Skizze der Tribüne im Ausstellungsraum, von der aus nur die Zuschauer, ihrer Handlungsanweisung folgend, applaudieren werden. Aldo Gianotti/Bank Austria Kunstforum

Im Bank Austria Kunstforum, wo sonst die bildende Kunst in Reih und Glied quer durch die Kunstgeschichte sehr klassisch zu gastieren pflegt, passiert derzeit wahrhaft Ungewöhnliches: In einem kurzfristig installierten Callcenter werden beliebig in Wien lebende Menschen angerufen, um zu einem Besuch zu animieren (Museum of Inclusion). Am Samstag halten Chöre mit verschiedenen musikalischen Schwerpunkten aus Wien mehr oder weniger spontan eine gemeinsame Probe ab (Museum of Voices).

Am Sonntag wird eine Aktzeichenklasse organisiert, für die Konzeptgeber Aldo Giannotti sogar selbst zu posieren gedenkt (Museum of Drawing). Nächste Woche sollen dann noch Personen im Rahmen einer spontanen Performance zu ihrer Lieblingsplaylist tanzen (Museum of Exposure). Klingt so abwechslungsreich wie unkonventionell.

Baustellen mit Interventionen

House of Constructs titelt das performative Projekt unter der Regie des Künstlers Aldo Giannotti und der Choreografin Karin Pauer, bei dem der Ausstellungsraum zu einer Baustelle umfunktioniert wird, die täglich wechselnden Interventionen eine Bühne gibt. Entsprechend der Laufzeit sind es insgesamt 19 Prozesse, die zeitgleich 19 alternative Museen skizzieren, womit per Konzept die konventionelle Nutzung und das Verständnis von Ausstellungsräumen hinterfragt wird.

Daraus entstand ein Programm (Nineteen Museums), das den Akt des künstlerischen Arbeitens in seiner Vielfalt in den Mittelpunkt stellt und zeitgleich um die aktive Einbindung der Saalaufsichten und Besuchenden sowie die daraus resultierenden Interaktionen und Bewegungen bereichert. Vorerst noch unbekannt bleibt der Ablauf an Tag 17 (28. Juni), der für Last-Minute-Ideen reserviert wurde (Museum of Surprises).

Kuratiert von Lisa Ortner-Kreil, kooperiert das Kunstforum bei diesem Projekt mit dem Kunstverein Argo und dem Brut Wien. Wichtig für Interessierte: Die personalisierten Eintrittstickets bleiben die gesamte Laufzeit gültig und berechtigen zum mehrmaligen Besuch (täglich 15–21 Uhr). (Olga Kronsteiner, 14.6.2024)

Bank Austria Kunstforum

Bis 30. Juni