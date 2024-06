Mittlerweile lassen sich PV-Anlagen immer besser in die Fassade eines Gebäudes einbauen, beziehungsweise als eigene Fassade nutzen. IMAGO/Zoonar.com/stockfotos-mg

"Alles, was waagerecht unter freiem Himmel ist, wo Regen und Schnee hinfallen, das gehört der Natur", sagte der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser einmal bei einer Rede in Washington im Jahr 1982. Straßen und Dächer sollten bewaldet werden, wo im Winter alles weiß ist, müsse im Sommer alles grün sein. Was hätte Hundertwasser, würde er noch leben, davon gehalten, dass Regen, Schnee und Sonnenstrahlen an immer mehr Orten auf schwarze Module fallen? Wäre er zu einem Freund oder Feind von Solaranlagen geworden?

Aufhalten hätte er ihren Vormarsch jedenfalls nicht können. Denn der Boom der Solarenergie knackt Jahr um Jahr neue Rekorde. Und vielleicht hätte es Hundertwasser auch beruhigt, dass immer mehr Anlagen nicht nur waagrecht, sondern auch senkrecht unter freiem Himmel stehen – und damit laut seiner Definition auch nicht der Natur gehören.

Sinkende Preise

Denn PV-Anlagen sind mittlerweile so günstig geworden, dass sie zunehmend auch auf Flächen eingesetzt werden, die traditionell nicht mit der Erzeugung von Sonnenstrom in Verbindung gebracht werden. In Deutschland und auch in Österreich stellen sich neuerdings immer mehr Menschen Solarzäune auf, die als Sichtschutz, Begrenzung und gleichzeitig der Stromproduktion dienen oder montieren sich Anlagen am eigenen Balkon oder an der Fassade. Dort, wo keine Module Platz haben, könnten laut einigen Herstellern bald Solarfolien kleben, um etwa auch am Auto oder der Markise Strom zu produzieren.

Solche Anwendungen werden immer günstiger. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Solarmodule heuer um 35 Prozent gefallen, im Vergleich zu 2016 sogar um 75 Prozent. Grund dafür ist vor allem die massenhafte Produktion in China. Das Land stellt rund 90 Prozent aller Solaranlagen weltweit her und schraubt die Kapazitäten immer weiter nach oben. Damit das nicht alle europäischen Produzenten aus dem Rennen wirft, sollen Anlagen, die mit europäischen Komponenten gebaut sind, künftig eine Förderung von 20 Prozent erhalten.

Solarzaun als Sichtschutz und Stromquelle

Statt den Modulen selbst machen mittlerweile oft die Installationskosten den Großteil der Kosten für PV-Anlagen aus. Das führt dazu, dass einige die Installation selbst in die Hand nehmen oder Anlagen dort montieren, wo dies vergleichsweise einfacher geht. In Braunschweig in Deutschland beispielsweise ersetzte der Einfamilienhausbesitzer Peter Helm kürzlich seine Hecke mit einem 16-Meter langen Zaun aus vertikalen PV-Modulen. Dieser habe mitsamt Paneelen, Wechselrichter und Materialien für das Fundament 4000 Euro gekostet und sei damit nicht wesentlich teurer als ein Holzzaun, teilte Helm auf der Plattform X mit.

Der Vorteil laut Helm: Solarzäune bieten nicht nur einen Sichtschutz, sondern nutzen auch jene Flächen für die Stromerzeugung, die sonst ungenutzt blieben. Auch die Effizienz vertikaler Anlagen sei nicht viel schlechter als von jenen am Dach. Sogenannte bifaziale Module können sowohl mit der Vorderseite als auch mit der Rückseite Strom gewinnen. "Vertikale Anlage wie Zäune oder Fassaden liefern in Summe zwar etwas weniger Ertrag, können die Sonnenstrahlen aber bei flacher Einstrahlung bei Ost-West-Ausrichtung beispielsweise in der Früh oder am Abend und auch in der Winterzeit etwas besser nutzen", sagt Hubert Fechner von der Technologieplattform Photovoltaik, zum STANDARD. Gemeinsam mit Solaranlagen am Dach können diese den Stromertrag besser über den Tag verteilen, um diesen für den eigenen Bedarf zu nutzen oder Strom dann ins Netz einzuspeisen.

