Komplexitätsreduktion der anderen Art: Wenn es vor dem Parlament heiß wird, nimmt drinnen die Komplexität der Sprache messbar ab.

Anfang Juli finden im österreichischen Parlament die letzten Plenarsitzungen vor der Sommerpause statt. Und das ist womöglich gut so, wie eine neue Studie nahelegt: Nach einer Analyse von sieben Millionen parlamentarischen Reden in acht Ländern zeigte sich, dass hohe Temperaturen zu einer deutlichen und unmittelbaren Komplexitätsreduktion führen – allerdings nicht im Sinne des Soziologen Niklas Luhmann, der den Begriff prägte. Es verringert sich in den Reden der sprachliche Komplexitätsgrad.

Damit ist die Liste möglicher Klimawandelfolgen um einen Eintrag länger. Zugleich bestätigt die am Donnerstag im Fachblatt iScience erschienene Studie die Vermutung, dass die steigende Hitze Auswirkungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten haben kann – mit realen und unmittelbaren Folgen, wie die Forscher Risto Conte Keivabu und Tobias Widmann feststellen. Ihre Untersuchung sei zudem ein Beispiel für den innovativen Einsatz von Computermethoden (einschließlich automatisierter Textanalyse in Verbindung mit globalen meteorologischen Daten), um die allgemeinen Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu bewerten.

Millionen Reden in acht Parlamenten

"Hitze wird seit langem mit einer Reihe negativer gesundheitlicher Folgen in Verbindung gebracht, einschließlich eines erhöhten Risikos für eine verminderte Produktivität und kognitive Leistungsfähigkeit", sagt Erstautor Risto Conte Keivabu vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock in einer Presseaussendung. Die neue Studie bestätige, dass dieses Phänomen auch auf Politikerinnen und Politiker zutrifft. "Insbesondere haben wir festgestellt, dass höhere Temperaturen zu einer Verringerung der Komplexität der in parlamentarischen Reden verwendeten Sprache führen", ergänzt sein Co-Autor Tobias Widmann von der Universität Aarhus in Dänemark. "Das deutet darauf hin, dass Hitze die kognitiven Funktionen auch in beruflichen Kontexten, in denen eine präzise und komplexe Sprache wichtig ist, negativ beeinflussen kann."

Conte Keivabu und Widmann machten die Entdeckung, indem sie Millionen von Parlamentsreden sammelten und auswerteten. Die Sammlung umfasst die Reden von mehr als 28.000 Politikerinnen und Politikern in acht verschiedenen Ländern über mehrere Jahrzehnte. Um die Zusammenhänge zwischen der Sprache in diesen Reden und der genauen Tagestemperatur und dem Wetter zu erforschen, verwendeten sie eine Modellierungsstrategie, die auch die Schwankungen der Tagestemperaturen berücksichtigte. Mit diesem Ansatz konnten sie die Auswirkungen der Temperatur auf die Komplexität der Sprache von Politikern isolieren und kamen zu überraschend klaren Ergebnissen: Heiße Tage verringern die Komplexität der Sprache. Besonders kalte Tage hatten hingegen keinen ähnlichen Effekt:

Je heißer, desto einfacher: Die mit einem eigenen Score gemessene Komplexität der Parlamentsreden je nach Temperatur. Kälte zeigt wenig Auswirkungen, Hitze sehr wohl. Keivabu und Widmann, iScience 2024

Alter als wichtige Variable

In einem zweiten Schritt untersuchten sie die Auswirkungen nach Alter und Geschlecht in Deutschland etwas genauer. Dabei zeigte sich, dass der Effekt bei älteren Rednerinnen und Rednern deutlich ausgeprägter war. "Dieses Ergebnis ist nicht nur für sich genommen interessant, sondern stärkt auch unser Vertrauen in die Ergebnisse der Studie“, sagt Risto Conte Keivabu: "Es ist offensichtlich, dass ältere Menschen anfälliger für extreme Temperaturen sein könnten, was sich mit unserer Beobachtung deckt und die Robustheit unserer Schlussfolgerungen unterstreicht."

Die Forscher sagen, dass die Ergebnisse neue Beweise dafür liefern, dass das menschliche Verhalten nicht nur durch strategische Überlegungen, sondern auch durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Und gerade in der Politik seien diese Beeinflussungen weitreichend, wie Widmann resümiert: In Anbetracht der entscheidenden Rolle von Politikerinnen und Politikern in demokratischen Prozessen könnten die Auswirkungen extremer Temperaturen auf ihre kognitive Leistungsfähigkeit tiefgreifende und weitreichende Folgen für die Gesellschaft als Ganzes haben.

Wie komplex die Reden der Politikerinnen und Politiker nach der Sommerpause im September sein werden, wenn die parlamentarische Arbeit wieder beginnt, wird sich weisen. Es ist zu befürchten, dass dann ein anderes Phänomen schlagend werden könnte, das der Ex-Herpetologe und Ex-Politiker Michael Häupl schon vor Jahren mehr oder weniger wissenschaftlich wie folgt beschrieb: "Wahlkampf ist Zeit fokussierter Unintelligenz. Da passieren halt gelegentlich Dinge, die nicht gescheit sind – leider auch in der eigenen Partei."