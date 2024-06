Premier Paschinjan strebt den Austritt Eriwans aus dem russisch geführten Militärbündnis an. Beim Versuch, sein Land in den Westen zu führen, geht er große Risiken ein

Noch steht nicht genau fest, ob Armenien das von Russland geführte Militärbündnis mit dem etwas sperrigen Namen "Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit" (OVKS) überhaupt verlassen wird – und wenn, wann dies geschehen soll. Die emotionale Parlamentsrede von Premierminister Nikol Paschinjan am Mittwoch lässt aber eigentlich keine andere Interpretation mehr zu. "Wir werden auch nicht mehr zurückkehren", fügte er der Ankündigung zum geopolitischen Powermove hinzu. In den Stunden danach versuchte der armenische Außenminister zwar etwas zu bremsen, doch der Pflock, der von Paschinjan eingeschlagen wurde, war da schon weit im Boden.

Paschinjans Schachzug war in gewisser Weise absehbar. Nachdem Moskau Eriwan in den vergangenen Jahren bei dessen kriegerischen Auseinandersetzungen um die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörige, aber lange von Armenien kontrollierte Region Bergkarabach seit 2020 nicht zu Hilfe kam, war das Band zwischen den beiden Staaten so gut wie zerschnitten. Die Vertreibung von rund 100.000 Karabacharmeniern im vorigen Jahr, in Sichtweite der russischen Militärbasis im Land, war zumindest für die russlandkritische Bevölkerung im Land der letzte Nagel im Sarg. Seither schmiss man etwa den russischen Inlandsgeheimdienst FSB, der dort die Grenzkontrollen verwaltet hatte, aus dem Eriwaner Flughafen hinaus und bat die russischen "Friedenstruppen", aus der Grenzregion zu Aserbaidschan abzuziehen.

Spaltung ausgenutzt

Man habe damals "die Spaltung zwischen Armenien und Russland zur Kenntnis genommen und diesen Moment schlichtweg ausgenutzt, um in Bergkarabach Fakten zu schaffen", erklärt Marcel Röthig, Leiter des Südkaukasus-Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung die mehr oder minder offen ausgesprochene Denkhaltung Bakus im STANDARD-Gespräch. Am Ende weiß wohl nur der Kreml selbst, inwiefern seine Nichthilfe – auch bestehende Waffenlieferverträge wurden trotz Zahlung durch Eriwan nicht eingehalten – der Bündelung der Kräfte in der Ukraine oder einem mittelfristig strategischen Poker Moskaus im Südkaukasus geschuldet ist. Sie ist aber ein Fakt, weshalb sich Armenien zusehends nach anderen Partnern als dem "zahnlosen Tiger OVKS" (Röthig) umsieht.

Die russischen "Friedenstruppen" bei ihrem Abzug im Mai. REUTERS/Aziz Karimov

In den vergangen Monaten wurden Waffenlieferverträge mit Indien und Frankreich unterzeichnet, mit den USA hatte man sich erst diese Woche auf eine engere Zusammenarbeit in strategischen Fragen geeinigt, und in der Vergangenheit wurde auch schon vorsichtig das Wort EU-Beitrittsgesuch in den Mund genommen. All das geschieht in einer innenpolitisch heiklen Situation und leistet der prorussischen Opposition und der nationalistisch agierenden Kirche Vorschub.

Politisch heikel sei die Situation auch deshalb, weil zeitgleich Friedensbemühungen im Verhältnis zu Aserbaidschan liefen und Paschinjan etwa durch die Rückgabe von fünf Dörfern an Baku bei der Bevölkerung als "zu nachgiebig" empfunden werde, sagt Röthig. Die Menschen hätten Angst, dass der ewige Feind mit immer neuen Forderungen daherkomme und Paschinjan um des Friedens willen nicht bereit sei, sich dagegen zu wehren, so der Experte.

"Politische Depression"

Wenn Röthig von einer "riesigen politischen Depression" spricht, in der sich Armenien seit dem Verlust Bergkarabachs befindet, glaubt er, dass Paschinjan diese Leere durch das Fernziel der Westintegration zu füllen versucht; ähnlich wie es Moldau, Georgien oder die Ukraine bereits taten, die aber durch Interventionen Russlands – politischer wie militärischer Natur – vorerst aufgehalten wurden. Um dieses Fernziel zu erreichen, müsse man "einerseits die Abhängigkeit von Russland verringern und die Verhältnisse in der Nachbarschaft normalisieren", sagt Röthig. Ein Scheitern Paschinjans und ein Comeback der prorussischen Kräfte, die einst 2018 durch die Samtene Revolution Paschinjans auf demokratische Weise entmachtet wurden, sei dabei absolut möglich, sagt der Experte.

Die USA dürften sich wohl noch so lange zurückhalten, wie russische Truppen im Land sind, glaubt Röthig. Um die 10.000 Russen sind noch immer bei Gyumri an der Grenze zum Nato-Land Türkei stationiert, was den schmalen Grat, auf dem Armenien sich aktuell bewegt, noch etwas verengt. Bevor mit der Türkei ein Auskommen gefunden ist, wird man mit den dort stationierten Russen bilateral auch deshalb auskommen müssen, weil die armenische Luftabwehr ohne die russische Technik ziemlich nackt dasteht.

Im Grunde hängt die Zukunft Armeniens also nicht nur daran, ob Paschinjan seinen geopolitischen Poker innenpolitisch überlebt, sondern auch an den Fragen, wie Russland aus dem Konflikt in der Ukraine herausgeht und ob ein etwaiger Frieden Armeniens mit den Nachbarn in Baku nachhaltig ist. (Fabian Sommavilla, 14.6.2024)