternehmen Magenta, das auf Magenta TV alle 51 Spiele im Portfolio hat (nicht in der Grafik) – fünf davon exklusiv.

Dazu mischen noch die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF sowie der Privatsender RTL mit. ARD und ZDF übertragen zusammen 34 Spiele, RTL kommt auf zwölf Matches. Die zeitgleich stattfindenden letzten Spiele in der Gruppenphase schnapsen sich ARD und ZDF mit RTL je nach Attraktivität der Begegnung dann erst aus.

Auftakt im ZDF, Finale in der ARD

Wer in Deutschland ab dem Achtelfinale zum Zug kommt, ist wiederum von den Mannschaften abhängig und davon, ob sich Deutschland dafür qualifiziert oder nicht. Neben ARD und ZDF dürfen sich RTL und Magenta TV über jeweils eine Exklusivpartie freuen. RTL hat auch ein Viertelfinalmatch exklusiv im Programm. Während das Eröffnungsspiel im ZDF zu sehen ist, wird die ARD das Finale zeigen. (Oliver Mark, Grafik: Michael Matzenberger, 14.6.2024)