Das konnte Jim Walker, Mastermind hinter Walk21, einer internationalen Veranstaltungsserie, die das Ziel hat, das Gehen verstärkt im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern, nicht auf sich sitzen lassen. Von wegen, seine Schuhe seien nicht zum Gehen gemacht! Derlei hatte soeben Michael Oberhauser von "Burgenland extrem" behauptet, einer Gruppe, die dafür bekannt ist, jedes Jahr im Jänner in 24 Stunden 120 Kilometer um den Neusiedler See zu wandern. "Im Gegenteil!", ruft Walker und zeigt dem Publikum im Saal seine Schuhsohle: "Meine Schuhe sind so bequem, dass ich inzwischen ein Loch in der Sohle habe, so viel bin ich mit ihnen gegangen." Tatsächlich, da ist ein Loch. Damit die Füße nicht nass werden, hat er über die Socken ein Plastiksackerl gewickelt.

Die Expertinnen und Experten zum Thema zu Fuß gehen aus ganz Europa n der FH Burgenland. Ganz links steht Jim Walker, Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) hält wie so oft eine Taferl in die Kamera, mit der braunen Hose, halb verdeckt von der Dame, steht Michael Oberhauser. Guido Gluschitsch

Wir befinden uns bei einer Podiumsdiskussion in der FH Burgenland in Eisenstadt. Im Publikum sitzen Fußgängerbeauftragte aus ganz Europa, die für vier Tage ins Burgenland gekommen sind, um hier über die Attraktivierung des Fußverkehrs zu sprechen und voneinander zu lernen.

Ein Reset beim Gehen

Walkers Lösung gegen nasse Füße ringt dann sogar dem Extremgeher Oberhauser Bewunderung ab. Doch eigentlich geht es bei der vier Tage dauernden Veranstaltung "Step up" nicht um richtiges oder falsches Schuhwerk. Sondern darum, wie man mehr Menschen dafür begeistern kann, ihre Wege nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß zurückzulegen. Denn "bereits 3000 zusätzliche Schritte pro Tag – das entspricht etwa 30 Minuten Gehen – bilden die Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden", ist Walker überzeugt.

Für Extremgeher Oberhauser geht es noch um anderes: "Wir wollen Menschen bewegen und ihnen zeigen, wie schön es sein kann zu gehen." Beim Gehen erlebe man auch so etwas wie einen Reset. Aber dafür müssen die meisten erst einmal 40 Kilometer marschieren. Und das ist gar nicht immer so einfach.

Wo ist das Klo?

Etwa weil die Infrastruktur nicht passt. "Auf der Autobahn haben wir Parkplätze und Toiletten, wo sind die Toiletten entlang der Gehwege?", fragt Oberhauser.

Im Burgenland nimmt die Anzahl der Menschen, die zu Fuß gehen ab, während der Pkw-Bestand konstant hoch bleibt. Getty Images/iStockphoto

"Man darf nicht das ganze Geld in den Tourismus stecken", ist auch Walker überzeugt, "man muss an die Alltagswege denken." Damit trifft er das Burgenland mitten ins Herz.

Vom Neusiedler See bis ins Südburgenland gibt es perfekte Rad- und Wanderwege – ideal für Urlauber. Zum nächsten Bahnhof, Supermarkt oder Arzt gibt es aber oft keinen Rad- oder Fußweg, und man ist genötigt, das Auto zu nehmen.

Besserer Ausbau

"Wir haben viel Geld in die Infrastruktur von Radwegen gesteckt", sagt Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ), "und es ist gut, wenn wir jetzt über das Gehen reden, aber es gibt da einige Probleme", erklärt er. "Vor 40, 50 Jahren brauchte man von Eisenstadt nach Wien drei, vier Stunden, jetzt geht es mit dem Auto in einer." Gehen sei zwar billiger als Autofahren, das aber wieder billiger – und schneller –, als mit den Öffis zu fahren. "Wir müssen unsere Einstellung ändern", sagt er.

Den Gewinn an Lebensqualität, den Walker verspricht, wenn man geht, kann kaum jemand schätzen, denn "Mobilitätsveränderungen wurden immer rund um die Zeitersparnis gemacht".

Während sich der Motorisierungsgrad im Burgenland bei 679 Pkws pro 1000 Einwohnerinnen hält, gehen die Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, seit Jahren zurück. Sie liegen bei der Verkehrsmittelwahl im Burgenland bereits unter 14 Prozent, erklärt Dorner. Und es sei schwer, die Infrastruktur aufzubauen, weil "die Grundbesitzer oft das Problem sind", sagt er. In 80 Prozent aller Fälle sei es sehr kompliziert, den notwendigen Grund überhaupt zu erwerben, den man für solche Verkehrsprojekte brauche.

Seoullo 7017

In Seoul, erzählt Walker, probierte man eine andere Methode. Die alten Hochbrücken, mit denen man den Autoverkehr über der Stadt fließen lassen wollte, machten mehr Probleme, als sie Lösung waren – also begann man einige wieder abzureißen. Die Hochstraße, die das Zentrum der Stadt mit dem Hauptbahnhof verband, revitalisierte man allerdings – nicht für den Autoverkehr, sondern als riesigen Park für Fußgänger, mit vielen Pflanzen und Parkbänken. Innerhalb dreier Tage wurden mehr als eine Million Besucher gezählt.

Die Seoullo 7017 ist eine ehemalige Hochstraße für Autos, die nun ein Gehweg und Park für Fußgänger ist. Getty Images

"Große Projekte sind einfacher umzusetzen als kleine", weiß Walker. Es würden Milliarden für den Straßenbau ausgegeben, aber die fünf Millionen, die man für praktikable Geh-Infrastruktur brauche, bekomme man nur schwer. Und um die Menschen zum Gehen zu motivieren, braucht man nur schöne und sichere Wege, fand man in Rotterdam heraus. Vom Autoverkehr getrennt, mit Sitzgelegenheiten, am besten am Wasser entlang. Gerne auch ohne Sackerl an den Füßen. (Guido Gluschitsch, 18.6.2024)