Funktion eines Zauns

Auch in der Landwirtschaft kommen vertikale Anlagen immer mehr zum Einsatz. Einerseits in Form der Agri-PV, bei der lange Reihen von PV-Modulen zwischen den Feldern stehen, Strom erzeugen und gleichzeitig genug Platz für die Landwirtschaft lassen. "Meist wird dabei nur weniger als fünf Prozent der Fläche von der Solaranlage bedeckt", sagt Fechner. Es gebe schon jetzt eine Reihe von Anlagen in Österreich, die dieses Konzept in der Praxis umsetzen.

Andererseits gibt es in Österreich und Deutschland mittlerweile auch einige Betriebe, die vertikale Solaranlagen als Weidezäune für Hühner oder Rinder nutzen und damit zusätzlich Strom produzieren.

Eine Schub für diesen Solarzäune könnte auch eine aktuelle Entscheidung einer Clearingstelle in Deutschland bringen. Denn bisher galten Solarzäune als Freiflächenanlagen und erhielten daher keine besondere Förderung. Solarzäune, die vorrangig nicht der Stromerzeugung, sondern als Zaun dienen – die also auf einer Fläche stehen, die sowieso verbaut worden wäre –, könnten künftig aber eine höhere Einspeisevergütung erhalten.

Strom von Fassade

Auch an Balkonen und Fassaden, wo es ebenfalls viele ungenutzte Flächen gibt, werden Solaranlagen immer beliebter. Laut einer Studie aus Deutschland ist das Flächenpotenzial an Fassaden für die Produktion von Sonnenstrom theoretisch bis zu doppelt so hoch wie jene auf Dächern. Vor allem in Ballungsräumen, wo sich auf Gebäudedächern meist schon Lüftungsanlagen, Dachterrassen oder Grünflächen befinden, und für besonders hohe Gebäude könnten sich Fassadenanlagen in Zukunft eignen. Ein weiterer Vorteil laut Expertinnen und Experten: Im Winter sammelt sich auf vertikalen Modulen kein Schnee.

"Es ist schade, wenn eine Fassade nur dem Wetterschutz dient, wenn sie nebenbei auch noch Strom produzieren könnte", sagt Fechner. Ein Vorteil der sogenannten gebäudeintegrierten Photovoltaik ist jedoch gleichzeitig eine ihrer größten Hürden: PV-Module können dadurch selbst zur Fassade werden und damit andere Materialien ersetzen. "Dadurch steigen jedoch auch die Anforderung und Auflagen." Solche PV-Module werden damit zum Bauprodukt und müssen beispielsweise Anforderungen zur Statik, zum Brandschutz und zum Schallschutz erfüllen. "Da wird es gleich ziemlich komplex", sagt Fechner.

Oft brauche es für diesen Einsatz Sondermodule, die zum Teil deutlich teurer sind als herkömmliche Module. Auch aus ästhetischer Sicht sprechen die meist schwarzen oder dunkelblauen Module nicht alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer an. Seit einiger Zeit gibt es daher auch Module in unterschiedlichen Farben am Markt, von grün, rot, orange bis hin zu grau und braun, die sich optisch ansprechend in Gebäudefassaden verbauen lassen. "Technisch ist das mittlerweile bereits sehr gut möglich, die Erträge der bunten Module sind nur minimal geringer", sagt Fechner.

Solarfolien aufkleben

Beim Wohnhaus Elithis Danube in Straßburg oder Innovationszentrum Westspitze in Tübingen etwa sind die PV-Module bereits so in die Fassade integriert, dass sie von außen kaum auffallen. Transparente Solarzellen könnten künftig auch in Fenstern, hauchdünne Solarfolien, die wesentlich weniger wiegen und sich einfach auf unterschiedlichen Flächen aufkleben lassen, wiederum an Hauswänden, Autodächern oder Markisen grünen Strom produzieren.

Ganz ausgereift sind diese Technologien jedoch noch nicht. Solarfolien und transparente Solarzellen sind meist weniger effizient als herkömmliche Anlagen. Mit PV-Modulen aus Massenproduktion können sie beim Preis-Leistungsverhältnis laut Experten derzeit kaum mithalten.

Bisher wenig genutzte und anders verbaute Flächen könnten künftig dennoch mehr für die Erzeugung von Sonnenstrom genutzt werden. "Da gibt es noch sehr viel Potenzial", sagt Fechner. "Es ist nicht mehr nur die Südseite, sondern auch die Ost-, West- und – wenn sie nicht zu stark geneigt ist – sogar die Nordseite, die wir für Sonnenstrom nutzen werden." (Jakob Pallinger, 15.6.2024)