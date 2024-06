Der ehemalige Staatsoperndirektor Ioan Holender hört im Juli bei Servus TV auf. APA/HELMUT FOHRINGER

Nach 214 Ausgaben ist Schluss für "kulTOUR mit Holender" auf ServusTV: Ioan Holender verabschiedet sich am 8. Juli mit einer Ausgabe aus Lissabon. Der ehemalige Wiener Staatsoperndirektor reist in die portugiesische Hauptstadt, um auf die 14-jährige Geschichte des Formats zurückzublicken. "Dieser Ort am letzten Zipfel Europas war Mitte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Station auf der Flucht nach Amerika. Und im 19. Jahrhundert stand hier das letzte europäische Opernhaus für alle bedeutenden Opernsänger auf ihrem Weg nach New York", wurde Holender, am 18. Juli 89 Jahre alt wird, in einer Aussendung zitiert.

Im königlichen Zuschauerraum des Sao Carlos Nationaltheaters wird er sich von seinem Publikum verabschieden, wobei ausgewählte Ausschnitte aus den wichtigsten "kulTOUR"-Folgen die Sendung ergänzen. (APA, 13.6.2024)